Η απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμού των ΗΠΑ να αναθεωρήσει τη σύσταση για τον εμβολιασμό των παιδιών κάτω των 4 ετών δημιουργεί πραγματικό χάος.

«Χάος και σύγχυση». Με αυτά τα λόγια περιέγραψαν οι New York Times το κλίμα που επικράτησε στη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Πρακτικές Εμβολιασμών των ΗΠΑ (ACIP) σχετικά με το εμβόλιο MMRV για τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων ετών.

Και πράγματι, ο τρόπος με τον οποίο η σύνθεσή της κλήθηκε να διαχειριστεί το ευαίσθητο ζήτημα της εμβολιαστικής κάλυψης για συγκεκριμένες ασθένειες σε ομοσπονδιακή κλίμακα αναδεικνύει τους προβληματισμούς για την επιρροή του αντιεμβολιαστή υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στη πολιτική δημόσιας υγείας.

Εξαιρέσεις και αντιφάσεις

Μία απλή χρονική παράθεση των γεγονότων αρκεί να καταδείξει τη σύγχυση που επικρατεί.

Την Πέμπτη, πρώτη ημέρα της συνεδρίασης, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν την ανάκληση της σύστασης για το συγκεκριμένο εμβολιαστικό σχήμα το οποίο καλύπτει τέσσερεις ασθένειες που απαιτούν ανοσοποίηση από την παιδική ηλικία (ιλαρά-παρωτίτιδα-ερυθρά-ανεμοβλογιά, εξού και τα αρχικά MMRV) και συνέστησε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα να χορηγούνται δύο ξεχωριστά εμβόλια: το MMR για ιλαρά – ερυθρά – παρωτίτιδα και το εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς.

Kατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης ελήφθη ωστόσο η απόφαση να διατηρηθεί η κάλυψη του κόστους του προαναφερθέντος τετραπλού εμβολίου από τους πόρους του ομοσπονδιακού προγράμματος «Εμβόλια για Παιδιά» (η έγκριση του ποια εμβόλια θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αποτελεί βασική αρμοδιότητα της επιτροπής).

Την Παρασκευή, δεύτερη μέρα της συνεδρίασης, η ίδια επιτροπή αναίρεσε την προαναφερθείσα χρηματοδότηση, δηλώνοντας παράλληλα «ανέτοιμη» να κρίνει σχετικά με το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β, το οποίο επί σειρά ετών γίνεται τυπικά σε όλα τα νεογνά.

Πρόκειται για εικόνα χάους, που εδράζεται στον ύστερο σκεπτικισμό που εξέφρασαν ορισμένα μέλη σχετικά με τον σκοπό και τη χρησιμότητα του προγράμματος, το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες εμβολιασμού περίπου στα μισά παιδιά στις ΗΠΑ.

Η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι περίπου τα μισά μέλη της επιτροπής διορίστηκαν από τον ίδιο τον Κένεντι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Πολλά από τα μέλη χρειάστηκαν εξηγήσεις για το συνηθισμένο πρωτόκολλο αυτών των συναντήσεων, τον σχεδιασμό των επιστημονικών μελετών και κρίσιμα ελαττώματα στα δεδομένα που πρότειναν να συμπεριληφθούν» σημειώνεται στο ρεπορτάζ των New York Times.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα, η σύσταση για εμβολιασμό κατά του Covid-19 περιορίστηκε στις ηλικίες των 65 και άνω, ανατρέποντας την προηγούμενη που προέτρεπε σε εμβολιασμό όλων άνω των 6 μηνών, δίχως όμως να υπάρχει διευκρίνιση για τις εγκύους.

Επικρίσεις και συνέπειες

«Πιστεύω ότι ο πρωταρχικός στόχος αυτής της συνεδρίασης εκπληρώθηκε και αυτός ήταν να σπείρει τη δυσπιστία και να ενσταλάξει τον φόβο στους γονείς και τις οικογένειες», δήλωσε ο Σον Ο’ Λίρι της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, ενώπιον δημοσιογράφων, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της συνεδρίασης, και αφήνοντας υπονοούμενα για την ατζέντα του Υπουργείου Υγείας επί Κένεντι.

Αρκετοί ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η αλλαγή στη χορήγηση του εμβολίου MMRV και ενδεχόμενες αλλαγές για το εμβόλιο της ηπατίτιδας θα περιπλέξουν την πρόσβαση σε αυτά, ενώ τονίζουν ότι δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Τα «πυρά» όμως δεν σταματάνε στο πεδίο της ιατρικής κοινότητας, αφού ο υπουργός Υγείας δέχεται σφοδρές επικρίσεις και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς, όπως ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα Μπιλ Κάσιντι, γιατρός στο επάγγελμα και επικεφαλής της Επιτροπής Υγείας, Εκπαίδευσης, Εργασίας και Συντάξεων.

«Αν η επιτροπή αποσύρει τη σύσταση για εμβολιασμό των νεογνών κατά της ηπατίτιδας Β, θα προτρέψω τους αμερικανούς πολίτες να μην ακολουθήσουν την σχετική οδηγία» δήλωσε συγκεκριμένα ο ίδιος, αποτυπώνοντας τον σκεπτικισμό που επικρατεί στις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία.

Όπως άλλωστε επιβεβαιώνει πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης ο παιδικός εμβολιασμός είναι ίσως το μοναδικό πεδίο στο οποίο καταγράφεται υψηλή αποδοχή κατά μήκος όλου του πολιτικού φάσματος, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η προειδοποίηση της πρώην επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) Σούζαν Μονάρεζ, ότι ο ίδιος ο υπουργός Υγείας θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, φαντάζει η πιο αγωνιώδης και διαπεραστική κραυγή.