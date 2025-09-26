Η Άννα Ευσταθίου είναι Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και μέλος της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού της Alter Ego Media «News Challenge: Αλήθεια ή Ψέμα;» που δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διεκδικήσουν υποτροφία για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή Πρόγραμμα e-learning του ΕΚΠΑ, αξίας έως 3.000€ ή μια υποτροφία πλήρους φοίτησης αξίας 5.500€ στη σχολή Δημοσιογραφίας NEW MEDIA STUDIES TRAINING HUB.

Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διαφύλαξης της δημοκρατίας. Αφορά την υπεράσπιση της δημοκρατίας και των εκλογών από την παραπληροφόρηση, τη χειραγώγηση των πληροφοριών και την κακόβουλη επιρροή, ώστε οι πολίτες να μπορούν ελεύθερα και ενημερωμένα να κάνουν επιλογές στο πλαίσιο της δημοκρατίας.

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται απέναντι σε αυτή την πρόκληση εδώ και πολλά χρόνια: με εξειδικευμένη νομοθεσία, με σύσταση ειδικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, με πολυεπίπεδη συνεργασία, με τη δημοσίευση εργαλείων όχι μόνο για τα μέσα ενημέρωσης αλλά και για ομάδες πολιτών όπως οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, οι συννομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν σημαντικές νομοθετικές πράξεις για την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, όπως η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη και η πράξη για τη διαφάνεια και τη στόχευση των πολιτικών διαφημίσεων. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου επικοινωνούν προορατικά σχετικά με το έργο των βουλευτών και τις ευρωπαϊκές εκλογές για την πρόληψη αφηγημάτων παραπληροφόρησης, συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και έχουν δημοσιεύσει υλικό για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας έναντι της παραπληροφόρησης. Οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου συνεργάζονται επίσης στενά με εταίρους από άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών για τον συντονισμό των προσπαθειών και των αντιδράσεων.

Γιατί η εκπαίδευση όλων μας ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε με κριτικό τρόπο την αξιοπιστία των πληροφορίων που δεχόμαστε είναι εξαιρετικά σημαντική. Γιατί η παραπληροφόρηση δεν είναι πλέον απλώς πρόβλημα των μέσων ενημέρωσης. Συχνά οφειλόμενη σε εξωτερικές παρεμβάσεις, η παραπληροφόρηση αγγίζει τις οικουμενικές αξίες και αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Ενισχύει τις διχαστικές συζητήσεις, διαιρεί, πολώνει και εκμεταλλεύεται τα τρωτά σημεία των κοινωνιών, προωθεί τη ρητορική μίσους και επιδεινώνει την κατάσταση ευάλωτων ομάδων.

Με λίγα λόγια, η μάχη κατά της παραπληροφόρησης έχει καταστεί ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας και ασφάλειας της κοινωνίας της Ευρώπης.