Τον σπουδαίο φιλόσοφο, διανοητή και πανεπιστημιακό δάσκαλο Χαράλαμπο Θεοδωρίδη θα τιμήσουν τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), σε εκδήλωση που διοργανώνουν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δρακόπουλος.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιώργος Ζωγραφίδης, η υπεύθυνη αρχειακών συλλογών των Αρχείων Άντα Κάπολα και η επιστημονική συνεργάτης τους Αγγελική Χριστοδούλου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο καθηγητής Δημόσιας Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Χάρης Αθανασιάδης ενώ θα χαιρετίσει σ αυτήν ο πρόεδρος του ΔΣ των Αρχείων και καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών Βαγγέλης Καραμανωλάκης.

Αφορμή για την εκδήλωση αποτελεί η δωρεά του αρχείου και της βιβλιοθήκης του Χαράλαμπου Θεοδωρίδη στα ΑΣΚΙ από την οικογένειά του.

Ποιος ήταν όμως ο φιλόσοφος και πανεπιστημιακός δάσκαλος Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Γεννήθηκε το 1881 στην Καισάρεια όπου έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πραγματοποίησε ανώτατες σπουδές φιλοσοφίας στη Γερμανία, εν μέσω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και επιστρέφοντας το 1919 στην Αθήνα εργάστηκε ως φιλόλογος. Παράλληλα συνδέθηκε με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του, ιδιαίτερα μετά τη διάσπασή του.

Το 1926 κατέλαβε την έδρα της Φιλοσοφίας στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου απολύθηκε οριστικά το 1946 με το Θ΄ Ψήφισμα, λόγω της πολιτικής του στράτευσης στο ΕΑΜ.

Συνεργάστηκε με σημαντικά περιοδικά (Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, Ελεύθερα Γράμματα, Ανταίος, Επιθεώρηση Τέχνης κ.ά.) και, ενταγμένος στα πιο προοδευτικά φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής, συνέγραψε σπουδαίες μελέτες, με πιο χαρακτηριστικές την Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (1933, ²1955) και τον Επίκουρο (1954), ενώ σημαντική υπήρξε και η συμβολή του στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας.

Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι των Αρχείων του πανεπιστημίου Αθηνών ήταν ένας επιστήμονας, ευαίσθητος παρατηρητής, οξύ κριτικό πνεύμα, ενεργός πολίτης, ο Θεοδωρίδης άφησε πίσω του ένα πολύτιμο αρχείο που καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή του και το οποίο θα παρουσιαστεί και στην εκδήλωση.