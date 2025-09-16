Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για όσους δικαιούνται επιστροφή ενοικίου. Έτσι, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, περίπου 950.000 δικαιούχοι οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες με την εφορία, θα πρέπει να ελέγξουν τη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) που υπέβαλαν φέτος, να αναζητήσουν τον κωδικό 081 και να ελέγξουν εάν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου της κατοικίας τους. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία επιδότησης της επιστροφής ενοικίου αφορά τόσο την κύρια όσο και τη φοιτητική κατοικία.

Ειδικότερα, ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος. Η δήλωση αυτή λαμβάνεται υπόψη όπως έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής, δηλαδή ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιστροφή με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ενοικίων που καταβάλλουν.

Πως θα «ξεκλειδώσει» η επιδότηση

Σύμφωνα με τη φοροτεχνικό, Μάρα Μεθενίτη, προϋπόθεση για να λάβει κανείς την ενίσχυση είναι να υπάρχει μισθωτήριο για την προηγούμενη από την καταβολή της επιδότησης χρονιά, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αναρτημένο στην ΑΑΔΕ (έως την 15/07/2025 για την φετινή χρονιά ) και να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της μίσθωσης στην φορολογική δήλωση του δικαιούχου (στον κωδικό 801 της φορολογικής δήλωσης και έως 30/09/2025 για την φετινή χρονιά).

Ο κωδικός 081 αποτελεί το «κλειδί». Αν αυτός έχει συμπληρωθεί, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα τους έχει επιστραφεί ενοίκιο ενός μήνα που κατέβαλαν το 2024.

Εάν όμως, ο κωδικός 081 δεν έχει συμπληρωθεί, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων χωρίς πρόστιμο έως το τέλος του μήνα. Σε αυτή θα συμπληρώσουν τον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας που ενοικίαζαν το 2024. Παράλληλα η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο μέσω διασταυρώσεων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Προεκκαθαρισμένες δηλώσεις

Οι δικαιούχοι των οποίων οι δηλώσεις έχουν προεκκαθαριστεί, πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σχετικά με τις οικονομικές προϋποθέσεις, για τον άγαμο, το όριο είναι 20.000 ευρώ (και ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ), για έγγαμους 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (ακίνητη περιουσία 140.000 ευρώ συν 20.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο), ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου (ακίνητη περιουσία 120.000 ευρώ + 20.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Για την φετινή χρονιά, εξηγεί η κυρία Μεθενίτη, δεν υπάρχει η υποχρέωση τα μισθώματα να έχουν εξοφληθεί μέσω τράπεζας καθώς η σχετική υποχρέωση ξεκινά από την 01/01/2026. Η παροχή δίνεται χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους κάθε Νοέμβριο – είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ανωτέρω κριτήρια και οι δικαιούχοι έχουν καταχωρήσει στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Δύο παραδείγματα

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα παραπάνω, η κυρία Μεθενίτη φέρνει τα εξής δύο παραδείγματα:

1. Οικογένεια με 2 ανήλικα τέκνα (οικογενειακό εισόδημα 33.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 150.000 ευρώ), νοικιάζει κύρια κατοικία για όλο το 2024 έναντι του ποσού των 750 ευρώ. Η επιδότηση που θα λάβει είναι 850 ευρώ.

2. Οικογένεια με ανήλικο τέκνο και ενήλικα φοιτητή (οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 130.000 ευρώ), νοικιάζει κύρια κατοικία για όλο το 2024 έναντι του ποσού των 700 ευρώ και φοιτητική κατοικία 450 ευρώ. Η επιδότηση που θα λάβει είναι 1.200 ευρώ (750 ευρώ για την κύρια και 450 ευρώ για την φοιτητική).

«Χαμένοι» όσοι πληρώνουν «cash»

Εν τω μεταξύ, από τον Ιανουάριο του 2026, οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που θα συνεχίσουν να καταβάλλουν το ενοίκιο με μετρητά δεν θα δικαιούνται την επιδότηση, ακόμη κι αν πληρούν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Οι δε ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» θα υποχρεωθούν να καταβάλουν υψηλότερο φόρο για τα εισοδήματα αυτά. Συγκεκριμένα, θα χάσουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια η οποία υπολογίζεται αυτόματα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Οι κυρώσεις για «λάθος» στοιχεία

Όσοι δώσουν ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία: