Τι σημαίνει η αναγνώριση της Παλαιστίνης από χώρες της Δύσης; Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», στον Γιάννη Θ. Διαμαντη. Η αμετακίνητη στάση του Ισραήλ και οι απειλές Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Παλαιστίνη: Αναγνώριση στη θεωρία, γενοκτονία στην πράξη» θα ακούσετε:

0:25 Πώς προχωράει η χερσαία και σταδιακή κατάληψη της Γάζας από το Ισραήλ.

2:43 Πόσοι μαχητές της Χαμάς βρίσκονται ανάμεσα στον παλαιστινιακό πληθυσμό.

3:46 Τι θέλει να κερδίσει ο Νετανιάχου για να βάλει τέλος στην επιχείρηση κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας.

5:19 Οι πιθανές κυρώσεις των Ευρωπαίων που φοβίζουν την ισραηλινή κυβέρνηση.

7:20 Τι σημαίνει πρακτικά η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες του κόσμου.

9:32 Το σχέδιο του Ισραήλ για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

10:37 Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη υπέρ της Γάζας σε πρακτικό επίπεδο.

12:53 Τα αντίμετρα που μπορεί να ενεργοποιήσει ο Νετανιάχου για να απαντήσει στις αναγνωρίσεις.

