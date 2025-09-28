Τη Δευτέρα το βασικό μέτωπο της κακοκαιρίας θα επηρεάσει το Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι σε Κυκλάδες, ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και μουντός καιρός, κυρίως το πρωί στα ηπειρωτικά, ενώ θα σημειώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικές βροχές μικρής έντασης.

Σταδιακά από το μεσημέρι ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει και οι βροχές θα περιοριστούν στο δεύτερο μισό της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί το μεσημέρι μέχρι 23 – 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 22 – 24 στα νησιά του Αιγαίου, με υψηλότερες θερμοκρασίες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα όπου θα φτάσει το θερμόμετρο μέχρι 27 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 – 4 μποφόρ, στο Ιόνιο και στο νότιο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 – 23 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 2 – 4 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 – 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, αυξημένες νεφώσεις με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι, και μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο στις υπόλοιπες περιοχές. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 24 – 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 27 στο νότιο Αιγαίο. Βόρειοι οι άνεμοι στα πελάγη 2 – 4 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα μέχρι 6.

Την Τετάρτη, σε παρόμοιο μοτίβο θα κυλήσει ο καιρός, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, θα πλησιάσει τους 23 – 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 26 στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα, με βοριάδες 3 – 5 μποφόρ.

Την Πέμπτη, στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα εξαπλωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρειοδυτικά.

Την Παρασκευή, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.