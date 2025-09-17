Ο Λεβαδειακός «τσαλάκωσε» την καλή ψυχολογία του ΠΑΟΚ και τον προσγείωσε απότομα, υποχρεώνοντάς τον σε μια απρόβλεπτη συντριβή για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Χάρη στο εμφατικό 4-1, όπως αυτό διαμορφώθηκε σταδιακά, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εξέθεσε όλες τις αγωνιστικές αδυναμίες του «Δικεφάλου», ως συνέπεια και του εκτεταμένου ροτέισον από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τα «παλικάρια» από τη Λιβαδειά άρχισαν το ματς με γκολ στο 12′ από κόντρα στον Κεντζιόρα και παρά την ισοφάριση από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τσάλοφ στο 34′, δεν πτοήθηκαν. Γρήγορα ανέκτησαν προβάδισμα από την κεφαλιά του Βήχου στο 40′ και με την αυτοπεποίθηση στα ύψη κατόρθωσαν να φτάσουν στην επίτευξη άλλων δύο τερμάτων στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου μισού. Στο 51′ ο Πεδρόσο έκανε το 3-1, ενώ αμέσως μετά, στο 53′, ο Μανθάτης διεύρυνε το σκορ με σουτ εκτός περιοχής.

Το χειρότερο για τον ΠΑΟΚ ήταν πως, παρά τις κινήσεις από τον πάγκο, κινδύνευσε μια ιστορική ήττα στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση, δεδομένου πως οι γηπεδούχοι ήταν κυριαρχικοί έκτοτε. Αντιθέτως οι «ασπρόμαυροι», παρά την κατοχή και τις τελικές που μέτρησαν, δεν κατόρθωσαν να πετύχουν κάτι παραπάνω και δεν απέφυγαν το κάζο.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Φίλων (58’ Παλάσιος), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσιμπόλα (81’ Λιάγκας), Μανθάτης, Πεντρόζο, Γκούμας (46’ Τσοκάι) , Μπάλτσι (46’Συμελίδης), Βέρμπιτς (46’ Κωστή)

ΠΑΟΚ: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ (66’ Μπάμπα), Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Σάστρε, Καμαρά, Μπιάνκο (66’ Μεϊτέ), Ιβανούσετς (56’ Πέλκας), Ζίβκοβιτς, Μπέρδος (56’ Τάισον), Τσάλοφ (56’ Μύθου)