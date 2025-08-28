Στον εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις, συνέπεια της σύγκρουσης, αλλά δε φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης αναφέρει το larissanet.gr.

Θυμίζουμε πως στο τέλος Φεβρουαρίου, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών(ΕΟΔΑΣΑΑΜ), άρχισε να κυκλοφορεί το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής.

Τον Μάρτιο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών, προκειμένου να διερευνήσει, μεταξύ άλλων, και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έξι μήνες μετά η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασma πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Εν αναμονή των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις προσεχείς ημέρες για να εξετάσει το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.

Στον Εφέτη ανακριτή ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου εμφανίστηκε αυτοβούλως στον αρμόδιο Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, για να περιγράψει το πώς συντάχθηκε το πόρισμα του κρατικού φορέα. Ειδικότερα για τις ενέργειες που προηγήθηκαν, έτσι ώστε ο αρμόδιος φορέας για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα, να καταλήξει στο σκέλος της πυρόσφαιρας και του μοντέλου των προσομοιώσεων που υιοθετήθηκαν.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο eleftheria.gr, η κατάθεση του παραιτηθέντος αναπληρωτή προέδρου του Σιδηροδρομικού Τομέα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ παρουσιάζει πρόσθετο ενδιαφέρον και αναμένεται να διαβιβαστεί, μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και αυτό δεδομένου ότι η προηγούμενη εισαγγελέας Γ. Αδειλίνη είχε ζητήσει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διερευνήσει τις «συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας) θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό».

Σκοπός της έρευνας ήταν και η «διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως, ενδεικτικά, της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α Π.Κ.), κατόπιν της διάψευσης εκ μέρους εκπροσώπων των ως άνω Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας του ως άνω συμπεράσματος που τους αποδίδεται στο πόρισμα» με αφορμή και τον ρόλο τεχνικού συμβούλου οικογενειών των θυμάτων. Παρόλα αυτά, δεν έχει γίνει γνωστό αν κλήθηκε ή όχι να καταθέσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που παρήγγειλε η κ. Αδειλίνη.