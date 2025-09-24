5 το πρωί: Τραμπ κατά πάντων στον ΟΗΕ – Οι πρώτοι μάρτυρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι απαντήσεις για την παρακεταμόλη
Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και μοιάζει σχεδόν απίθανο να βρεθεί κάποια λύση την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, οι επαφές του Τούρκου προέδρου στις ΗΠΑ θα μας απασχολήσουν αφού θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου και θα αρχίζει τα παζάρια για F-16 και F-35
1
Ο Τραμπ μετέτρεψε τη ΓΣ του ΟΗΕ σε one man show
- Κεντρικό θέμα η μετανάστευση: Ο Τραμπ υποστήριξε ότι και άλλοι ηγέτες θα πρέπει να υιοθετήσουν την αυστηρή πολιτική του κατά των μεταναστών. Μάλιστα, επικαλέστηκε στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2024 και σημείωσε ότι «σχεδόν το 50% των φυλακισμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες, στην Αυστρία το 53%, στην Ελλάδα το 54% και στην Ελβετία 72%». Ο Τραμπ κάλεσε τα κράτη-μέλη να βάλουν τέλος στο «αποτυχημένο πείραμα των ανοικτών συνόρων», και τόνισε ότι: «οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου».
- Στήριξη στην Ουκρανία: Σχετικά με την ουκρανικό δήλωσε έτοιμος για νέες κυρώσεις στη Μόσχα αρκεί να πράξουν το ίδιο και οι Ευρωπαίοι, σημείωσε ότι με την βοήθεια της Ε.Ε. η Ουκρανία μπορεί να πάρει πίσω τα χαμένα εδάφη από τη Ρωσία την οποία χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη», ενώ απάντησε θετικά ερωτώμενος αν οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εφόσον παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.
- Επαφές για τη Γάζα: Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι επιβράβευση της Χαμάς και πως «εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα». Λίγο αργότερα συναντήθηκε με ηγέτες Αραβικών και Μουσουλμανικών χωρών.
2
Αναβλήθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν
- Γιατί ζήτησαν αναβολή οι Τούρκοι; Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένη για χθες, Τρίτη 23/9, στις 21:00 ώρα Ελλάδος, στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη. Την ακύρωση της συνάντησης ζήτησε η τουρκική πλευρά λόγω της συμμετοχής του Ερντογάν σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργάνωσε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
- Θα συναντηθούν τελικά; Πλέον αναζητείται νέα διαθέσιμη ημερομηνία και ώρα για να οριστεί νέα συνάντηση στη Νέα Υόρκη, με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.
- Οι επαφές Μητσοτάκη: O Έλληνας πρωθυπουργός στο περιθώριο της ΓΣ μίλησε με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγεφ, τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου, Μοστάφα Καμπάλ Μαντμπουλί, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, δρ. Τζούλιους Μααντά Μπιό, και τον Πρόεδρο της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλιμί. Φυσικά, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη με τους δύο άνδρες να στέλνουν μήνυμα προσήλωσης στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης.
3
Σήμερα οι πρώτοι μάρτυρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Καλούνται οι πρώτοι μάρτυρες: Με πρώτους μάρτυρες τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ αρχίζει σήμερα Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, η διερεύνηση, από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, «των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού, με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αορτικών ενισχύσεων».
- Ποιοι θα καταθέσουν πρώτοι; Ως πρώτοι μάρτυρες θα κληθούν ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλεχος της ΑΑΔΕ Ιωάννης Καββαδάς , όπως και ο τέως επικεφαλής του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας.
- Ποια θα είναι η διαδικασία; Η επιτροπή αποφάσισε ότι θα συνεδριάζει δημόσια, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη) με έναρξη στις 10:00 το πρωί. Επίσης, αποφάσισε ότι ο χρόνος εξέτασης των μαρτύρων θα είναι περί τα 15 λεπτά για κάθε εισηγητή, τα μέλη της επιτροπής δεν θα αμειφθούν για τη συμμετοχή τους, αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας της Ευρωπαίας εισαγγελέως θα δοθεί σε κάθε μία από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και στον εκπρόσωπο των ανεξαρτήτων, ότι όλα τα έγγραφα που θα κατατεθούν θα είναι άμεσα διαθέσιμα στα μέλη της επιτροπής και τέλος, ότι ο κατάλογος των μαρτύρων θα είναι “δυναμικός” και ανοιχτός για επικαιροποίηση.
4
ΠΟΥ κατά Τραμπ για παρακεταμόλη και αυτισμό
- Τι ισχυρίστηκε ο Τραμπ; Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο και συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση παρακεταμόλης και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εξέφρασε προβληματισμό και για τα παιδικά εμβόλια λέγοντας ότι δεν πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα ή σε τόσο μικρή ηλικία.
- Τι απαντά ο ΕΜΑ; Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό. Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.
- Αντίδραση και από ΠΟΥ: Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμό, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ταρίκ Γιασέρεβιτς. Οταν ερωτήθηκε για τα εμβόλια, ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση».
5
Δικαιοσύνη, Τύπος, «Βήμα»: Ένας διάλογος για το μέλλον
- Μία ημερίδα για την Δικαιοσύνη: Ένας αναγκαίος δίαυλος επικοινωνίας άνοιξε χθες στα πλαίσια του συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας», στο Ωδείο Αθηνών, όπου πάνω από πενήντα κορυφαίοι ομιλητές – ανώτατοι δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, πρόεδροι φορέων – έθεσαν επί τάπητος τα χρόνια προβλήματα που πλήττουν τη λειτουργία της.
- Η «συνταγματική υποχρέωση» των δημοσιογράφων: Η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου ανέλυσε τη σύνθετη σχέση Τύπου και Δικαιοσύνης, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην «συνταγματική υποχρέωση» ενημέρωσης των δημοσιογράφων και στη θεσμική μυστικότητα των δικαστικών διαδικασιών. Τόνισε ότι, αν και παλαιότερα κυριαρχούσε η καχυποψία, σήμερα παρατηρείται μεγαλύτερη εξωστρέφεια, αλλά προειδοποίησε πως μια δυσλειτουργική σχέση μπορεί να πλήξει τη δημοκρατία και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης.
- «Να συνεχιστεί η μάχη της σοβαρής δημοσιογραφίας»: Ο Διευθυντής του «Βήματος» Περικλής Δημητρολόπουλος ανέδειξε το φαινόμενο της «δίκης πριν από τη δίκη», τονίζοντας ότι η εκτεταμένη διαρροή δικογραφιών και η υπερπροβολή από τα media οδηγούν σε εικονικές δίκες. Επισήμανε ότι ο Τύπος οφείλει να επιδείξει φειδώ για την αληθινή διερεύνηση των γεγονότων, ενώ αναφέρθηκε και στη χαμηλή εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στα ΜΜΕ λόγω των πολιτικών διαστάσεων μεγάλων δικών. Τέλος, τόνισε την ανάγκη η σοβαρή δημοσιογραφία να συνεχίσει τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης και του σκεπτικισμού.
