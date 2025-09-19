Ως έναν πολιτικό που «έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα» περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον νεοεκλεγέντα γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η θέση αυτή χήρεψε μετά τον ξαφνικό θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, τον περασμένο Αύγουστο. Σε κλίμα συγκίνησης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Ο πρωθυπουργός πρότεινε τον βουλευτή, παρότι κατά καιρούς είχε χαρακτηριστεί ως «γαλάζιος» αντάρτης. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η κίνηση του πρωθυπουργού, να κάνει ένα άνοιγμα στο εσωτερικό του κόμματος, βοηθάει στην εκτόνωση της όποιας δυσαρέσκειας ενδεχομένως να υπάρχει ανάμεσα στους βουλευτές.

Ο βουλευτής Λαρίσης, εκλέχθηκε στη θέση δια εγέρσεως. Οι «γαλάζιοι» βουλευτές, με εξαίρεση τον Γιώργο Βλάχο, στήριξαν τον μοναδικό υποψήφιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, εξέφρασε αντιρρήσεις όχι για το πρόσωπο αλλά για τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογής, λέγοντας ότι πρέπει να στηθεί κάλπη.

Σε αυτή την ένσταση απάντησε ο πρωθυπουργός λέγοντας πως υπάρχει μονάχα ένας υποψήφιος με τον κ. Βλάχο να επιμένει ότι έτσι γίνεται βάση Κανονισμού. Ο κ. Μητσοτάκης ανταπάντησε ρωτώντας τον βουλευτή «θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;» ενώ στη συνέχεια σχολίασε αυστηρά πως «αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νότης Μηταράκης, χρειάστηκε επίσης να παρέμβει για να χαμηλώσουν οι τόνοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Χαρακόπουλος στην πρώτη του τοποθέτηση θέλησε να τονίσει την ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος, δηλαδή να καταθέτουν ερωτήσεις οι βουλευτές στους υπουργούς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο «αποδαιμονοποιήσει» τυχόν τέτοιες πρακτικές στο μέλλον. Βέβαια, και ο ίδιος παρελθόν έχει ασκήσει το βουλευτικό του δικαίωμα, ρωτώντας αρμόδιους υπουργούς για μια σειρά θεμάτων.

Αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αρκετοί βουλευτές έσπευσαν στο νέο του γραφείο του ώστε να συγχαρούν τον κ. Χαρακόπουλο για την εκλογή του.

Ποιος είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1968 στη Λάρισα, όπου και μεγάλωσε. Έχει καταγωγή από τα Βούναινα Λαρίσης.

Σπούδασε κοινωνιολογία στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και έλαβε πτυχίο το 1990. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (1991–1993) πάνω στις πολιτικές επιστήμες στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου από το 2003.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πάντειο, δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό κίνημα με την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ύστερα από την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας ως έφεδρος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ανέλαβε το 1994, καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Από το 1997 έως το 2000 διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε διευθυντής επικοινωνίας του φιλελεύθερου think tank, Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας (ΚΠΕΕ) από το 2000 έως το 2004, ενώ παράλληλα εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Το 2009 ανέλαβε Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2012.

Στις εκλογές του 2004 εξελέγη πρώτη φορά με τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Λαρίσης. Επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 2007, του 2009, στις διπλές εκλογές του 2012, στις διπλές εκλογές του 2015, στις εκλογές του 2019 και στις διπλές εκλογές του 2023.

Τον Ιούνιο του 2012 διορίστηκε ως Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Παραιτήθηκε από την θέση του στις 29 Μαρτίου 2014.

Από το 2015 έως το 2019, διετέλεσε ως Τομεάρχης Παιδείας και ως Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας.