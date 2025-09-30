Νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ήδη από τις 26 Σεπτεμβρίου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ολοκλήρωσε το έργο της μόνιμης περίφραξης στον αρχαιολογικό χώρο του ιερού του Δηλίου Απόλλωνα, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Με το πέρας του έργου κλείνει ένα κεφάλαιο «κόντρας» που έλαβε χώρα το καλοκαίρι, μετά το συμβάν που έκανε το γύρο του διαδικτύου με τον τουρίστα, ο οποίος σήκωσε τον αρχαίο λίθο προκαλώντας την αντίδραση του Υπουργείο Πολιτισμού που έσπευσε να τοποθετήσει προσωρινή περίφραξη με ένα συρματόπλεγμα. Η κίνηση κρίθηκε ως αντιαισθητική από τη δημοτική αρχή και ορισμένους κατοίκους επιφέροντας τη ρήξη μεταξύ ΥΠΠΟ και Δήμου Νάξου ενώπιον μάλιστα του Πρωτοδικείου Νάξου.

Για το ιστορικό της υπόθεσης αναφέρουμε ότι περί της 20 Αυγούστου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου αποφάσισε ότι η περίφραξη με συρματόπλεγμα που τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στα Παλάτια επρόκειτο να απομακρυνθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που το Υπουργείο Πολιτισμού είχε ήδη αποφασίσει την παραμονή και στη συνέχεια αντικατάσταση της προστατευτικής περίφραξης για τον αρχαιολογικό χώρο της Πορτάρας.

Σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού απέστειλε ανακοίνωση ότι υλοποίησε το έργο, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί εξαρχής, αφού όμως «έλαβαν χώρα ασύγγνωστες συλλήψεις στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίες, άσκοπες αντιδικίες και περιττές ενέργειες, οι οποίες διατάραξαν τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με τη Δημοτική Αρχή της Νάξου».

Στην ανακοίνωση του, το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι ο Δήμος Νάξος παραιτήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου από την αίτησή του κατά του Υπουργείου Πολιτισμού, με αίτημα την άμεση απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης του Μνημείου του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα), στη νησίδα Παλάτια της Νάξου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταργηθεί η δίκη, χωρίς να εκδοθεί η -προφανώς απορριπτική σε βάρος του Δήμου- δικαστική απόφαση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού

Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ σημειώνει ότι«εξαιτίας περιστατικού παραβατικής συμπεριφοράς επισκέπτη, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων τοποθέτησε πρόχειρη περίφραξη του μνημείου για το διάστημα από την 29η.07.2025, οπότε και συνέβη το περιστατικό, έως και την 27η.09.2025, οπότε θα εγκαθίστατο η οριστική περίφραξη, κατόπιν εκπόνησης της σχετικής μελέτης, της έγκρισής της από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και της αντίστοιχης πίστωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η Εφορεία Κυκλάδων είχε εξαρχής ενημερώσει το Δήμο Νάξου, ότι η τοποθέτηση πρόχειρης περίφραξης, για το ως άνω προσωρινό διάστημα, ήταν ενέργεια υποχρεωτική εκ του νόμου 4858/2021, από τους υπηρετούντες υπαλλήλους, ενώ, τυχόν, παράλειψή της θα επέφερε ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος τους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου: «Ο Δήμαρχος, με προσωπική του επιλογή, και χωρίς έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, προκάλεσε τη σύλληψη των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων, την προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα και τη δακτυλοσκόπησή τους, ως υποδίκων παραβατών, γεγονός που έλαβε ευρεία δημοσιότητα. Επιπλέον, ο Δήμαρχος ζήτησε από το Δικαστήριο να διατάξει την απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης, άμεσα πριν την 27η.09.2025, όπως είχε προγραμματίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και, συνεπώς, να αφήσει το μνημείο, χωρίς καμία απολύτως οριοθέτηση και προστασία, έως τότε. Και αυτό, παρότι είχε ήδη λάβει χώρα και δεύτερο παραβατικό περιστατικό, τη νύχτα της 11ης προς 12η.08.2025. Με τη σημερινή του παραίτηση, ο Δήμος απέτρεψε το να εκδοθεί δικαστική κρίση επί του αιτήματός του, προκαλώντας του την υποχρεωτική κατάργηση της δίκης.

Προς αποφυγή επανάληψης ανακριβών δηλώσεων, εκ μέρους του Δήμου, στις οποίες είχε προβεί, την 20η.08.2025, οπότε είχε εκδοθεί η προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου, επισημαίνεται -και τεκμηριώνεται εξ εγγράφων- ότι η ημερομηνία της 29ης.07.2025, προς αντικατάσταση της προσωρινής περίφραξης από την οριστική, δεν ζητήθηκε από το Δήμο Νάξου, ούτε επιβλήθηκε από το Δικαστήριο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αντίθετα, ήταν η ημερομηνία την οποία είχε εξαρχής αποφασίσει το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού και την είχε εγγράφως γνωστοποιήσει -δυνάμει του από 17.08.2025 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων- προγενέστερου της, από 20.08.2025, προσωρινής διαταγής.

Τέλος, σημειώνεται ότι, ήδη, από την 26η.09.2025, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ολοκλήρωσε το έργο της μόνιμης περίφραξης, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού,μετά την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε το έργο, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί εξαρχής, αφού όμως έλαβαν χώρα ασύγγνωστες συλλήψεις στελεχών της αρχαιολογικής υπηρεσίες, άσκοπες αντιδικίες και περιττές ενέργειες, οι οποίες διατάραξαν τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού με τη Δημοτική Αρχή της Νάξου».