Πολιτική αλλαγή ζητούν τελικά οι διαδηλωτές της Gen Z του Νεπάλ, καθώς αφού πρώτα έκαψαν κυβερνητικά κτήρια, προχώρησαν σε ακραίες πράξεις βίας και ανάγκασαν τον πρωθυπουργό της χώρας να παραιτηθεί, σήμερα έκαναν γνωστό ότι στηρίζουν την πρώτη γυναίκα (πρώην) πρόεδρο του Ανώτατου δικαστηρίου της χώρας για να ηγηθεί προσωρινά μιας μεταβατικής κυβέρνησης και ζήτησαν παράλληλα τη διάλυση του κοινοβουλίου.

Η πρώην δικαστής Σουσίλα Κάρκι προωθείται για προσωρινή ηγέτης

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρώσης, αλλά και διεθνή πρακτορεία, οι διαδηλωτές θέλουν ως προσωρινή ηγέτιδα της χώρας την 73χρονη συνταξιούχο δικαστή Σουσίλα Κάρκι, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε πρόεδρος του Ανώτατου δικαστηρίου του Νεπάλ το 2016. Το όνομά της προτάθηκε στον πρόεδρο και στον στρατό από τις ηγετικές φυσιογνωμίες των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με το Reuters η Κάρκι έχει συμφωνήσει να αναλάβει προσωρινά να ηγηθεί της χώρας, όμως καταβάλλονται προσπάθειες για να βρεθεί μια συνταγματική φόρμουλα που να επιτρέπει τον διορισμό της.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Κάρκι βρισκόταν σε συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ραμτσάντρα Πάουντελ και τον αρχηγό του στρατού Ασόκ Ρατζ Σίγκντελ.

Συζητούνται συνταγματικές αλλαγές ενώ δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία μεταξύ των διαδηλωτών

Ο Πάουντελ ανέφερε ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρει μια λύση στην «τρέχουσα δύσκολη κατάσταση» εντός του συνταγματικού πλαισίου, να προστατεύσει τη δημοκρατία και να διατηρήσει την ειρήνη και την τάξη.

Παρά το γεγονός ότι η Κάρκι, φαίνεται ότι είναι η πρώτη επιλογή των διαδηλωτών, υπάρχουν αναφορές πως δεν είναι όλοι όσοι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σύμφωνοι με αυτήν. Οι αναφορές αυτές προκαλούν σχετική ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Οτζάσι Ρατζ Θάπα, ένας εκ των εκπροσώπων των διαδηλωτών: «Θα διαλύσουμε το κοινοβούλιο. Δεν προσπαθούμε να καταλύσουμε το σύνταγμα. Μπορεί να χρειαστούμε κάποιες αλλαγές στο σύνταγμα, αλλά δεν θέλουμε να καταλύσουμε το σύνταγμα».

Απαγόρευση κυκλοφορίας και στρατός στους δρόμους

Από την ώρα της ανάληψης του ελέγχου της δημόσιας ασφάλειας από τον στρατό στο τέλος της δεύτερης μέρας του οργίου βίας που ξέσπασε στην χώρα, οι δρόμοι των νεπαλέζικων πόλεων, και ιδιαίτερα του Κατμαντού, παραμένουν ήσυχοι καθώς οι περιπολίες από στρατιώτες είναι συνεχείς. Παράλληλα καταστήματα, σχολεία και κολέγια παραμένουν κλειστά, όμως κάποιες βασικές υπηρεσίες στην πρωτεύουσα έχουν επανέλθει σε λειτουργία.

Από την πλευρά του ο στρατός σε σχετική ανακοίνωση του, ενημέρωσε σήμερα το κοινό, ότι οι διαταγές που επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας θα παραμείνουν σε ισχύ στο Κατμαντού και τις γύρω περιοχές για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Παρά ταύτα εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι οι διεθνείς πτήσεις έχουν ξεκινήσει και πάλι.