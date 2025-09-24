Το θέμα της Daily Mail αναπαράχθηκε από τα περισσότερα media ανά τον κόσμο. Το αρχικό ρεπορτάζ ήθελε την Dua Lipa να διακόπτει τη συνεργασία της με τον μάνατζέρ της David Levy. Λόγος των χωριστών δρόμων η υπογραφή του σε επιστολή για να κοπεί η εμφάνιση της φιλοπαλαιστινιακής μπάντας Kneecap από το Glastonbury.

Τόσο η Dua Lipa όσο και η εταιρεία εκπροσώπησης ταλέντων WME χαρακτήρισαν την είδηση «κατηγορηματικά ψευδή», αναφέροντας ότι ο Levy σταμάτησε να συνεργάζεται με την τραγουδίστρια το 2019.

Σε δήλωσή της, η Dua Lipa επέκρινε την προσπάθεια του Levy να σιωπήσει τους Kneecap, αλλά ανέφερε ότι η «σκόπιμα προκλητική» είδηση της Daily Mail είχε «συνταχθεί για να τροφοδοτήσει τη διαίρεση στο διαδίκτυο».

Η απάντηση της Dua Lipa

«Δεν εγκρίνω τις ενέργειες του David Levy ή άλλων στελεχών της μουσικής βιομηχανίας απέναντι σε έναν καλλιτέχνη που λέει την αλήθεια», έγραψε στην ιστορία της στο Instagram. «Επίσης, δεν μπορώ να αγνοήσω τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα ο Τύπος.

Όχι μόνο η ιστορία ήταν εντελώς ψευδής, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποίησε η Daily Mail ήταν σκόπιμα προκλητική, σχεδιασμένη αποκλειστικά για να προσελκύσει κλικ, με σαφή σκοπό να τροφοδοτήσει τη διχόνοια στο διαδίκτυο.

Πάντα είναι το «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πρόσθεσε, «αλλά η εκμετάλλευση μιας παγκόσμιας τραγωδίας για να πουλήσουν εφημερίδες είναι κάτι που θεωρώ βαθιά ανησυχητικό».

Σε ξεχωριστή δήλωση, η WME είπε στο BBC: «Οι αναφορές που υπονοούν ότι η Dua Lipa ή η ομάδα της απέλυσαν έναν από τους ατζέντηδες της λόγω των πολιτικών του απόψεων είναι κατηγορηματικά ψευδείς.

Ο David Levy είχε συμβολή στην πρώιμη καριέρα της Dua (2016–2019) και, όπως συνηθίζεται, αναφέρεται τόσο εσωτερικά όσο και σε κλαδικά έντυπα ως μέλος της ομάδας της. Όταν μετακόμισε από το Λονδίνο το 2019, ανέλαβε συμβουλευτικό ρόλο και από τότε δεν συμμετέχει στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα της Dua.

Ο Levy αποσύρθηκε πλήρως από το συγκεκριμένο project, όπως και από άλλα, νωρίτερα φέτος».

Η Daily Mail έχει από τότε ενημερώσει το άρθρο της ώστε να αντικατοπτρίζει αυτές τις δηλώσεις, διορθώνοντας παράλληλα ένα προηγούμενο λάθος που ισχυριζόταν ότι ο Levy ήταν ο μάνατζερ της Lipa. Ο πατέρας της τραγουδίστριας, Dukagjin Lipa, είναι ο μάνατζερ της από το 2022.

Οι Kneecap και η επιστολή του «πολύ ισχυρού μουσικού παράγοντα»

Η εμφάνιση των Kneecap στο Glastonbury πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, παρά τις εκκλήσεις πολιτικών να αποσυρθεί η μπάντα από το πρόγραμμα.

Ένας από τους τρεις, ο Liam Óg Ó hAnnaidh, κατηγορείται για τρομοκρατία, αφού φέρεται να έδειξε μια σημαία που συμβολίζει τη Χεζμπολάχ σε μια συναυλία το καλοκαίρι του 2024.

Ο μουσικός αρνείται την κατηγορία. Σε συνεντεύξεις, έχει δηλώσει ότι η σημαία πετάχτηκε στη σκηνή και την πήρε χωρίς να συνειδητοποιήσει τι συμβολίζει.

Ο παραγωγός της μπάντας, Toddla T, ισχυρίστηκε ότι οι διοργανωτές του φεστιβάλ Michael και Emily Eavis είχαν λάβει μια «ιδιωτική και εμπιστευτική» επιστολή από έναν «πολύ ισχυρό μουσικό παράγοντα» που τους προέτρεπε να επανεξετάσουν την παρουσία της μπάντας.

Ο Levy ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους υπογράφοντες.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους τον Ιούνιο, το τρίο από το Μπέλφαστ οδήγησε το κοινό σε συνθήματα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και έβρισε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι «δεν ήταν σωστό» να παίξουν στο φεστιβάλ.

Οι ανησυχίες για τις πολιτικές δηλώσεις της μπάντας οδήγησαν επίσης το BBC να ακυρώσει τη ζωντανή μετάδοση της εμφάνισής τους, αν και αργότερα αυτή έγινε διαθέσιμη στο iPlayer με ελάχιστες περικοπές.

Η Dua Lipa υπέρ μιας ανθρωπιστικής εκεχειρίας

Η Dua Lipa έχει επίσης δημοσιοποιήσει τις απόψεις της και έχει επανειλημμένα ζητήσει «ανθρωπιστική εκεχειρία». Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, καταδίκασε τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε στρατόπεδα προσφύγων στη νότια Γάζα.

«Το να καίνε ζωντανά παιδιά δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογηθεί», έγραψε στο Instagram. «Όλος ο κόσμος κινητοποιείται για να σταματήσει τη γενοκτονία του Ισραήλ. Παρακαλώ δείξτε την αλληλεγγύη σας προς τη Γάζα».

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ένωσε τη φωνή της με αυτές των Benedict Cumberbatch, Gary Lineker, Amelia Dimoldenberg και Riz Ahmed, ζητώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει την πώληση όπλων στο Ισραήλ.

«Σας καλούμε να λάβετε άμεσα μέτρα για να τερματίσετε τη συνενοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στις φρικαλεότητες στη Γάζα», ανέφεραν σε ανοιχτή επιστολή που συντάχθηκε από τη φιλανθρωπική οργάνωση για τους πρόσφυγες “Choose Love”.

«Δεν μπορείτε να το αποκαλείτε ”απαράδεκτο” και να μην κάνετε τίποτα. Ο κόσμος παρακολουθεί και η ιστορία δεν θα το ξεχάσει. Τα παιδιά της Γάζας δεν μπορούν να περιμένουν ούτε ένα λεπτό ακόμα. Πρωθυπουργέ, τι θα επιλέξετε; Συνεργία σε εγκλήματα πολέμου ή το θάρρος να δράσετε;»

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης

Με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή 21 Σεπτεβρίου, ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

«Σήμερα, για να αναβιώσει η ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα – ως πρωθυπουργός αυτής της σπουδαίας χώρας – ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης. Ενώπιον της αυξανόμενης φρίκης στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές και προστατευμένο Ισραήλ δίπλα σε ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – προς το παρόν δεν έχουμε κανένα από τα δύο. (…) Η έκκλησή μας για μια γνήσια λύση δύο κρατών είναι ακριβώς το αντίθετο από το μισητό όραμα [της Χαμάς]. Αυτή η λύση δεν είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς».

Με πληροφορίες από BBC.