Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ βρίσκονται σε συζητήσεις με τους Ταλιμπάν σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει μια μικρή στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση Μπάγκραμ του Αφγανιστάν, για να λειτουργεί ως εφαλτήριο για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ θέλει πίσω το Μπάγκραμ για «αντιτρομοκρατία»

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ την Πέμπτη ότι επιδιώκει να ανακτήσει την αεροπορική βάση Μπάγκραμ στο Αφγανιστάν είναι πιθανόν ένα κομμάτι μιας ευρύτερης διπλωματικής προσπάθειας για την ομαλοποίηση των σχέσεων με τους Ταλιμπάν, ανέφεραν τα ίδια άτομα. Στις συνομιλίες—οι οποίες διεξάγονται από τον ειδικό απεσταλμένο για περιπτώσεις ομηρίας Άνταμ Μπόλερ— περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων, μια πιθανή οικονομική συμφωνία και θέματα ασφαλείας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και οι Ταλιμπάν έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να επιτρέψουν στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει το Μπάγκραμ ως «εφαλτήριο» για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο ίδιος. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την μεταφορά επανδρωμένων στρατιωτικών αεροσκαφών ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην τεράστια εγκατάσταση βόρεια της Καμπούλ, η οποία ήταν η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου που έληξε το 2021.

Ταλιμπάν: «Όχι στρατιωτική παρουσία»

Ο Ζακίρ Τζαλάλι, ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν, απέρριψε το ενδεχόμενο επιστροφής αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και άφησε ανοιχτή την πόρτα σε άλλες μορφές συνεργασίας.

«Το Αφγανιστάν και η Αμερική πρέπει να συνεργαστούν και μπορούν να έχουν οικονομικές και πολιτικές σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά οφέλη, χωρίς η Αμερική να έχει στρατιωτική παρουσία σε κανένα μέρος του Αφγανιστάν», έγραψε ο Τζαλάλι. «Η στρατιωτική παρουσία δεν έχει γίνει ποτέ αποδεκτή από τους Αφγανούς στην ιστορία τους και αυτή η πιθανότητα απορρίφθηκε εντελώς κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και της συμφωνίας της Ντόχα, όμως υπάρχουν ανοιχτές άλλες πόρτες για συνεργασία».

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει σχεδιασμός για άμεση μεταφορά δυνάμεων στο Μπάγκραμ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Μπόλερ δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στο Πεντάγωνο για ερωτήσεις.

Στροφή Τραμπ με το βλέμμα στην Κίνα

Οι συζητήσεις για το άνοιγμα του Μπάγκραμ καταδεικνύουν την τάση του Τραμπ να κάνει μεγάλες στροφές στην εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της ανατροπής ορισμένων δικών του αποφάσεων. Ο Τραμπ μίλησε την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου στη Βρετανία, λέγοντας για το Μπάγκραμ: «Προσπαθούμε να το ανακτήσουμε». Πρόσθεσε ότι η βάση βρίσκεται «περίπου μία ώρα μακριά από το σημείο όπου η Κίνα αναπτύσσει τα πυρηνικά της όπλα».

Το να επιτραπεί η επιστροφή των αμερικανικών δυνάμεων θα αποτελούσε επίσης μια σημαντική αλλαγή πλεύσης για τους Ταλιμπάν, οι οποίοι πολέμησαν σκληρά την αμερικανική στρατιωτική παρουσία, εξαπολύοντας τακτικές επιθέσεις στο Μπάγκραμ και οι οποίοι «διαφημίζουν» την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2021 ως μια τεράστια νίκη έναντι αυτών που περιέγραφαν ως ξένους κατακτητές.

Ενώ ο Τραμπ έχει επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε της αποχώρησης ο προκάτοχός του, ήταν η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ αυτή που κατέληξε στη συμφωνία με τους Ταλιμπάν για την αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας για τη διατήρηση του Μπαγκράμ, λένε πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο «είναι ένας οργανισμός που σχεδιάζει και επανεξετάζει συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο θα ανταποκριθεί σε μια πληθώρα απρόβλεπτων περιστατικών σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πάντα έτοιμοι να εκτελέσουμε οποιαδήποτε αποστολή υπό την καθοδήγηση του Προέδρου», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για το Μπάγκραμ πυροδοτήθηκε για πρώτη φορά από ένα άρθρο γνώμης που έγραψε ο τότε βουλευτής Μάικ Γουόλτζ στην εφημερίδα Military Times το 2021 εν μέσω της αποχώρησης από το Αφγανιστάν από τον τότε Πρόεδρο Μπάιντεν, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις. Στο άρθρο με τίτλο «Γιατί το Αφγανιστάν είναι κρίσιμο για τον αγώνα κατά της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν», ο Γουόλτζ ανέφερε το Μπάγκραμ ως ένα κρίσιμο στρατηγικό φυλάκιο για την αντιμετώπιση της Κίνας και του Ιράν.

«Το αεροδρόμιο του Μπάγκραμ παραμένει το μοναδικό μας στρατηγικό, έδαφος στην αυλή τριών από τους τέσσερις παγκόσμιους ανταγωνιστές μας – Κίνας, Ρωσίας και Ιράν – και δεν έχουμε άλλες επιλογές στην περιοχή», έγραφε ο Γουόλτζ.