Στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα κινήθηκε η χθεσινή ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ που με έμμεσο μήνυμα στον πρώην Πρωθυπουργό είπε ότι «δεν υπάρχουν περιθώρια για προσωπικές στρατηγικές», ζητώντας ουσιαστικά καθαρές γραμμές και όχι αμφισημίες, αν και υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019.

Ο Σ. Φάμελλος που προέταξε πολλές φορές τον όρο Προοδευτική Ελλάδα μίλησε για προοδευτικές συνεργασίες και για την ανάγκη κοινοβουλευτικής συμπόρευσης, για φόρουμ διαλόγου και για προοδευτικό ψηφοδέλτιο.

Τα μηνύματα σε Τσίπρα, ΠαΣοΚ και Νέα Αριστερά

Η ομιλία του, προφανώς επηρεασμένη από όσα συντελούνται στον ευρύτερο χώρο και εν μέσω συζητήσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα που είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία για πολλούς, είχε μηνύματα σε πολλές πλευρές: Αλ. Τσίπρα, ΠαΣοΚ και Νέα Αριστερά.

Το ζήτημα είναι πως αυτή η ομιλία που έγινε υπό την παρουσία όλων σχεδόν των βουλευτών και ειδικά των κορυφαίων που ορισμένοι είναι με το βλέμμα στην πλευρά Τσίπρα, θα λειτουργήσει ως ενοποιητικό στοιχείο, θα συσπειρώσει και θα δημιουργήσει τη βάση για την ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Δύσκολη εξίσωση. Επί της ουσίας η ομιλία είχε προτάσεις που πολλές είχαν ακουστεί και πάλι στο παρελθόν και ως εκ τούτου δεν δημιουργούν ιδιαίτερη αίσθηση.

Όταν η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τις εξαγγελίες πέρασε κάτω από τα ραντάρ της κοινής γνώμης και δεν προκάλεσε αίσθηση δεν είναι εύκολο ένα προγραμματικό πλαίσιο ενός κόμματος 6-8% υπό τις σημερινές συνθήκες να δημιουργήσει δυναμική.