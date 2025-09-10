Επίθεση προς την κυβέρνηση και μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος από τη ΔΕΘ. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη νέας στρατηγικής και αλλαγής του παραγωγικού και πολιτικού μοντέλου».

Ασκώντας κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε λόγο για «ταξική και τοξική πολιτική». Επεσήμανε ότι «απλώς υπέκφυγε ν’ απαντήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις στην κυριακάτικη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε: «αυτό είναι το κράτος Μητσοτάκη: στην επικοινωνία εκσυγχρονισμός και αστική ευγένεια και από πίσω παρακράτος. Αλλά ας το ξέρουν: η Δημοκρατία δεν είναι τσιφλίκι τους!»

Στη συνέχεια έστειλε μήνυμα και προς άλλους αποδέκτες τονίζοντας: «για να νικήσουν η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώρια, για καθυστερήσεις για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι «πιστεύει στις προοδευτικές συγκλίσεις» και είναι κάτι που ζήτησε μετά την εκλογή του. Τόνισε ότι «μόνο μία κοινωνική πλειοψηφία μπορεί να φέρει ξανά τη δικαιοσύνη και να στηρίξει την αναγέννηση της χώρας».

Στη συνέχεια έστειλε μήνυμα προς τους ενδιαφερόμενους τονίζοντας ότι «εφόσον η κοινωνική αναγκαιότητα είναι η πολιτική αλλαγή και η Προοδευτική Προοπτική, πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας».

«Η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις»

Ο κ. Φάμελλος επιτέθηκε στη δεξιά και ζήτησε από όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. «Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις από μια δεξιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα και από μια Αριστερά που δίνει μάχη για διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τόνισε με νόημα: «Θα επιλέξουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος; Η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις».

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τους φόρους

– Μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα για 1 χρόνο και, αφού ανασάνει η κοινωνία, αναμόρφωση του λώσικα με ένταξη των τροφίμων στη χαμηλή κατηγορία και προοδευτική μείωση συντελεστών ΦΠΑ.- Πλήρης επαναφορά του καθεστώτος του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. – Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο της ΕΕ. – Φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ των τραπεζών, της ενέργειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει μία δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελλο

Τιμαριθμοποίηση φορολογίας, αντίστοιχη του πληθωρισμού

Ένταξη στην κλίμακα φορολογίας των μερισμάτων.

Μετατροπή του ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ώστε να ωφεληθεί η μικρή ιδιοκτησία.

Κατάργηση του άδικου μέτρου της τεκμαρτής φορολόγησης επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

Αφορολόγητο και για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μείωση της προκαταβολής φόρου στο μισό για όλους.

Αύξηση του ορίου τζίρου, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία, για ένταξη στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του ΦΠΑ, από 10.000 σε 30.000 ευρώ.

Σύσταση Δημόσιας πλατφόρμας ως παρόχου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Απλοποίηση της ψηφιακής γραφειοκρατίας.

Στήριξη της κοινωνικής οικονομίας.

Επί του ιδιωτικού χρέους

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων με διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και κεφαλαίου κατά περίπτωση, με άμεση αποδέσμευση λογαριασμών.Ειδική πρόνοια για όσους βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης.Επίσπευση διαδικασιών εξωδικαστικού.

Προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης.

Αύξηση του ορίου του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στα 1.750 ευρώ.

Εισόδημα και συνταξιούχοι

Κάλυψη του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της ΝΔ.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Επέκταση κατά δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας σε επισιτισμό και τουρισμό.

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και καταπολέμηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων.

Όχι στη 13ωρη εργασία.

Επαναφορά 13ης σύνταξης, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης.

Καμία συζήτηση για αλλαγή ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης των χαμηλοσυνταξιούχων του ΟΓΑ.

Οι προτάσεις για Υγεία – Παιδεία – Στέγη

Αύξηση της χρηματοδότησης με στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 7,5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

Διπλασιασμός των καθαρών αποδοχών των γιατρών ΕΣΥ και αύξηση των αποδοχών του μη ιατρικού προσωπικού.

Προκήρυξη 15.000 νέων μόνιμων θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων και επικουρικών.

Κατοχύρωση της πλήρους & αποκλειστικής Απασχόλησης στο ΕΣΥ.

Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

Δημόσια πολιτική για το φάρμακο.

Αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ στην 4ετία.

Μόνιμοι διορισμοί για πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, με ενίσχυση της ειδικής αγωγής.

Κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, και αναβάθμιση τους με κατάργηση των ιδιωτικών ΑΕΙ, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Διπλασιασμός του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.

14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο με την ένταξη όλων των υπαρχόντων τύπων λυκείων.

Μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών/τριων σε 20 ανά τμήμα.

Διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια με ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Με προστασία της α’ κατοικίας.

Ρύθμιση των αυξήσεων και της διάρκειας των μισθώσεων.

Κατασκευή/ανακατασκευή κοινωνικής κατοικίας σε όλη τη χώρα με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με στόχο τη διάθεση 15.000 νέων κατοικιών το χρόνο, μέχρι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κάλυψη στεγαστικών αναγκών δημόσιων λειτουργών και πλήρης κάλυψη στέγης για πρωτοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και γιατρούς σε νησιά, ορεινές και ακριτικές περιοχές για την πρώτη 3ετία.

Εθνικό πρόγραμμα Φοιτητικής Στέγης.

Ρύθμιση και έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες