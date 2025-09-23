Τι σημαίνει η αναγνώριση της Παλαιστίνης από χώρες της Δύσης; Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», στον Γιάννη Θ. Διαμαντη. Η αμετακίνητη στάση του Ισραήλ και οι απειλές Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.
Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Παλαιστίνη: Αναγνώριση στη θεωρία, γενοκτονία στην πράξη» θα ακούσετε:
- 0:25 Πώς προχωράει η χερσαία και σταδιακή κατάληψη της Γάζας από το Ισραήλ.
- 2:43 Πόσοι μαχητές της Χαμάς βρίσκονται ανάμεσα στον παλαιστινιακό πληθυσμό.
- 3:46 Τι θέλει να κερδίσει ο Νετανιάχου για να βάλει τέλος στην επιχείρηση κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας.
- 5:19 Οι πιθανές κυρώσεις των Ευρωπαίων που φοβίζουν την ισραηλινή κυβέρνηση.
- 7:20 Τι σημαίνει πρακτικά η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από αρκετές χώρες του κόσμου.
- 9:32 Το σχέδιο του Ισραήλ για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.
- 10:37 Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη υπέρ της Γάζας σε πρακτικό επίπεδο.
- 12:53 Τα αντίμετρα που μπορεί να ενεργοποιήσει ο Νετανιάχου για να απαντήσει στις αναγνωρίσεις.
