Κινήσεις για να εκτονωθεί η ένταση εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας επιχειρεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου χθες απηύθυνε ομιλία προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αναλύοντας παράλληλα και τον οδικό χάρτη ως τις εκλογές τις οποίες τοποθέτησε την Άνοιξη του 2027. Ταυτόχρονα, επιχείρησε να εξηγήσει τα μέτρα που εξήγγειλε από την 89η ΔΕΘ. Ακόμη, η επιλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου για γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι μια κίνηση για ένα ευρύτερο άνοιγμα εντός της παράταξης.

Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στους βουλευτές τονίζοντας πως παρότι διανύουν τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης παραμένουν το πιο ισχυρό κόμμα της χώρας, με υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο, όπως είπε. «Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων», ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Τόνισε επίσης πως «η Κοινοβουλευτική δουλειά να συνδυαστεί με δυναμικό άνοιγμα σε όλες τις περιφέρειες, ακούμε κάθε παράπονο και παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας», επαναλαμβάνοντας τα μέτρα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε, «οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες». Υπογράμμισε δε, πως «είμαστε αισιόδοξοι απέναντι στις μάχες που έρχονται. Αρκεί να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στην μεταρρυθμιστική μας πολιτική».

Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέταξε τα βέλη του τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και το ΠαΣοΚ λέγοντας ότι «κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις αντί για πατριωτικούς φόρους και “πράσινα λεφτόδεντρα”». Συνεχίζοντας την προσπάθεια να επαναφέρει στη δεξαμενή του τη μεσαία τάξη, είπε ότι γίνεται μια «στροφή στη μεσαία τάξη» κάνοντας λόγο για μια διαρκής μείωση φόρων για μόνιμη αύξηση πραγματικών εισοδημάτων.

Για την εξωτερική πολιτική, είπε ότι παραμένει προτεραιότητα το μεταναστευτικό και η ασφάλεια των συνόρων, την ώρα που γίνεται αναβάθμιση της άμυνας μέσω καλύτερων αποδοχών για τα στελέχη και με 4ηBelh@rra.

Εν μέσω της εξεταστικής επιτροπής η οποία είναι σε εξέλιξη, είπε ότι «όπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Μιλώντας γενικότερα για τη διαφάνεια είπε ότι «όπως το gov.gr δεν ρωτά ποιος είσαι για να σε εξυπηρετήσει, έτσι και οι Πολεοδομίες αύριο θα λειτουργήσουν σωστά. Κι αν αυτό αφορά μία φορά τους πολίτες, αφορά 2 φορές εμάς. Ας μην ξεχνάμε πως η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μία αστοχία. Όμως δεν συγχωρεί ποτέ την έπαρση και την αυθαιρεσία».

Χαρακόπουλος: Όταν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τους βουλευτές μας είναι σημαντικό

Τον λόγο έλαβε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος λίγο μετά την εκλογή του αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο νεοεκλεγέντας γραμματέας της ΚΟ, τόνισε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα πρέπει να συνεχίσει να είναι ο δίαυλος ανάμεσα στην κοινωνία και την κυβέρνηση, γιατί οι βουλευτές αφουγκράζονται τα αιτήματα των πολιτών και κάθε περιφέρειας.

«Η Ελλάδα έχει γίνει υπόδειγμα πολιτικής σταθερότητας επί Κυριάκου Μητσοτάκη και η χώρα καταγράφει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η ΝΔ, 6 χρόνια μετά, παραμένει πρώτη δύναμη απέναντι σε μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση», είπε ο νεοεκλεγέντας γραμματέας. Σε μια προσπάθεια να αποδαιμονοποίησει τις επίκαιρες ερωτήσεις που καταθέτουν οι γαλάζιοι βουλευτές δίνοντας την εντύπωση μιας εσωτερικής αντιπολίτευσης, σημείωσε μάλιστα ότι τάσσεται υπέρ της δημιουργικής συμμετοχής των βουλευτών της ΝΔ. «Όταν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται από τους βουλευτές μας είναι σημαντικό. Τα σημαντικά θέματα πρέπει να τίθενται υπεύθυνα από εμάς, με προτάσεις, αντί για τον λαϊκισμό και τις υπερβολές της αντιπολίτευσης», πρόσθεσε.

Με αυτή τη θέση συμφώνησε και ο πρωθυπουργός, ο οποίος επισήμανε ότι με τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ η κυβέρνηση λαμβάνει αιτήματα της κοινωνίας και υπάρχει πάντα ο καλός κώδικας επικοινωνίας για επίλυση προβλημάτων.

Τι είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Τον λόγο πήρε ο βουλευτής Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο οποίος τόνισε ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια καλύτερης συνεργασίας με τους υπουργούς, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να τηρείται η ρήτρα δίκαιης μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Ο βουλευτής Κεφαλληνίας Παναγής Καππάτος επισήμανε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δίνουν το στίγμα της Ελλάδας που προχωρά μπροστά. Ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα και στα μέτρα που πρέπει να ενισχυθούν κατά της ερήμωσης της υπαίθρου, ενώ ο βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Δημήτρης Καλογερόπουλος τόνισε ότι όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι μία γροθιά, η παράταξη δίνει ελπίδα και αυτό πρέπει να φανεί ακόμα περισσότερο με το Συνέδριο.

Η βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου υπογράμμισε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ έχουν θετικό πρόσημο για τη μεσαία τάξη και σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης της αγοράς εργασίας μέσω τη ΔΥΠΑ στη Δυτική Μακεδονία.

Ο βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Δημήτρης Καιρίδης μίλησε για το δημογραφικό πρόβλημα, που έχει επιπτώσεις και στο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι πρέπει να αφεθούν πίσω γκρίνιες, καθώς οι βουλευτές πρέπει να «οργώσουν» τις εκλογικές τους περιφέρειες, και τόνισε την ανάγκη να προβάλλονται τα επιτεύγματα στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης επισήμανε τα έργα που έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται και η επέκταση του Μετρό όπως και η ολοκλήρωση του flyover.

Η βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Ζωή Ράπτη τόνισε ότι πρέπει να δίνονται απαντήσεις σε όλες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και ταυτόχρονα να ακούγονται τα μηνύματα των πολιτών, με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα.

Ο υφυπουργός Εργασίας και βουλευτής Νότιου Τομέα Βασίλης Σπανάκης σημείωσε ότι πρέπει να αναδεικνύονται όλα τα έργα της κυβέρνησης και να επισημαίνονται ότι αρκετές τοπικές παρεμβάσεις γίνονται με χρηματοδοτήσεις των υπουργείων.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης πρότεινε να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να αξιοποιηθούν ακίνητα που βρίσκονται σε χωριά και κωμοπόλεις για πρώτη κατοικία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αφού ευχαρίστησε τους βουλευτές για τις τοποθετήσεις τους, τόνισε ότι οι προτάσεις τους για το δημογραφικό, την ενίσχυση της υπαίθρου μέσω και της αγοράς εργασίας λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση, που υλοποιεί τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης και τα οποία περιλαμβάνουν έργα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Τόνισε επίσης ότι όλοι πρέπει να αναδεικνύουμε την πρόοδο που γίνεται σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, από την εξωτερική πολιτική μέχρι την οικονομία.

Το απρόοπτο της εκλογής…

Ως έναν πολιτικό που «έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα» περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάξιμο Χαρακόπουλο. Υπενθυμίζεται πως η θέση αυτή χήρεψε μετά τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, τον περασμένο Αύγουστο. Σε κλίμα συγκίνησης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Ο βουλευτής Λαρίσης, εκλέχθηκε στη θέση δια εγέρσεως. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές, με εξαίρεση τον Γιώργο Βλάχο, στήριξαν τον μοναδικό υποψήφιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, εξέφρασε αντιρρήσεις όχι για το πρόσωπο αλλά για τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογής, λέγοντας ότι πρέπει να στηθεί κάλπη.

Σε αυτή την ένσταση απάντησε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως υπάρχει μονάχα ένας υποψήφιος με τον κ. Βλάχο να επιμένει ότι έτσι γίνεται βάση Κανονισμού. Ο κ. Μητσοτάκης ανταπάντησε ρωτώντας τον βουλευτή «θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;» ενώ στη συνέχεια σχολίασε αυστηρά πως «αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νότης Μηταράκης, χρειάστηκε επίσης να παρέμβει για να χαμηλώσουν οι τόνοι.