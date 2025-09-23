Σε one man show, μετέτρεψε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού πέραν της τοποθέτησης του εκ του βήματος με την οποία στράφηκε ουσιαστικά κατά των πάντων ακόμα και του ίδιου του ΟΗΕ, προχώρησε σε δηλώσεις και συναντήσεις που αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο για την κατάσταση στον πόλεμο της Ουκρανίας όσο και στην κατάσταση στη Γάζα.

Ο Τραμπ αλλάζει το παιχνίδι στην Ουκρανία

Η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη που αν δεν έχει ήδη θορυβήσει την Μόσχα τότε σίγουρα θα το κάνει το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι η στροφή 180 μοιρών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην προσέγγιση που είχε παραδοσιακά στο ζήτημα της Ουκρανίας, η οποία βασιζόταν στην υποτιθέμενη καλή σχέση που ήθελε να έχει ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτή ακριβώς η σχέση βρέθηκε στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου κατά την διάρκεια συνάντησης του στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς όπως ανέφερε ο Τραμπ «η σχέση μου με τον Πούτιν δεν σήμαινε απολύτως τίποτα».

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε για πρώτη φορά υποστηρίξει μετά από την συνάντηση του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι το Κίεβο, «με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από την εισβολή της». Όπως έγραψε σε ανάρτηση του στο Truth Social: «Σταδιακά, με υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά Σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος, είναι μια πολύ καλή επιλογή».

Όπως ανέφερε, «η Ρωσία πολεμάει «άσκοπα» τόσο καιρό» σε έναν πόλεμο που μια «πραγματική στρατιωτική δύναμη» θα είχε κερδίσει σε «λιγότερο από μία εβδομάδα», ενώ τόνισε ότι: «Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν ΜΕΓΑΛΑ οικονομικά προβλήματα και αυτή είναι η ώρα για την Ουκρανία να δράσει». Προς την κατεύθυνση αυτή ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να προμηθεύει όπλα στο ΝΑΤΟ «για να κάνει το ΝΑΤΟ ό,τι θέλει με αυτά» και χαρακτήρισε την Ρωσία ως «χάρτινη τίγρη».

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε θετικά ερωτώμενος αν οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εφόσον εισέρχονταν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει ειρήνη και στην Γάζα

Ο Τραμπ στην συνέχεια της συνάντησης του με τον Εμμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε να εστιάζει με παραίνεση του Γάλλου ομολόγου του στην Γάζα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν σχολίασε -ενώπιον του Μακρόν τουλάχιστον γιατί νωρίτερα είχε κάνει ξεκάθαρη την άποψη του ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι επιβράβευση της Χαμάς- την κίνηση της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, όμως τόνισε ότι η συνάντηση που θα έχει αργότερα με εκπροσώπους Αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, είναι βέβαιος ότι θα στεφθεί με επιτυχία.

Οι Αραβικές και μουσουλμανικές- ισλαμικές χώρες της Μέσης Ανατολής το τελευταίο διάστημα -όχι μόνο εξαιτίας της ισραηλινής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας και του συνεχιζόμενου αιματοκυλίσματος στην Γάζα, αλλά κυρίως εξαιτίας της επίθεσης στην Ντόχα στις αρχές Σεπτέμβρη- ανεβάσει ιδιαίτερα τους τόνους απέναντι στο Ισραήλ. Μάλιστα προωθούν ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα στην Γάζα και στα παλαιστινιακά εδάφη, το οποίο προβλέπει και αυτό ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει λόγο στο μέλλον των παλαιστινιακών εδαφών. Ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του με τον Μακρόν ανέφερε ότι θέλει ο πόλεμος στην Γάζα να λήξει άμεσα, ενώ νωρίτερα στην ομιλία του στην ΓΣ του ΟΗΕ είχε αναφέρει με νόημα πως «εκείνοι που υποστηρίζουν την ειρήνη θα πρέπει να ενωθούν απαιτώντας την απελευθέρωση των ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα».

Για το θέμα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ο Τραμπ μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ θα παρουσίαζαν στους συνομιλητές τους ένα σχέδιο που προβλέπει ουσιαστικά μια νέα Αρχή που θα ασκεί εξουσία στα παλαιστινιακά εδάφη, σχέδιο που οι Times of Israel ονομάζουν «Σχέδιο Μπλερ» γιατί το έχει αναπτύξει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ο Τραμπ έφτασε στην ΓΣ με στόχο να κάνει «σόου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως είχε δείξει από νωρίς ότι με αφορμή την ΓΣ του ΟΗΕ, ήθελε να δώσει ένα αξέχαστο «σόου». Στην ομιλία του επιτέθηκε σφοδρά στην προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον προκάτοχό του στην προεδρία για μια «σειρά καταστροφών». Όπως υποστήριξε, οκτώ μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, οι ΗΠΑ είναι η «πιο καυτή χώρα» στον κόσμο και ότι αυτή είναι «η χρυσή εποχή της Αμερικής».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην συνέχεια επέκρινε τον ΟΗΕ (σ.σ. στην ΓΣ του ΟΗΕ), ότι δεν τον βοήθησε στις διάφορες ειρηνευτικές του προσπάθειες, αλλά και ότι «χρηματοδοτεί την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και την επίθεση στις δυτικές χώρες και τα σύνορά τους». Όπως τόνισε: «Ο ΟΗΕ υποστηρίζει άτομα που εισέρχονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες». Το ζήτημα της μετανάστευσης το οποίο μεταξύ άλλων παρουσίασε και ως ζήτημα δημόσιας τάξης και ασφάλειας για τις δυτικές κοινωνίες, είχε κεντρικό ρόλο στην ομιλία του.

Εμφανίστηκε με σκληρή γραμμή σε μετανάστευση, δημόσια ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και ενέργεια

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να υιοθετήσουν την αυστηρή πολιτική του κατά των μεταναστών. «Καταστρέφει τη χώρα σας και πρέπει να κάνετε κάτι γι’ αυτό στην παγκόσμια σκηνή», είπε. Παράλληλα με αυτό ο Τραμπ υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης του τόσο στο ζήτημα της μετανάστευσης, όσο και σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, όπως παρουσίασε τα μέτρα που έχει λάβει στην Ουάσινγκτον και αλλού.

Σε αυτό το πλαίσιο, και κάνοντας μια σύγκριση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ο Τραμπ επικαλέστηκε στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2024 και σημείωσε ότι «σχεδόν το 50% των φυλακισμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες, στην Αυστρία το 53% των ανθρώπων στη φυλακή ήταν από ανθρώπους που δεν ήταν από το μέρος που βρίσκονται, στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 54% και στην όμορφη Ελβετία 72%». Ο Τραμπ κάλεσε τα κράτη-μέλη της Γενικής Συνέλευσης να βάλουν τέλος στο «αποτυχημένο πείραμα των ανοικτών συνόρων», και τόνισε ότι: «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου».

Ο Τραμπ στην ομιλία του που κράτησε κάτι παραπάνω από 55 λεπτά (προσωπικό ρεκόρ), αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, για την οποία επανέλαβε την πάγια θέση του χαρακτηρίζοντας την ως «τη μεγαλύτερη απάτη» στον κόσμο.

Αναφορικά με το Ιράν, επανέλαβε τη θέση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν μπορεί ποτέ να της επιτραπεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. «Η θέση μου είναι πολύ απλή: Δεν μπορεί να επιτραπεί στον υπ’ αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να κατέχει το πιο επικίνδυνο όπλο», δήλωσε, ενώ δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνησή του θα ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή μιας σύμβασης για τα βιολογικά όπλα, πρωτοπορώντας σε ένα σύστημα επαλήθευσης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.