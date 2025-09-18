H Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια στο «ΒΗΜΑ» και ειδική επί των θεμάτων εξωτερικής ειδησεογραφίας, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ και πώς η δολοφονία του συνιστά πολιτικό εργαλείο των συντηρητικών στις ΗΠΑ και όχι μόνο.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Οι πολιτικές προεκτάσεις της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ» θα ακούσετε:

0:31 Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ.

2:33 Υπό ποιες συνθήκες δολοφονήθηκε ο Κερκ στη Γιούτα.

3:23 Ο εντοπισμός του δολοφόνου του Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον και η θανατική ποινή που αντιμετωπίζει.

4:41 Τα κίνητρα και η ιδεολογία του Ρόμπινσον.

5:56 Πόσο πολιτικοποιημένη είναι η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σε παγκόσμιο επίπεδο.

7:07 Γιατί όποιος ασχολείται με την ιστορία του Κερκ στην Αμερική κινδυνεύει με απόλυση.

