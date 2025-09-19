Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης την εκλογή νέου γραμματέα για την ΚΟ, μετά τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Είμαστε το κόμμα των πολλών, μειώνουμε τους φόρους για 4 εκατομμύρια πολίτες, στηρίζουμε οικογένεια, νέους, περιφέρεια» είπε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της ομιλίας του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Επί ημερών μας δημιουργήθηκαν 500 χιλιάδες θέσεις. Και αυτό, όπως είπε ο πρωθυπουργός προς τους βουλευτές της παράταξης του θέλω να το υπενθυμίζεται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για όσα είπαν στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης λέγοντας: «Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και ”πράσινα λεφτόδεντρα”».

Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 ενώ έκανε αναφορά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Να ξεπερνάμε τον κακό μας εαυτό, που μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος μας αντίπαλος όταν αυτός συναντιέται με τις παθογένειες του κράτος. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Δείτε live: