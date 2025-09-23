Άφατη θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία του Βόλου η είδηση του θανάτου ενός 20χρονου φοιτητή, που βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος στην απόληξη φωταγωγού πολυκατοικίας, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο τραυματίας, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πτώση του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Μεταφέρθηκε άμεσα στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, στο νοσοκομείο εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές εικόνες, με τους γονείς του άτυχου νέου να καταρρέουν στο άκουσμα της τραγικής κατάληξης του μοναχογιού της.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.