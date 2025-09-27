Η έκθεση της Βάσως Τρίγκα «Γραφές και Χάρτες», σε επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού, εγκαινιάστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζεται στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, μετά από παράταση, λόγω ενθουσιώδους υποδοχής από κοινό, συλλέκτες και φιλότεχνους. Περιλαμβάνει 28 νέα ζωγραφικά έργα και ισάριθμα κεραμικά αντικείμενα, τα οποία διαμορφώνουν έναν ενιαίο, ποιητικό και αισθητηριακό χάρτη μνήμης, περιπλάνησης και εσωτερικής τοπιογραφίας.

Με εξαιρετική μουσειολογική επιμέλεια στους χώρους του μουσείου, η έκθεση αναδεικνύει τον διάλογο των ζωγραφικών έργων με τις κεραμικές φόρμες και με την ίδια την ατμόσφαιρα της Ύδρας. Η μουσειολογική της οργάνωση δίνει έμφαση στην αρμονία φωτισμών και χωρικών αξόνων και αποκαλύπτει την εσωτερική συνοχή του έργου, ενώ ο συνοδευτικός κατάλογος λειτουργεί ως πολύτιμο παράρτημα και οδηγός ερμηνείας.

Η Βάσω Τρίγκα γράφει για τα έργα της στην έκθεση «Γραφές και Χάρτες».

ΧΩΜΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΟ) | λάδι σε καμβά | 80×150 | 2025

Αγαπώ ιδιαίτερα το έργο αυτό, γιατί αποτελεί μέρος του δικού μου φαντασιακού, είναι ένα έργο-μεγεθυντικός φακός για τον αθέατο μικρόκοσμο στο αναδεύει χώμα, που αποσυνθέτει και ανασυνθέτει, πλάθοντας ζωή νέα και εύφορη. Επάνω στον καμβά, δοκιμάζω να αποκαλύψω από πολύ κοντά το χώμα ώς τροφοδότη της ζωής. Τη φύση την ίδια, που τελικά, αθέατα και μυστικά, ζωγραφίζει πρώτη.

Ο Χάρτης αποτελεί μια υπόδειξη να δεις ό,τι ίσως σου διαφεύγει και η Γραφή είναι η απόδοση αυτής της διαδικασίας. Η εμμονή στο καθαρό μπλε του κοβαλτίου και του λευκού που διαπερνά όλα τα έργα, είναι η ελληνική σημαία αλλιώς.

ΟΥΖΟ | λάδι σε καμβά | 100×90 | 2025

Μια μαύρη ηφαιστειακή ελαφρόπετρα γιγαντώνεται νοερά ως βράχος και βλασταίνει αναπάντεχα πλούσια, προσελκύοντας τους φίλους στην κορυφή-καταφύγιο, για ένα ουζάκι που σηματοδοτεί την οικειότητα και αρκετή θερινή ζάλη… Στη θέασή τους, ο ορίζοντας γίνεται ένα μπλε με τη θάλασσα, ενώ το φανταστικό τοπίο αναδύεται αβίαστα και ορμητικά στον καμβά. Στο χέρι, κρατώ μια μεγάλη μαύρη ελαφρόπετρα που βρήκα στην Υδρα. Το έργο αυτό είναι το πρώτο αυτής της ενότητας και ανήκει στην Ύδρα για πάντα.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ “ΕΥΡΗΚΑ” | λάδι σε καμβά | 100×100 | 2025

Πάντοτε αγαπούσα, παρατηρούσα και απαθανάτιζα τα περίπτερα, που στέκουν φορτωμένα, σύμβολα ελληνικότητας και μικρές οάσεις μέσα στο πολύβουο αστικό τοπίο. Τα περίπτερα που θέλγουν με την πολυχρωμία και τους βραδινούς φωτισμούς από μακριά σαν πυγολαμπίδες τεράστιες. Τα έντυπα που ζωγραφίζονται και αναρτώνται στον καμβά, φιλοσοφούν το εφήμερο και προχωρούν σε καθημερινές διαπιστώσεις out of the blue. Το ονειρικό στοιχείο συνδιαλέγεται με την πραγματικότητα του πεζοδρομίου.

Το Περίπτερο από το 2014 εξακολουθεί να “υπογράφει” κάθε μου ενότητα έργων. Κάθε διαφορετική εκδοχή του διατηρεί έναν τόνο φιλοσοφικό και μια έντονη πολυχρωμία, εμπλουτισμένα κάθε φορά από όσα με κεντρίζουν την περίοδο που το δημιουργώ, ή από τα διαβάσματά μου και τα όσα εν συνεχεία γράφω (πάντα γράφω προτού ζωγραφίσω, διαδικασία αυτόματη για εμένα και αναπόφευκτη). Το Περίπτερο στέκει ορθό με έντονο το ελληνικό ιστορικό στοιχείο, ως μια μινιατούρα της υδρογείου – ένα μικρό εμπορικό στην άκρη του δρόμου, φέροντας το βάρος της επικαιρότητας των παθών και επιτευγμάτων όλου του κόσμου. Σηματοδοτεί το εφήμερο, το περαστικό και το δελεαστικό συγχρόνως. Το πραγματικό μέγεθος του ανθρώπου υπενθυμίζεται με τρόπο αναπόδραστο.

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ | λάδι σε καμβά | 100×150 | 2025

Το μπλε, η ελαφρόπετρα και το λευκό.

Με μισόκλειστα μάτια το λευκό γραμμικά αφρίζει χορευτικά πάνω στους βράχους από ελαφρόπετρα. Το μπλε ορίζει το περιεχόμενο και τα όρια. Το χρώμα έχει τη δύναμη να χαρτογραφεί μια πατρίδα μικρή με γραφή λιτή.

Η ελληνική σημαία αλλιώς. Όχι το σύμβολο της πατρίδας Ελλάδας ακριβώς, αλλά η αίσθηση του ακλόνητου βράχου μέσα στο βαθύ μπλε του πελάγους, ενώ, η χορευτική κίνηση του αφρίζοντος αλμυρού νερού σμιλεύει και θεραπεύει τον άνθρωπο που κατοικεί επάνω του, ή τον γνωρίζει για πρώτη φορά.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΙΔΕΑ | 2025

Στήλη από ανεξάρτητα βάζα με πιθανή μεταβλητή τοποθέτηση

Μελισσοκόμοι – Συγκομιδή μελιού.

Η κεραμική φόρμα Ιδέα γεννήθηκε μέσα από τη σκέψη της κάθε ιδέας που ξυπνά, εξελίσσεται και δημιουργεί νέες δυνατότητες και αναπτύξεις. Κάθε εναλλαγή τοποθέτησης, ορίζει μια διαφορετική χρηστικότητα.

Το κοίλο και το τετράγωνο παραπέμπουν στην πολυμορφία της σκέψης και της εμπειρίας που τη δημιουργεί.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΥΡΗΚΑ | 2025

Ένας συλλογισμός, ένα σύνθετο ταξίδι του νου και της φόρμας, που οδηγεί σε ασκήσεις, συμπεράσματα, διαπιστώσεις επάλληλες. Το μάτι είναι ο παρατηρητής. Τα συγκοινωνούντα δοχεία δεν είναι άλλο από είναι κυψέλες ιδεών και αποθέτες επίλυσης θεμάτων.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗ | 2025

Η φόρμα αυτή προσδοκά να αποδώσει την αίσθηση της βαρύτητας του σώματος, καθώς αυτό καταδύεται στον βυθό. Μέσα στο βάθος του θαλασσινού νερού, αποκαλύπτεται ένας ολόκληρος κόσμος με το δικό του φως και τη μονάκριβή του ζωή, αθέατη για τους πολλούς.

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΥΡΑ | 2025

Το αλμυρό κύμα της θάλασσας και η ξανθή γη της ελληνικής υπαίθρου, επιδρούν ευεργετικά σε κάθε στροφή του βλέμματος

Οι φόρμες των κεραμικών δοχείων ΙΔΕΑ, ΕΥΡΗΚΑ, ΑΥΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΗ, όπως και κάθε προηγούμενη φόρμα από το 2016, λογίζονται ως αναδυόμενες μέσα από την εκάστοτε ενότητα ζωγραφικών έργων, ως φόρμα και ως ονομασία αλλά και ως ξεχωριστή ζωγραφική απόδοση, κάθε φορά διαφορετική.

Η ΚΑΤΑΔΥΣΗ του σώματος και του μυαλού σε βυθούς ανεξιχνίαστους.

Η ΑΥΡΑ της φύσης, που σφραγίζει τη μνήμη και το βίωμα, κινητοποιώντας τις αισθήσεις.

Το ΕΥΡΗΚΑ ως δοχείο σκέψεων και κυψέλη ιδεών, που πέφτουν αναπάντεχα στο τραπέζι.

Η ΙΔΕΑ, δοχείο πολυμορφικό που λειτουργεί δημιουργικά και εναλλακτικά στην τοποθέτησή του, καθώς αποτελείται από 2 ή 3 ή 4 ανεξάρτητα δοχεία σε στήλη.

Το στοιχείο της έκπληξης είναι αυτό που προτάσσω στον τρόπο ζωγραφικής, καθώς περιστρέφεται το αντικείμενο στη βάση του.

Η ζωγραφική δεν έχει διακοσμητικό χαρακτήρα αλλά ρέει όπως επάνω σε έναν καμβά.

Οι όγκοι καθοδηγούν το πινέλο ή την ξύστρα, ενώ η τελική όψη του δοχείου μένει να αποφασιστεί μετά από αλλεπάλληλες επιστρώσεις ή, ενίοτε, ελάχιστες.

INFO Βάσω Τρίγκα, ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ. Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού. Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας (IAMY). Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου 2025. Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή: 9 π.μ. – 4 μ.μ. & 7:30 – 9:30 μ.μ.