Καλημέρα, λοιπόν. Με αυτόν τον καθ’ όλα ελληνικό, εξαιρετικά οικείο και προσφιλή χαιρετισμό, κι ας ήταν γραμμένος σε greeklish, ανακοίνωσε η Euroleague στον υπόλοιπο μπασκετικό κόσμο την απόφαση διεξαγωγής του Final Four του 2026 στην Αθήνα.

Μια Αθήνα «με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και με μια από τις πιο παθιασμένες βάσεις οπαδών στην Ευρώπη», όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κορυφαίας λίγκας, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, παραθέτοντας μερικούς από τους λόγους που όρισαν το Telekom Center Athens, το ΟΑΚΑ δηλαδή, ως την έδρα που θα φιλοξενήσει τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης από τις 22 ως τις 24 Μαΐου του 2026.

Ποιοι επιπλέον λόγοι ήταν που επέδρασαν στο τελικό 8-3 υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας, έναντι της αντίστοιχης του Βελιγραδίου που διεκδικούσε επίσης το χρίσμα; Κατά τη δήλωση του «Ντέκι» το γεγονός ότι η Αθήνα «παραμένει μια βασική αγορά με δύο κορυφαίους συλλόγους και απίστευτα αφοσιωμένη κοινότητα οπαδών», αλλά και παράλληλα ένας «παγκόσμιος τουριστικός προορισμός».

«Θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών»

Δικαιολογημένοι οι πανηγυρισμοί που ακολούθησαν στην ελληνική πλευρά για την κατάληξη μιας διαδικασίας που τράβηξε επί μακρόν, αλλά είχε αίσια έκβαση.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε χαρακτηριστικά πως αποτελεί «μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και την πόλη μας που θα φιλοξενήσει τον Μάιο του 2026 το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός συλλόγων, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης». Προέβλεψε μάλιστα πως «το Final 4 της Αθήνας σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών».

«Το ΟΑΚΑ θα λάμψει»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συνέδεσε την απόφαση της Euroleague με την πορεία της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket 2025.

«Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, μετά από 16 χρόνια, προκρίθηκε ξανά στους «4» του Ευρωμπάσκετ και διεκδικεί ακόμα ένα μετάλλιο που αξίζει στη διαδρομή και την ιστορία της.

Σε αυτήν την ευτυχή συγκυρία, η Αθήνα γίνεται ξανά το κέντρο της μπασκετικής Ευρώπης, έπειτα από 19 χρόνια! Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου το 2007 ζήσαμε αξέχαστες στιγμές.

Η ελληνική Κυβέρνηση πίστεψε, διεκδίκησε και τελικά πέτυχε την ανάληψη του κορυφαίου μπασκετικού γεγονότος, που θα διεξαχθεί 22-24 Μαϊου 2026. Το ΟΑΚΑ θα λάμψει και πάλι, φιλοξενώντας τις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά, αγωνιστικά και οργανωτικά. Μεγάλοι αθλητικοί σταθμοί μας φέρνουν στο επίκεντρο, ανοίγοντας νέους δρόμους για διακρίσεις. Όλοι ελπίζουμε να δούμε ξανά την εθνική μας ομάδα στο βάθρο του Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας και ευχή όλων μας είναι να έχουμε και τις δύο μας ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Η χώρα μας πρωταγωνιστεί ξανά. Ο αθλητισμός μας αλλάζει» υποστήριξε.

Η τέταρτη φορά στην Ελλάδα και η πρώτη μετά από 19 χρόνια

Το μεγάλο αυτό μπασκετικό ραντεβού θα φιλοξενηθεί επί ελληνικού εδάφους για τέταρτη φορά στην ιστορία του Πρωταθλήματος Ευρώπης. Η αρχή είχε γίνει το 1993 στο ΣΕΦ, προτού το 2000 τη σκυτάλη λάβει η Θεσσαλονίκη και το «Παλατάκι».

Στο πλήρως ανακαινισμένο από πέρυσι και προσφάτως αναβαπτισμένο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το Final Four επιστρέφει μετά από 19 χρόνια. Η προηγούμενη ήταν το 2007 με τον Παναθηναϊκό, την ΤΣΣΚΑ, τη Μάλαγα και την Μπασκόνια να φτάνουν έως το τέλος της διαδρομής.

Αφού πρώτα Παναθηναϊκός και ΤΣΣΚΑ επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά νικώντας στους δύο ημιτελικούς την Μπασκόνια και τη Μάλαγα αντίστοιχα, ο μεταξύ τους τελικός της 6ης Μαΐου εξελίχθηκε σε μια πανδαισία θεάματος.

Το 93-91 έχρισε εν τέλει πρωταθλητές Ευρώπης τους «πράσινους» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τέταρτη φορά στα χρονικά, με συνυπογράφοντες την επιτυχία τους Ραμούνας Σισκάουσκας (20π, 5ασ, 4ρ), Δημήτρη Διαμαντίδη (15π, 3ρ, 3ασ), Ντέγιαν Τομάσεβιτς (16π) και Μίλος Βούγιανιτς (12π). Αναγκαστικά οι Θοδωρής Παπαλουκάς (23π), Ματίας Σμόντις (18π) και Τράγιαν Λάνγκτον (16π) περιορίστηκαν στη δεύτερη θέση.

Από τότε και μετά το Final Four κατέληξε δύο φορές στη Μαδρίτη (2008, 2015) και μία στη Βαρκελώνη (2011), τρεις στο Βερολίνο (2009, 2016, 2024) και μία στην Κολωνία (2021), μία στο Παρίσι (2010), δύο στην Κωνσταντινούπολη (2012, 2017), μία στο Λονδίνο (2013), μία στο Μιλάνο (2014), δύο στο Βελιγράδι (2018, 2022), μία στη Βιτόρια (2019), μία στο Κάουνας (2023) και μία στο Άμπου Ντάμπι (2025).

Η ευνοϊκή παράδοση

Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ανήκουν στην ευρωπαϊκή ελίτ, ο στόχος της συμμετοχής στο Final Four είναι το ταβάνι που θέτουν ενόψει της νέας σεζόν.

Παραδοσιακά μία ελληνική ομάδα φτάνει στο τέλος της διαδρομής όταν η διοργάνωση φιλοξενείται εντός των ελληνικών ορίων. Γιατί όχι και δύο τον ερχόμενο Μάιο…

