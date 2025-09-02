Ένα απίστευτο θρίλερ είναι σε εξέλιξη στην Κόρινθο με τον θάνατο ενός 22χρονου νεαρού τον οποίο βρήκε σε μια λίμνη αίματος ο αδερφός του, στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Ο 22χρονος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 2/9, με τραύματα στον λαιμό από μαχαίρι, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου από τους γονείς του.

Τα τραύματα του όμως ήταν πολύ σοβαρά και τελικά ο άτυχος νέος άφησε την τελευταία του πνοή στα Επείγοντα του νοσοκομείου.

Ο πατέρας, η μητέρα και τα δυο μικρότερα αδέλφια του 22χρονου παραμένουν στην Ασφάλεια Κορίνθου και δίνουν καταθέσεις με σκοπό να πέσει φως στο θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα.

Στον Άσσο Κορινθίας οι γείτονες παραμένουν σοκαρισμένοι. Ο 22χρονος πριν ένα χρόνο είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του. Έμεινε στο νοσοκομείο αρκετούς μήνες, κατάφερε όμως να σταθεί ξανά στα πόδια του και το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως διανομέας.

Οι αστυνομικοί αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αφού εντύπωση προκαλούν δύο στοιχεία:

Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης

Δεν άκουσε κανείς το θύμα να φωνάζει

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και οι κάμερες ασφαλείας στη γύρω περιοχή αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στις συνθήκες που οδήγησαν στο μυστηριώδη θάνατο του 22χρονου.