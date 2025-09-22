Μία ανακοίνωση η οποία θα προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις αναμένεται να κάνει εντός της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο Ρόμπερ Κένεντι Τζούνιορ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washinghton Post η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένεται να συνδέσει τη χρήση σκευάσματος παρακεταμόλης με τον αυτισμό στα μωρά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τον Τσάρλι Κερκ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι βρήκαμε την απάντηση στον αυτισμό». Το Σάββατο, ο πρόεδρος δήλωσε ότι η προγραμματισμένη ανακοίνωση θα είναι «ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνουμε».

Ο υπουργός Υγείας του Τραμπ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στην μέγγενη μιας «επιδημίας αυτισμού» που τροφοδοτείται από «περιβαλλοντικές τοξίνες».

Οι ιατρικές οδηγίες σε πολλές χώρες αναφέρουν ότι είναι ασφαλές για τις έγκυες γυναίκες να λαμβάνουν το φάρμακο για τον πόνο που διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη χρήση παρακεταμόλης;

Ποιες είναι οι τρέχουσες ιατρικές οδηγίες για τις έγκυες γυναίκες και την παρακεταμόλη;

Η ακεταμινοφαίνη/παρακεταμόλη είναι το συνιστώμενο φάρμακο πρώτης γραμμής για τον πόνο και τον πυρετό. Αυτό συμβουλεύουν το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων (ACOG) και Γυναικολόγων, το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG) και άλλων ιατρικοί οργανισμοί.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κατευθυντήριες οδηγίες του NHS αναφέρουν: «Η παρακεταμόλη είναι η πρώτη επιλογή παυσίπονου αν είστε έγκυος. Λαμβάνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και δεν βλάπτει το μωρό σας».

Στην Αυστραλία, η παρακεταμόλη θεωρείται ασφαλής για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, η χρήση ιβουπροφαίνης, ναπροξένης και άλλων μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων κατά το τρίτο τρίμηνο μπορεί να οδηγήσει σε γενετικές ανωμαλίες. Αυτό επισημαίνουν τόσο η ACOG όσο και η RCOG.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της μη μείωσης του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο μη θεραπευμένος πυρετός και ο πόνος της μητέρας κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης μπορούν να αυξήσουν τους κινδύνους γενετικών ανωμαλιών. Συγκεκριμένα, προκαλούν καρδιακές παθήσεις, ανωμαλίες του κοιλιακού τοιχώματος και ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα, στις οποίες ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός δεν σχηματίζονται σωστά.

Ο μη θεραπευμένος πόνος και πυρετός έχουν επίσης συνδεθεί με πρόωρο τοκετό, χαμηλό βάρος γέννηση. Στις έγκυες γυναίκες, ο πυρετός και ο πόνος που δεν αντιμετωπίζονται μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την υψηλή αρτηριακή πίεση, αφυδάτωση, κατάθλιψη και άγχος.

Τι λέει η έρευνα σχετικά με τη χρήση του Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να συνδέουν τη χρήση ακεταμινοφαίνης ή παρακεταμόλης με τον αυτισμό. Πρόσφατες μελέτες έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα συμπεράσματα.

Το 2024 μελέτη σε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια παιδιά στη Σουηδία δεν βρήκε αιτιώδη σύνδεση. Το 2025 ανασκόπηση 46 παλαιότερων μελετών υποδήλωσε μια σχέση μεταξύ της προγεννητικής έκθεσης σε ακεταμινοφαίνη και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης αυτών των διαταραχών.

Ωστόσο, οι ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και άλλοι δήλωσαν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι το φάρμακο προκάλεσε τα αποτελέσματα. Συνέστησαν στις έγκυες γυναίκες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ακεταμινοφαίνη ανάλογα με τις ανάγκες.

Μεγάλες μελέτες του 2025 από την Ευρώπη και την Ιαπωνία έβαλαν νέα δεδομένα στο τραπέζι. Σύμφωνα με τα ευρήματα η φαινομενικά μικρή συσχέτιση μεταξύ της προγεννητικής χρήσης ακεταμινοφαίνης και των νευροαναπτυξιακών διαταραχών μπορεί στην πραγματικότητα να οφείλεται σε συγχυτικούς παράγοντες. Αυτό, σημαίνει, ότι μπορεί να οφείλεται σε άλλους υποκείμενους παράγοντες.

Όπως για παράδειγμα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η υγεία και η γενετική των γονέων, άλλα φάρμακα που μπορεί να έλαβαν οι μητέρες και ασθένειες.

Γιατί η ακεταμινοφαίνη είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Στις ΗΠΑ έχουν υπάρξει εκατοντάδες αγωγές από γονείς και ακτιβιστές για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, κατηγορούν τους λιανοπωλητές ότι δεν τους έχουν ενημερώσει για τις επιπτώσεις που έχει η χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απαγόρευσε σε εμπειρογνώμονες μάρτυρες να καταθέσουν. Ο λόγος; Διαπίστωσε ότι δεν είχαν επιστημονικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους.

Τον Αύγουστο του 2024, επικαλούμενος την απόφαση αυτή, δικαστής απέρριψε όλες τις υποθέσεις στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. Τον επόμενο μήνα το εφετείο πρόκειται να εξετάσει τα επιχειρήματα σε έφεση κατά της απόφασης αυτής.