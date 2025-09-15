Ο πρώην μαχητής του MMA, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την κούρσα για την προεδρία της Ιρλανδίας.

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη και συζητήσεις με την οικογένειά μου, αποσύρω την υποψηφιότητά μου από αυτήν την προεδρική κούρσα. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά είναι η σωστή τη δεδομένη χρονική στιγμή» είπε.

Ο ΜακΓκρέγκορ είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Ιρλανδίας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επρόκειτο να μιλήσει τη Δευτέρα σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δουβλίνου και του Δημοτικού Συμβουλίου του Κιλντέρ, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την υποστήριξη για να μπει στο ψηφοδέλτιο των εκλογών του Οκτωβρίου. Για να είναι υποψήφιος, θα χρειαζόταν είτε τη στήριξη 20 μελών του ιρλανδικού κοινοβουλίου είτε τεσσάρων τοπικών αρχών.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν «ειλικρινής και αυθεντικός» ως προς τις προθέσεις του να διεκδικήσει την εκλογή και ότι αισθάνθηκε «πραγματικά ταπεινός» από την «υποστήριξη και ενθάρρυνση» που έλαβε.

Τα «βέλη»

Στη συνέχεια κατηγόρησε το «παρωχημένο σύνταγμα» της Ιρλανδίας ότι λειτουργεί σαν «ζουρλομανδύας» που εμποδίζει να διεξαχθεί μια «πραγματικά δημοκρατική προεδρική εκλογή». Υποστήριξε ότι το σύνταγμα εξασφαλίζει πως η διαδικασία είναι «στημένη ώστε μόνο οι υποψήφιοι που εγκρίνει το κατεστημένο να μπορούν να βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο».

«Αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα απέναντι στη βούληση του ιρλανδικού λαού έχει πλέον αναδειχθεί μέσα από τη δική μου εκδήλωση ενδιαφέροντος», πρόσθεσε. «Αυτό δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της πολιτικής μου πορείας», έγραψε.

«Με καθοδηγεί η δέσμευση να βελτιώσω ζωές, να υπερασπιστώ δικαιώματα και να υπηρετήσω τον ιρλανδικό λαό με αφοσίωση και ακεραιότητα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τον λαό μου στη διεθνή σκηνή, ασκώντας πίεση για τα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα της Ιρλανδίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Αυτός ο αγώνας είναι μαραθώνιος. Όχι σπριντ!»

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο ΜακΓκρέγκορ έχασε δίκη με αντίπαλο γυναίκα η οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Δουβλίνου τον έκρινε αστικά υπεύθυνο για την επίθεση στην Νικίτα Χαντ σε ξενοδοχείο του Δουβλίνου το 2018 και τον υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση σχεδόν 250.000 ευρώ. Τον περασμένο Ιούλιο, τρεις δικαστές απέρριψαν την έφεσή του κατά της απόφασης.