Τουλάχιστον 19 άτομα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Νεπάλ λόγω της απαγόρευσης από την κυβέρνηση δεκάδων διαδικτυακών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, WhatsApp και X.

Η κυβέρνηση επέβαλε την περασμένη εβδομάδα απαγόρευση των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιλαμβανομένου του Facebook, αφού ανακοίνωσε πως οι πλατφόρμες αυτές δεν έχουν εγγραφεί στους σχετικούς κυβερνητικούς καταλόγους.

«Ανακαλέσαμε το κλείσιμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λειτουργούν τώρα», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου και υπουργός Επικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφόρησης, Πρίθβι Σούμπα Γκουρούνγκ. Ολες οι εφαρμογές ήταν διαθέσιμες σήμερα το πρωί στο Νεπάλ, επιβεβαίωσε το Reuters.

Οι διαδηλωτές έχουν καλέσει επίσης τον λαό να συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις στη μνήμη αυτών που σκοτώθηκαν στις χθεσινές διαδηλώσεις. Είναι προς το παρόν άγνωστο εάν η παραίτηση του Ολι θα τους κατευνάσει.

«Καταργήστε τη διαφθορά, όχι τα social media»

Νεαροί διαδηλωτές έσπασαν οδοφράγματα και μπήκαν στο συγκρότημα του κοινοβουλίου στο Κατμαντού, έβαλαν φωτιά σε ασθενοφόρο και εκτόξευσαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, ρίψεις νερού και πλαστικές σφαίρες, ενώ ο στρατός αναπτύχθηκε στην περιοχή για να ενισχύσει την ασφάλεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 28 αστυνομικοί βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Δύο ακόμη θάνατοι καταγράφηκαν στην πόλη Ιταχαρί, στην ανατολική χώρα, όπου οι κινητοποιήσεις πήραν βίαιη τροπή.

Ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Ολι συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο, ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας γύρω από την κυβερνητική συνοικία Σίνγκα Ντουρμπάρ έως τις 10 το βράδυ. Οι διαδηλώσεις, που οι οργανωτές τους αποκαλούν «κινητοποιήσεις της Γενιάς Ζ», ξεκίνησαν με τη συμμετοχή χιλιάδων νέων, πολλοί από τους οποίους φορούσαν σχολικές ή φοιτητικές στολές.

Με συνθήματα όπως «Καταργήστε τη διαφθορά, όχι τα social media» και «Οι νέοι ενάντια στη διαφθορά», οι πορείες εξαπλώθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως το Μπιρατνάγκαρ, το Μπαρατπούρ και η Ποκάρα.

Η κυβέρνηση αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να μπλοκάρει το Facebook και άλλες πλατφόρμες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν εγγραφεί στις αρμόδιες αρχές και χρησιμοποιούνταν για παραπληροφόρηση, ρητορική μίσους και απάτες. Η κίνηση αυτή εξόργισε τους νέους, σε μια χώρα όπου το 90% του πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η οργή των διαδηλωτών συνδέεται περισσότερο με την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να διαχειριστεί τις πολιτικές διορισμών παρά αποκλειστικά με τα ζητήματα απασχόλησης.

Φωτιά στο κοινοβούλιο

Σε παραίτηση προχώρησε η πρωθυπουργός της ασιατικής χώρας καθώς οι διαδηλωτές προχώρησαν σε εμπρησμούς και βανδαλισμούς σε διάφορα κεντρικά σημεία του μικροσκοπικού έθνους των Ιμαλαΐων, ανάμεσά τους και στα σπίτια κορυφαίων πολιτικών αλλά και στο κοινοβούλιο.

Στο Κατμαντού, ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία όταν διαδηλωτές έσπασαν τα φράγματα και προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου και να βάλουν φωτιά στην πύλη.

Η αστυνομία αντέδρασε με θανατηφόρα και, σύμφωνα με καταγγελίες, αδιάκριτη βία, πυροβολώντας με πραγματικά πυρομαχικά και δακρυγόνα, καθώς και χτυπώντας τους διαδηλωτές με γκλομπς, πλαστικές σφαίρες και υδροβόλα.

Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις στο Κατμαντού, αλλά δύο σκοτώθηκαν όταν οι διαδηλώσεις έγιναν βίαιες στην ανατολική πόλη Ιταχάρι. Πάνω από 200 άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο σπίτι του προέδρου Ραμ Τσάντρα Πουντέλ αλλά και του πρωθυπουργού. Βίντεο έχουν εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν διαδηλωτές να περιφέρονται μέσα στο σπίτι του προέδρου και να το βανδαλίζουν.

🚨Nepal

President’s House attacked by Gen Z protesters, mirroring the chaos seen during Sri Lanka’s crisis. The unrest reflects deep public anger and political instability. pic.twitter.com/2hnzpPa5cV — Janta Journal (@JantaJournal) September 9, 2025

Οι κατοικίες των πρώην πρωθυπουργών του Νεπάλ, Πούσπα Καμάλ Νταχάλ, γνωστού και ως Πρατσάντα, και Σερ Μπαχαντούρ Ντέουμπα, καθώς και του υπουργού Ενέργειας Ντιμπάκ Χάντκα υπέστησαν επίσης ζημιές από τους διαδηλωτές.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Την ίδια ώρα η ηγεσία του στρατού βρίσκεται σε κατεπείγουσες διαβουλεύσεις, ύστερα από τις οποίες θα ανακοινώσει τη στάση της έναντι των ταραχών που σαρώνουν τη χώρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nepal News.

Απαγόρευση κυκλοφορίας έχει επιβληθεί σε πολλά μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, αφού οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.