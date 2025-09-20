Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες θα λάβουν πίσω ένα μηνιαίο ενοίκιο που κατέβαλαν μέσα στο 2024, με την επιστροφή να φτάνει έως 800 ευρώ. Για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται προσαύξηση, που μπορεί να ανεβάσει το ποσό έως και τα 900 ευρώ, ενώ οι φοιτητές δικαιούνται σταθερά επιστροφή 800 ευρώ.

Διαδικασία και τροποποιητικές δηλώσεις

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένους ελέγχους, ώστε να μην αποκλειστεί κανένας δικαιούχος. Όσοι δεν συμπλήρωσαν τον κωδικό 081 στο Ε1 του 2024 έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο, δηλώνοντας τον αριθμό του μισθωτηρίου. Κρίσιμη θεωρείται η τελευταία ανανέωση του συμβολαίου, καθώς αυτή θα ληφθεί υπόψη για την ενίσχυση.

Η κυβερνητική δέσμευση

Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διασταυρώσεις. «Θα κάνουμε κάθε νόμιμη διαδικασία ώστε να λάβουν οι συμπολίτες μας το ποσό που δικαιούνται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Η επιδότηση αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και τη φοιτητική στέγη. Στην πρώτη περίπτωση το ανώτατο ποσό είναι 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, μια οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να εισπράξει έως 900 ευρώ. Για τις φοιτητικές κατοικίες το ποσό είναι ενιαίο, 800 ευρώ, και θα καταβληθεί αυτόματα βάσει των φορολογικών δηλώσεων όπως θα έχουν διαμορφωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Για να λάβουν την επιστροφή, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Το εισόδημα των άγαμων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, των ζευγαριών τις 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, το ανώτατο όριο είναι 120.000 ευρώ για ένα άτομο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Για τους φοιτητές δεν ισχύει περιουσιακό όριο.

Έλεγχοι και κυρώσεις

Η ΑΑΔΕ έχει προειδοποιήσει ότι όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα επιστρέψουν το ποσό με τόκο 8,76% και θα αποκλειστούν από το μέτρο για τρία χρόνια. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η ενίσχυση να κατευθυνθεί αποκλειστικά σε όσους την έχουν πραγματικά ανάγκη.