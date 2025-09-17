Ο Χρήστος Στασινόπουλος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις αιτίες και τις αφορμές που οδήγησαν στις χαοτικές διαδηλώσεις στο Νεπάλ. Η επόμενη μέρα για τη χώρα της Ασίας.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Νεπάλ: Από την εξέγερση της Gen Z σε μια νέα πολιτική σελίδα» θα ακούσετε:

0:34 Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης «έχτισε» την παρουσία του στη ΔΕΘ 2025.

0:38 Το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της χώρας του Νεπάλ.

1:54 Οι δυνάμεις που συνιστούσαν το Κοινοβούλιο του Νεπάλ, πριν αρχίσουν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

2:43 Η αφορμή που οδήγησε στην εξέγερση της νεολαίας του Νεπάλ.

4:29 Οι βαθύτερες αιτίες των καταστροφικών διαδηλώσεων.

5:32 Η διαφθορά των κυβερνητικών στελεχών της χώρας και η αγανάκτηση της Gen Z.

6:24 Με ποιο τρόπο η εκρηκτική κατάσταση στο Νεπάλ αποκλιμακώθηκε.

7:35 Ποια είναι η υπηρεσιακή πρωθυπουργός του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι.

7:58 Η γενικότερη εικόνα στην περιοχή της Ασίας και οι αυξημένες έριδες των τελευταίων μηνών.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια