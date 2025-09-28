Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 28/09, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.

Πιο συγκεκριμένα, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με πτήσεις να ακυρώνονται και τους ταξιδιώτες να περνούν μεγάλη ταλαιπωρία.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Ιόνιο. Στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά από εκείνο της Κεφαλονιάς, εκατοντάδες τουρίστες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις

Από νωρίς το μεσημέρι, η μειωμένη ορατότητα κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν δεκάδες δρομολόγια. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες καταγγέλλουν πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ή τις αεροπορικές εταιρείες, με συνέπεια να φτάνουν κανονικά στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους είχαν ήδη ανατραπεί.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης παρατηρήθηκε συνωστισμός στους χώρους του αερολιμένα, με πολλούς τουρίστες να καταφεύγουν σε υπόστεγα για να προστατευτούν από την έντονη βροχόπτωση, περιμένοντας επί ώρες να λάβουν νεότερες οδηγίες.

Η κατάσταση έως και αργά το βράδυ δεν έχει αλλάξει, με εκατοντάδες τουρίστες να βρίσκονται έξω από το αεροδρόμιο έχοντας σχηματίσει μια μεγάλη ουρά.

Εκατοντάδες επιβάτες καθηλώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, καθώς, λόγω της κακοκαιρίας, δεν προσγειώθηκαν τέσσερις πτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα φαινόμενα απέχουν για την ώρα από το να χαρακτηριστούν ακραία, δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στο αεροδρόμιο του νησιού.

Έκλεισε η επαρχιακή οδός Ζακύνθου – Αλυκών

Πίσω στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έκλεισε ο δρόμος του Αλυκανά καθώς υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Το σημείο που έκλεισε είναι στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου – Αλυκών από τη διασταύρωση που είναι το εργοστάσιο του μαντολάτου.

Στον δρόμο προς τον Αγαλά, στη Λιθακιά, το οδόστρωμα έχει σκεπαστεί από φερτά υλικά – χαλίκια, πέτρες και μεγάλες ποσότητες νερού – δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς. Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζακύνθου, ενώ παρούσα είναι και η Τροχαία.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με εξαιρετική προσοχή και σε χαμηλές ταχύτητες.