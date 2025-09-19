Στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Το σημερινό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή νέου γραμματέα για την ΚΟ, μετά τον αδόκητο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Για τη συγκεκριμένη θέση έχει επιλεγεί ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ένας βουλευτής που κατά το παρελθόν έχει ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, ενώ συχνά ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο καταθέτοντας ερωτήσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς.

Τον λόγο αναμένεται να λάβουν και βουλευτές της «γαλάζιας» παράταξης. Όποιος επιθυμεί μπορεί να λάβει τον λόγο, εξηγούν στελέχη του κόμματος. Θα έχει προηγηθεί άλλωστε η τοποθέτηση του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή θα περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα, με μεγάλη έμφαση στις ανακοινώσεις της 89ης ΔΕΘ. Επίσης, θα αναφερθεί στα καθήκοντα που προκύπτουν για την κοινοβουλευτική ομάδα, δίνοντας βάρος στην πολιτική τεκμηρίωση και στη σχέση που έχουν οι πολιτικές οι οποίες ανακοινώθηκαν με την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.

Τέλος, αναμένεται να να δώσει και το περίγραμμα του κομματικού προγραμματισμού για το επόμενο διάστημα όπως για παράδειγμα τις προσυνεδριακές διαδικασίες.