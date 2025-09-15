Μεταξύ πολλών άλλων η Nissan εξελίσσει και το μοντέλο που θα διαδεχθεί το εμβληματικό GT-R το οποίο βάσει του πλάνου των Ιαπώνων θα μετουσιωθεί σε ηλεκτρικό supercar.

H έλευση του νέου Nissan GT-R θα σημάνει και την «αναβάθμιση» της Nismo ως προς την ηλεκτροκίνηση αν και ήδη ο εσωτερικός οίκος των Ιαπώνων έχει επιμεληθεί μια αντίστοιχη έκδοση του Ariya.

Στο προκείμενο, το Nissan GT-R, σύμφωνα με προηγούμενες συστάσεις του επικεφαλής project manager της Nissan για το supercar, Xavier Tesson, «το GT-R αποτελεί το πιο σκληροπυρηνικό μοντέλο της γκάμας μας. Δεν είναι ένα απλό sportscar. Για αυτό και εργαζόμαστε για να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να φέρουμε τεχνολογία που ήδη υπάρχει; Έχουμε επικεντρώσει την προσπάθειά μας στην αναζήτηση νέων ορίων».

Μια πρώτη ιδέα για την εξέλιξη του GT-R έδωσε το πρωτότυπο Hyper Force Concept το οποίο, εν είδει υπενθύμισης, εφοδιαζόταν από ένα δίδυμο ηλεκτρικών μοτέρ συνδυαστικής ισχύος 1.360 ίππων και τετρακίνηση. Αυτό που ίσως ωστόσο κάνει τη διαφορά για την έκδοση παραγωγής του GT-R ενδέχεται να είναι η παρουσία μπαταριών στερεού τύπου ως πηγή ενέργειας.

Η Nissan έχει ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να φέρει την συγκεκριμένη τεχνολογία στην πραγματικότητα με ορίζοντα το 2028. Η συγκεκριμένη τεχνολογία εκτός από την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, το χαμηλότερο βάρος εγγυώνται και ταχύτερους χρόνους φόρτισης σε σχέση με τις υφιστάμενες τεχνολογίες μπαταριών.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες προδιαγραφές του μοντέλου, σύμφωνα με το στέλεχος της Nissan Αrnaud Charpentier «είτε είναι ηλεκτρικό είτε μη ηλεκτρικό, πρέπει να παραμείνει ένα αυθεντικό sportscar. Δεν μπορεί να έχει επιδόσεις που μπορεί να επιτύχει ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV. Πρέπει να επανεφεύρουμε την έννοια του sportscar».