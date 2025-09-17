H επίκληση της «κουλτούρας της ακύρωσης» υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια ένα από τα βασικότερα «βέλη» στην πολιτική φαρέτρα της αμερικανικής Δεξιάς κατά των Δημοκρατικών, των φίλα προσκείμενων σε αυτούς ΜΜΕ αλλά και την πολιτικά φιλελεύθερη βιομηχανία του θεάματος. Η παράδοση ακολουθούσε τις παλαιές συντηρητικές παραδόσεις της έμφασης στην ατομική ελευθερία και της ελάχιστης κυβερνητικής παρέμβασης, κόντρα στον συγκεντρωτικό φεντεραλισμό που πρέσβευε το Δημοκρατικό Κόμμα.

Κι όμως, η δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή και φιλοτραμπικού influencer Τσάρλι Κερκ έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, προκαλώντας κύμα απολύσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στη βάση δημοσίων σχολίων που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευρύ φάσμα δράσης

Πιλότοι, γιατροί, εκπαιδευτικοί αλλά και ένας υπάλληλος των Μυστικών Υπηρεσιών συγκαταλέγονται σε όσους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν λόγω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα που κρίθηκαν ακατάλληλες μετά τον θάνατο του Κερκ, όπως μεταδίδει σε ρεπορτάζ του το Axios.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των περιπτώσεων δεν είναι άλλο από την ανάρτηση σχολίων που εξέφραζαν «δυσφημιστικά σχόλια» ή «λόγο μίσους» για τον Κερκ. Το κατά πόσον τα συγκεκριμένα σχόλια ή μέρος τους συνιστούν ρητορική μίσους είναι θέμα προς συζήτηση, αφού άλλες αναρτήσεις ήταν επιθετικές και άλλες απλά παρέπεμπαν σε ακραίες δηλώσεις του θύματος, με ορισμένους μάλιστα να διατείνονται πως αυτές έγιναν σε χρόνο προγενέστερο του θανάτου του Κερκ.

Για αυτό που δεν χωράει αμφιβολία όμως είναι πως σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα γεγονότα προς όφελός της η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό το πλαίσιο και η επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Αριστεράς o Στίβεν Μίλερ, πολιτικός σύμβουλος του αμερικανού προέδρου και θεωρούμενος ως ιθύνων νους της ενεργοποίησης της Εθνοφρουράς στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις.

«Πρόκειται για τεράστιο κίνημα εσωτερικής τρομοκρατίας», δήλωσε και αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς σε αυτό που οι Ρεπουμπλικάνοι αποκαλούν woke agenda συμπλήρωσε πως «στη χώρα υπάρχει μια ιδεολογία που βρίσκεται σε πόλεμο με την οικογένεια και τη φύση».

Ακολούθησε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που δήλωσε στο Fox News ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει την ανάκληση της βίζας όσων «εξυμνούν τον φόνο ή την εκτέλεση μιας πολιτικής φυσιογνωμίας», δίχως να δοθούν διευκρινίσεις για το τι εστί ακριβώς εξύμνηση.

Φίμωση και σιωπητήριο

Αξίζει να σημειωθεί πως από το στόχαστρο της λογοκρισίας δεν ξέφυγαν τα ΜΜΕ, με την αρθρογράφο της Washington Post Κάρεν Άτια να αναφέρει ότι η απόλυσή της αποσκοπεί στη «σιωπή» για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση. «Τώρα, είμαι εγώ αυτή που φιμώνεται επειδή έκανα τη δουλειά μου» ανέφερε σε κείμενό της στην πλατφόρμα Substack διευκρινίζοντας πως αναφέρθηκε ευθέως στον Κερκ μόνο σε μία ανάρτηση στο Bluesky, όπου υπενθύμισε παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον μαύρων γυναικών, ανάμεσά τους και της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, αφού είχε μεσολαβήσει η απομάκρυνση του πολιτικού σχολιαστή Μάθιου Ντόουντ από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC επειδή υπαινίχτηκε στον αέρα ότι η ρητορική μίσους που έσπερνε ο Κερκ ενδέχεται να συνέβαλε στο τέλος του. «Οι σκέψεις μίσους οδηγούν στα λόγια μίσους, που με τη σειρά τους οδηγούν στις πράξεις μίσους», είπε ο Ντόουντ, ο οποίος υπήρξε σύμβουλος στρατηγικής της προεδρικής εκστρατείας του Τζορτζ Μπους υιού και του Ντικ Τσέινι το 2004.

«Αυτές είναι οι αρχές μου. Και αν δεν σου αρέσουν… εντάξει, έχω κι άλλες», δήλωνε ο σπουδαίος κωμικός Γκράουτσο Μαρξ τον 20ό αιώνα. Η αντήχηση από τον 21ο θα ερχόταν από αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα συνέβαλε κι αυτός τα μάλλα στην θεωρία του «εσωτερικού εχθρού», προτρέποντας τους συμπατριώτες του να αναφέρουν … στον εργοδότη τους όσους υποπτεύονται ότι έχουν διαφορετική άποψη σχετικά με τον δολοφονηθέντα. «Να τους καταγγείλετε – και, έλεος, να το πείτε στον εργοδότη τους» δήλωσε ο Βανς, παρουσιάζοντας κατ’ εξαίρεση το άκρως δημοφιλές podcast του εκλιπόντα και συμπλήρωσε: «Δεν πιστεύουμε στη βία για πολιτικούς λόγους, πιστεύουμε όμως στην ευπρέπεια».