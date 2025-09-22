Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός είχε παρουσία τόσο στο θέατρο, όσο και στην τηλεόραση και το σινεμά. Ειδικά τη δεκαετία του 80 συμμετείχε σε πολλές βιντεοταινίες.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας. Σε ανάρτησή του αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για τον εκλιπόντα.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συναδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες απο την ζωή, ενας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου.. Ενα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδι ήταν ως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας τις επόμενες ημέρες».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα