Σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2018, η Ελλάδα συγκλονίστηκε από τον βίαιο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, γνωστού και με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Zackie Oh. Το περιστατικό διαδραματίστηκε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Γλάδστωνος, και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και περαστικούς, προκαλώντας σοκ στο πανελλήνιο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 33χρονος Ζακ, ακτιβιστής για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των οροθετικών, μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Λίγα λεπτά αργότερα, εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό και επιχείρησε να βγει σπάζοντας τη γυάλινη βιτρίνα. Εκεί δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν ακόμη πολίτη, μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων.

Παρά την παρουσία της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ο Ζακ έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Το σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης κατέγραψε τη σκληρότητα των χτυπημάτων, πυροδοτώντας τεράστια κοινωνική αντίδραση και κύμα διαμαρτυριών.

Από τον στιγματισμό στη διεκδίκηση

Η υπόθεση μετατράπηκε γρήγορα σε πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Ακτιβιστικές οργανώσεις, καλλιτέχνες και χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους με σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ζακ/Zackie», ζητώντας να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι και να αναδειχθεί το φαινόμενο του κοινωνικού ρατσισμού.

Ο θάνατός του αποκάλυψε τις σκοτεινές πλευρές της ελληνικής κοινωνίας, όπως τον στιγματισμό, την ομοφοβία και τη βία απέναντι στους πιο αδύναμους. Ο Ζακ, μέσα από τη δράση του ως οροθετικός ακτιβιστής και drag performer, είχε μιλήσει ανοιχτά για αποδοχή, αγάπη και ισότητα, και η δολοφονία του ενίσχυσε τη φωνή όσων διεκδικούν τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων ομάδων.

Η πορεία της Δικαιοσύνης

Μετά από μια μακρά και πολυτάραχη διαδικασία, τον Μάιο του 2022, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και έναν μεσίτη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, καταδικάζοντάς τους σε κάθειρξη 10 ετών. Αντίθετα, οι τέσσερις αστυνομικοί που κατηγορούνταν για υπέρμετρη βία αθωώθηκαν, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων. Ο μεσίτης αποφυλακίστηκε τον Μάιο του 2023 με αναστολή, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος παραμένει στη φυλακή.

Ένα σύμβολο που παραμένει ζωντανό

Επτά χρόνια μετά, το όνομα του Ζακ Κωστόπουλου συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αγώνα κατά της αδικίας και της κοινωνικής βίας. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης και πορείες με σύνθημα «Δικαιοσύνη για τον Ζακ», υπενθυμίζοντας ότι η κοινωνία οφείλει να προστατεύει όσους βρίσκονται στο περιθώριο και να αντιμετωπίζει τις ρίζες της βίας και του ρατσισμού.

Ο Ζακ δεν ήταν απλώς ένα θύμα εγκλήματος. Ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε ανοιχτά για αξιοπρέπεια και ισότητα, και γι’ αυτό η φωνή του εξακολουθεί να ακούγεται μέσα από τις φωνές όσων συνεχίζουν τον αγώνα του.