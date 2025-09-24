Διάσημες influencer στις ΗΠΑ προωθούν την ιδεολογία των ρεπουμπλικανών στο γυναικείο κοινό, με καμουφλάζ την υγεινή διατροφή και τις συμβουλές ευεξίας. Η Μαρίνα Καραούσου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Βασίλη Σφήνα πώς γίνεται το πέρασμα από τη woke κουλτούρα στην «παραδοσιακή γυναίκα».

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Το γυναικείο σώμα εργαλείο στα χέρια Αμερικανών συντηρητικών» θα ακούσετε:

0:19 Η προώθηση συντηρητικών πολιτικών απόψεων στο όνομα της υγιεινής διαβίωσης.

Η προώθηση συντηρητικών πολιτικών απόψεων στο όνομα της υγιεινής διαβίωσης. 2:17 Παραδείγματα influencers που προάγουν μια συντηρητική ιδεολογία στο γυναικείο κοινό.

Παραδείγματα influencers που προάγουν μια συντηρητική ιδεολογία στο γυναικείο κοινό. 3:33 Η εξασθένιση του body positivity και η επαναφορά του αδύνατου γυναικείου σώματος ως πρότυπο.

Η εξασθένιση του body positivity και η επαναφορά του αδύνατου γυναικείου σώματος ως πρότυπο. 4:51 Ποια γυναικεία συμπεριφορά προωθείται ως ιδανική στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ποια γυναικεία συμπεριφορά προωθείται ως ιδανική στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ. 7:04 Η social media καμπάνια κατά των αντισυλληπτικών χαπιών στη σκιά των αμβλώσεων.

