Ένα σύγχρονο «Κωσταλέξι» βιώνουν, από τις 11 Σεπτεμβρίου οπότε χτύπησε το πρώτο σχολικό κουδούνι, τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό και άλλες σοβαρές αναπηρίες. Ελλείψει σχολικών λεωφορείων και ταξί, ένα στα δύο παιδιά όλων των ηλικιών – από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – μένουν σπίτι τους, αφού οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πηγαίνουν στο σχολείο. Αποτέλεσμα; Πολλά παιδιά μένουν χωρίς εκπαίδευση, κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους, με έναν άνθρωπο να τα προσέχει όλο το 24ωρο, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για την εξέλιξή τους παιδαγωγικά και θεραπευτικά.

Ένας στους δύο μαθητές δεν πηγαίνουν σχολείο

«Ειδικά εφέτος έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οι διαγωνισμοί για τη διάθεση στα ειδικά σχολεία πούλμαν ή ταξί, βγαίνουν άγονοι, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον οικονομικό από τα τουριστικά γραφεία. Σχεδόν σε όλη την Αττική, οι μισοί μαθητές δεν πηγαίνουν σχολείο. Γι’ αυτό απαιτούμε να ιδρυθεί δημόσιος φορέας που θα έχει στόλο λεωφορείων με οδηγούς και εξειδικευμένους συνοδούς», δηλώνει μιλώντας στο ΒΗΜΑ ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων Παιδιών Ειδικών Σχολείων Αττικής και Νήσων, Γιώργος Μπίλης. Ένα από τα παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους είναι και ο γιος του, ο οποίος φοιτά στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΓΥΛ) Αιγάλεω. «Το δρομολόγιο για τους μαθητές του σχολείου δεν γίνεται. Λίγα παιδιά μόνο μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις ημέρες τα μαθήματα. Για παράδειγμα, μία μητέρα παίρνει τρία τέσσερα παιδιά και τα πηγαινοφέρνει στο σχολείο. Δεν έχουν την ίδια δυνατότητα όλοι οι γονείς», αναφέρει.

Ακόμη όμως, κι όταν γίνονται δρομολόγια παρατηρούνται άλλα σοβαρά προβλήματα, λόγω της μη εξειδίκευσης οδηγών και συνοδών. «Ειδικά οι συνοδοί πρέπει να γνωρίζουν πώς να χειριστούν ένα παιδί που παθαίνει κρίση κατά της διάρκειας της διαδρομής», προσθέτει.

Καισαριανή: Από τα έξι δρομολόγια λειτουργούν τα δύο

«Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από τους μισούς μαθητές δεν πηγαίνουν σχολείο. Από τα έξι δρομολόγια λειτουργούν μόνο τα δύο με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται τα 45 από τα 62 παιδιά», καταγγέλλει η Κατερίνα Γεωργοπούλου, μητέρα παιδιού με αυτισμό που φοιτά στο Ειδικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη».

Ακόμη όμως και τα δρομολόγια που λειτουργούν – σημειώνει – έχουν μη εξειδικευμένους συνοδούς, που δεν μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί με επιληπτική κρίση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα. «Το σχολικό μπορεί να έχει 16 μαθητές και μόλις δύο συνοδούς χωρίς γνώση πάνω στο χειρισμό παιδιών με σοβαρά προβλήματα. Σκεφθείτε ότι πέρυσι είχαν ξεχάσει ένα παιδάκι στο σχολικό. Είμαστε τυχεροί που δεν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό», τονίζει.

Θεσσαλονίκη: Πούλμαν έκλεισε την πόρτα σε παιδί με επιληψία

Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν γονείς και παιδιά περιγράφηκε στην έκτακτη σύσκεψη του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/9).

Στη σύσκεψη η Αλτα Πανέρα, μητέρα παιδιού που φοιτά στο 1ο ΕΕΕΕΚ (Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Θεσσαλονίκης, κατήγγειλε ότι σχολικό λεωφορείο αρνήθηκε να επιβιβάσει παιδιά με επιληπτικές κρίσεις. «Καθυστερούν πολύ να ξεκινήσουν τα δρομολόγια για τη μεταφορά των παιδιών μας στο σχολείο εξαιτίας της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποια παιδιά να πηγαίνουν σχολείο και κάποια όχι», είπε.

«Εχω γίνει λάστιχο»

Στη σύσκεψη μίλησαν αρκετοί γονείς. Ανάμεσά τους μία μητέρα από το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου που ανέφερε ότι μεταφέρουν τα παιδιά με δικά τους οχήματα. «Μένουμε στη Βούλα. Πηγαίνω το πρωί το παιδί μου στο σχολείο και το επιστρέφω το μεσημέρι. Το απόγευμα έχω άλλα δρομολόγια για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες κλπ. Έχω γίνει λάστιχο».

Να σημειωθεί ότι για τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου οι γονείς έχουν προγραμματίσει να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στις 3.30μμ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ενώ σήμερα, Τετάρτη, στις 2μμ, οι εργαζόμενοι στην Ειδική Αγωγή θα συγκεντρωθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.