Κατ’ επανάληψη, όπως ήταν αναμενόμενο, ερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για τον Αλέξη Τσίπρα και την σημερινή του θέση στο πολιτικό σκηνικό

Όπως δήλωσε ο κ. Φάμελλος «ούτε εγώ ούτε ο Αλέξης Τσίπρας φοβόμαστε τη συζήτηση» και ξεκαθάρισε ότι «έχουμε την ίδια κατεύθυνση».

Μάλιστα, οι τρεις πρώτες ερωτήσεις που δέχθηκε αφορούσαν τον πρώην πρωθυπουργό, με τον κ. Φάμελλο να δίνει απαντήσεις θεσμικές και συγκεκριμένες. «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο Παρίσι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε, επισημαίνοντας πως «η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη συγκεκριμένων απαντήσεων και διεξόδων».

Τόνισε ότι απαιτείται συζήτηση πρωτοβουλιών και μια ενωτική απάντηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί «την εγγύηση, τη μαγιά για να υπάρξει προοδευτική απάντηση».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αναφορικά με τον κατακερματισμό της προοδευτικής παράταξης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατηγορηματικός: «Δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό. Προσθέσεις θέλουμε. Ενωμένοι πρέπει να τα βρούμε. Έχουμε διατυπώσει κοινό πλαίσιο. Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση κατακερματισμού».

Παράλληλα χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «πολύτιμο κεφάλαιο και πολύτιμο συμπαραστάτη» στην προσπάθεια για μια νέα προοδευτική απάντηση, καλώντας όλες τις προοδευτικές δυνάμεις «να ξεπεράσουν τις ιδεοληψίες του παρελθόντος».

Υπό τη σκιά Τσίπρα ο Φάμελλος στη ΔΕΘ

Αξίζει να αναφερθεί ότι η χθεσινή ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα. Με έμμεσο μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό είπε ότι «δεν υπάρχουν περιθώρια για προσωπικές στρατηγικές», ζητώντας ουσιαστικά καθαρές γραμμές και όχι αμφισημίες, αν και υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019.

Ο Σ. Φάμελλος που προέταξε πολλές φορές τον όρο Προοδευτική Ελλάδα μίλησε για προοδευτικές συνεργασίες και για την ανάγκη κοινοβουλευτικής συμπόρευσης, για φόρουμ διαλόγου και για προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

Η ομιλία του, προφανώς επηρεασμένη από όσα συντελούνται στον ευρύτερο χώρο και εν μέσω συζητήσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα που είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία για πολλούς, είχε μηνύματα σε πολλές πλευρές: Αλ. Τσίπρα, ΠαΣοΚ και Νέα Αριστερά.

Το ζήτημα είναι πως αυτή η ομιλία που έγινε υπό την παρουσία όλων σχεδόν των βουλευτών και ειδικά των κορυφαίων που ορισμένοι είναι με το βλέμμα στην πλευρά Τσίπρα, θα λειτουργήσει ως ενοποιητικό στοιχείο, θα συσπειρώσει και θα δημιουργήσει τη βάση για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.