Αναπτύχθηκε οργανικά στις παρυφές των Λευκών Ορέων για να εκφράσει την κρητική λεβεντιά. Για να συνοδεύσει τους Κρητικούς στη μάχη, τη χαρά, τον θρήνο, τον έρωτα, ενώ σήμερα αντιπροσωπεύει την παράδοση και την ιστορική συνέχεια.

Το ριζίτικο, ένα τραγούδι χωρίς μουσικά όργανα, μόνο με φωνές, πέρασε από στόμα σε στόμα, λειάνθηκε στον χρόνο και κρατήθηκε ζωντανό από γενιά σε γενιά. Το 2023, μάλιστα, αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Μία γυναίκα επαναπροσδιορίζει το ριζίτικο

Επειδή λοιπόν, το ριζίτικο ακολουθούσε στη μάχη, παραδοσιακά, το τραγουδούσαν άνδρες. Σήμερα όμως, μία γυναίκα είναι εκείνη που αποφάσισε να το φέρει στο προσκήνιο.

Η Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Eirini, ζει και δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη, δεν ξεχνά όμως την καταγωγή της. Ως υπερήφανη Κρητικιά λοιπόν, αποφάσισε να παρουσιάσει μια σύγχρονη προσέγγιση στο παραδοσιακό ριζίτικο τραγούδι.

Ένα μήνυμα ελευθερίας και ενδυνάμωσης ιδανικό για Grammy

Το «Σε ψηλό βουνό», το οποίο υπεβλήθη φέτος στα Grammy Awards, αποτελεί μία νέα εκδοχή του ριζίτικου, με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ανατρεπτική ενορχήστρωση και βαθιά συναισθηματική ερμηνεία.

Η φωνή της Erini λειτουργεί σαν ένας ζωντανός διάλογος μεταξύ της παράδοσης και της σύγχρονης τέχνης και γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν.

Με την υποβολή του τραγουδιού στα Grammy, η καλλιτέχνιδα αναδεικνύει στο διεθνές κοινό στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας της Ελλάδας και της Κρήτης και τοποθετεί την πολιτιστική μας κληρονομιά στην παγκόσμια μουσική σκηνή .

Πέρα από το μουσικό της όραμα, η Erini μεταφέρει ισχυρούς συμβολισμούς ελευθερίας και γυναικείας ενδυνάμωσης. Εμφανίζεται φορώντας την παραδοσιακή κρητική ανδρική κάπα (καπότα) και διαπραγματεύεται κοινωνικά στερεότυπα ακόμα και μέσα σε παραδοσιακά, «ανδροκρατούμενα» πολιτισμικά πεδία.

Η πορεία από την Κρήτη μέχρι το Berklee και τα Grammy

Η Erini είναι μια νέα, διεθνώς αναγνωρισμένη ερμηνεύτρια, συνθέτρια, παραγωγός και καθηγήτρια στο Berklee College of Music από το 2019, που κινείται με άνεση ανάμεσα σε πολιτισμούς και μουσικές, χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Αφετηρία της πορείας της ήταν η αγαπημένη της Κρήτη ενώ στο ενεργητικό της μετρά ήδη σημαντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες, όπως οι βραβευμένοι με Grammy Ντανίλο Πέρεζ, Τέρι Λιν Κάρρινγκτον, Λουσιάνα Σόουζα, Γιουτζίν Φρίζεν και ο Ντανιέλ Χόουπ, μεταξύ άλλων.

Έχει εμφανιστεί στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στο Panama Jazz Festival,London Jazz Festival, Ronnie Scott’s, TD Garden, Abbey Road Studios κ.α..

Επίσης, έχει παραδώσει σεμινάρια σε παγκοσμίου φήμης πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Princeton. Το 2023 επιλέχθηκε ως Official Showcase από τον διεθνή θεσμό της WOMEX και έχει τραγουδήσει στα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια της Κίνας (Hunan TV & BRTV).

Έχει λάβει βραβεία από το New Music USA, από το Greek America Foundation (βραβείο “40 under 40”), και από τοMassachusetts Cultural Council (βραβείο Παραδοσιακών Τεχνών).