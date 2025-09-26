Τη συμμαχία με το Atlantic Council για τη διοργάνωση μιας ετήσιας Συνόδου Κορυφής, που φιλοδοξεί να αλλάξει το γεωπολιτικό και επενδυτικό τοπίο στις σχέσεις Ευρώπης και χωρών του Κόλπου ανακοίνωσε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Antenna Θοδωρή Κυριακού.

«Αυτή η Σύνοδος, όπως είχαμε ανακοινώσει θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και παγκόσμιων ηγετών. Σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κάναμε την πρώτη μας συνάντηση με αρκετούς ηγέτες από όλο τον κόσμο και πολύ μεγάλους επενδυτές με το Atlantic Council, όπου συζητήσαμε τις λεπτομέρειες, ανταλλάξαμε ιδέες, ώστε η Σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου στην Ελλάδα να έχει τη μέγιστη επιτυχία. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε στη γεφύρωση αυτών των σχέσεων, σε μια εποχή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες σε γεωπολιτικό επίπεδο» δήλωσε ο πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, κάνοντας γνωστό ότι το 2026 θα διεξαχθεί η πρώτη επίσημη Σύνοδος του AEGGIS στην Ελλάδα.

«Ο ΑΝΤΕΝΝΑ και το Ατλαντικό Συμβούλιο θα χτίσουν στενές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τον Κόλπο. Και είναι μια κρίσιμη στιγμή για να χτίσουμε αυτές τις σχέσεις λόγω αυτών που φέρνουν στο τραπέζι τα δύο μέρη. Ο Κόλπος, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ισχυρός παίκτης στην ενέργεια και στα οικονομικά. Αλλά είναι επίσης και μια ομάδα οικονομιών που είναι καινοτόμες, που αναπτύσσονται και αναζητούν νέες επενδύσεις σε πρωτοποριακούς τομείς. Η Ευρώπη χρειάζεται νέες επενδύσεις και διαθέτει πολλά απίστευτα περιουσιακά στοιχεία, αλλά επίσης γεωπολιτική σημασία. Και η Ευρώπη είναι σε μια περίοδο μεταβατική, όπου γνωρίζει ότι πρέπει να επενδύσει περισσότερα για τη δική της ασφάλεια, γνωρίζει ότι πρέπει να καινοτομεί ταχύτερα και να αναπτύσσεται ταχύτερα. Και βλέπουμε ότι είναι μια φυσική εταιρική σχέση που δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Κι ελπίζουμε ότι μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να οδηγήσουμε τις ανεπίσημες επαφές μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, κοινωνιών των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης πολύ πιο κοντά μαζί, καθώς οι επίσημες επαφές διευρύνονται μεταξύ της Ευρώπης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου» υπογράμμισε από την πλευρά του ο Φρέντρικ Κεμπ, πρόεδρος και CEO του Ατλαντικού Συμβουλίου.

Στο ιδρυτικό πρόγευμα της συμμαχίας Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ – Atlantic Council παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, David Lammy, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Jasem Mohamed AlBudaiwi και ο Υπουργός Επικρατείας του Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία επαίνεσε την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού, όπως και η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφόιλ.

«Στο σημερινό ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, λίγες σχέσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον της παγκόσμιας σταθερότητας, όπως η σχέση μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, o τεχνολογικός μετασχηματισμός, και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από κανένα έθνος από μόνο του. Απαιτούνται εταιρικές σχέσεις που δεν είναι μόνο ισχυρές, αλλά οραματικές. Για αυτόν το λόγο είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που αναγνωρίζω την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού και του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ» σημείωσε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.