Ολοκαίνουργιες παραγωγές, παραστάσεις που επιστρέφουν, κινηματογραφικές μεταφορές, δράμα, κωμωδία, κλασικό και νέο ρεπερτόριο. Μια νέα θεατρική σεζόν ξεκινά και πάλι στην Αθήνα και οι προπωλήσεις δείχνουν μεγάλη κινητικότητα με πολλά έργα να έχουν ήδη γίνει -ή να τείνουν να γίνουν- sold out.

Πολυφωνία λοιπόν και μια ισορροπία κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου χαρακτηρίζουν την θεατρική ατζέντα του φθινοπώρου καθώς στη σκηνή θα δούμε κείμενα των Σάμιουελ Μπέκετ, Μολιέρου, Ίψεν, Φραντς Κάφκα, Μπραμ Στόκερ, συγγραφείς που καθόρισαν την εξέλιξη της παγκόσμιας λογοτεχνίας και του θεάτρου.

Η θεματολογία, ως επί το πλείστον, στρέφεται έντονα γύρω από την κοινωνικά ζητήματα και σχέσεις και ανθρώπους σε κρίση με έργα όπως «Η Δίκη» του Κάφκα, το «Cleansed» της Κέιν, το «Baby Reindeer» του Ρίτσαρντ Γκαντ ή η «Κουζίνα» του Γουέσκερ που φωτίζουν την καταστολή, την κοινωνική ανισότητα, τον αποκλεισμό και την ψυχολογική βία.

Σε αυτά προστίθενται και ελληνικά γραπτά, όπως ο «Άγριος Σπόρος» ή η «Εκδίκηση του Φώτη», που εστιάζουν σε αντίστοιχα ζητήματα. Ακόμα και οι πιο «λαοφιλείς» επιλογές, όπως το «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Καμπανέλλη ή το «Άρωμα Γυναίκας», αγγίζουν έννοιες αντίστασης, απώλειας και αξιοπρέπειας.

Δυνατές σκηνοθετικές υπογραφές, σπουδαίοι Έλληνες αλλά και ξένοι ηθοποιοί, πολιτικό και επικό θέατρο μαζί με υπαρξιακή κωμωδία και κοινωνική σάτιρα η εφετινή σεζόν είναι τουλάχιστον συναρπαστική. Είναι όμως και σύντομη γι’ αυτό σπεύσατε. Ήδη σε πολλές παραστάσεις τα εισιτήρια -ειδικά στις καλές θέσεις-, είναι ελάχιστα. Αλλά πριν, ρίξτε μαζί μας μια ματιά στις πρεμιέρες που είναι προ των πυλών.

Ο Γιάννης και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μαζί στο «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβος Καμπανέλλη

Η παράσταση-σταθμός του Ιάκωβου Καμπανέλλη επιστρέφει σε νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού με πολυπληθή θίασο 28 ηθοποιών και μουσικών, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και πρωταγωνιστές την Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο και με συμμετοχή του Γιάννη Ζουγανέλη.

Το έργο ζωντανεύει την πορεία της ελληνικής ιστορίας από την Αρχαιότητα έως τον Εμφύλιο. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, ερμηνευμένη ζωντανά επί σκηνής, συνοδεύει ένα θεατρικό πανηγύρι γεμάτο συγκίνηση, μνήμη και σάτιρα. Στο Θέατρον – Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος από τις 24 Οκτωβρίου.

Η «Δίκη» του Φραντς Κάφκα, σε ρυθμούς Άρη Μπινιάρη

Μετά την τριετή επιτυχία του με το έντονα πολιτικό και αντιφασιστικό κείμενο του Μπρεχτ, «Η Άνοδος του Αρτούρο Ούι», ο Άρης Μπινιάρης καταπιάνεται με ένα ακόμη αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, την «Δίκη» του Φραντς Κάφκα. Το επιδραστικό έργο θα ζωντανέψει στη σκηνή του ARK με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον ρόλο του Γιόζεφ Κ., του άνθρωπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ακατανόητο μηχανισμό εξουσίας και μια δικαιοσύνη που μοιάζει άπιαστη.

Με τον χαρακτηριστικό ρυθμό και την ενέργεια που διακρίνει την σκηνοθετική του προσέγγιση, ο Μπινιάρης φωτίζει την αγωνία και το χιούμορ της καφκικής φάρσας. Στο θέατρο ARK από τις 12 Νοεμβρίου.

«Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», με Αυγουστίδη και Σαμαρά

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος παρουσιάζει μια νέα ανάγνωση του εξπρεσιονιστικού αριστουργήματος «Von morgens bis mitternachts» του Γκέοργκ Κάιζερ. Στο επίκεντρο ένας καθημερινού ήρωα που παλεύει με την αγωνία και την παραφροσύνη ενός κόσμου σε κρίση.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Ευγενία Σαμαρά ηγούνται του θιάσου σε μια παράσταση που είναι από τη μία μαύρη κωμωδία και από την άλλη υπαρξιακό δράμα, με έντονη σκηνική ατμόσφαιρα. Στο θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου από τις 17 Δεκεμβρίου.

«Τέλος του Παιχνιδιού», Μπέκετ

Μια ωραία επανασύνδεση επί σκηνής μετά από οχτώ χρόνια και ένα από τα αριστουργήματα του Μπέκετ, είναι χαρακτηριστικά που ισοδυναμούν με σίγουρη επιτυχία. Ο λόγος για το βαθιά ανθρώπινο «Τέλος του Παιχνιδιού» που ανεβαίνει στο Θέατρο Ιλίσια με αχτύπητο πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Μάκη Παπαδημητρίου και Γιώργο Χρυσοστόμου σε σκηνοθεσία του πρώτου (οι δύο ηθοποιοί είχαν βρεθεί και πάλι μαζί το 2017 στην παράσταση «Πέτρες στις Τσέπες τους» που είχε σπάσει τα ταμεία και τους είχε καθιερώσει θεατρικά).

Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό χώρο, οι χαρακτήρες προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσα στην ερήμωση. Ένα έργο που συνδυάζει τραγικότητα και σκοτεινό χιούμορ. Στο θέατρο Ιλίσια από τις 13 Οκτωβρίου.

Το «Όνομα», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

Η γαλλική κωμωδία «Le Prénom» επιστρέφει μετά από 10 χρόνια σε αθηναϊκή θεατρική σκηνή και συγκεκριμένα στου Θεάτρου Αθηνά, με σκηνοθέτη και πάλι τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Το έργο των Ματιέ Ντελαπόρτ και Αλεξάντρ ντελα Πατελιέ ήταν υποψήφιο το 2011 για 6 βραβεία Molière και η μεταφορά του στον κινηματογράφο, το 2012, προσέλκυσε 2,5 εκατομμύρια θεατές.

Ένα οικογενειακό δείπνο μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων όταν αποκαλύπτεται το όνομα που επέλεξε ένας πατέρας για το παιδί του. Μια έξυπνη κωμωδία με τους Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερό Κατσούλη, Ντόρα Μακρυγιάννη και Λευτέρη Ζαμπετάκη, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η οποία παράλληλα αποτελεί και αιχμηρή κοινωνική δήλωση. Στο θέατρο Αθηνά από τις 8 Οκτωβρίου.

Η «Κουζίνα», επίκαιρο μετά από σχεδόν 70 χρόνια

Γραμμένο το 1956, έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο – από τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία–, ενώ έχει μεταφερθεί δύο φορές στον κινηματογράφο και δύο στην τηλεόραση. Το εμβληματικό έργο του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου του Άρνολντ Γουέσκερ ανεβαίνει στο Θέατρο Κιβωτός σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή.

Μέσα σε μια κουζίνα εστιατορίου που βράζει -κυριολεκτικά και μεταφορικά-, 14 ηθοποιοί και μουσικοί ζωντανεύουν τον ασφυκτικό ρυθμό της εργασίας, τα αδιέξοδα, αλλά και τις μικρές στιγμές τρυφερότητας. Ο Μιχάλης Σαράντης στον κεντρικό ρόλο. Στο Θέατρο Κιβωτός από τις 12 Νοεμβρίου.

«Cleansed», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά

Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί το σοκαριστικό και λυρικό έργο της Σάρα Κέιν (το οποίο αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα της συγγραφέως), μια αλληγορία για την αγάπη, την ελευθερία και την καταστολή. Επτά ηθοποιοί, μεταξύ τους ο Χρήστος Λούλης, η Μαίρη Μηνά και ο Δημήτρης Καπουράνης, ενσαρκώνουν πρόσωπα που δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής τους σε έναν κόσμο βίας και αποκλεισμού.

Ένα έργο–μανιφέστο, υπέρ του Ανθρώπου, το οποίο είχε κερδίσει το θεατρόφιλο κοινό όταν είχε γραφτεί το μακρινό πλέον 1998 και σήμερα παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 5 Δεκεμβρίου.

«Πριν ανοίξουμε φτερά», Φλοριάν Ζελέρ

Ένα τρυφερό και βαθιά ανθρώπινο έργο του Γάλλου συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, που μιλά για τη μνήμη -και τι συμβαίνει όταν την χάνεις-, την αγάπη και τη φθορά. Ο Δημήτρης Καταλειφός στον ρόλο του Αντρέ, δίπλα στη Ζωή Ρηγοπούλου, τη Μαρκέλλα Γιαννάτου και τη Φιόνα Γεωργιάδη, σε μια σκηνοθεσία της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους που φωτίζει τις λεπτές ισορροπίες της οικογενειακής ζωής. Ένα ταξίδι ανάμεσα στην απώλεια και την αντοχή. Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 9 Οκτωβρίου.

«Άρωμα Γυναίκας»: στον ρόλο του Αλ Πατσίνο ο Άρης Σακελλαρίου

Το μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο, η κινηματογραφική μεταφορά του οποίου συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα της 7ης τέχνης με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο, ζωντανεύει θεατρικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ασπιώτη, ο Άκης Σακελλαρίου υποδύεται τον Φάουστο, έναν τυφλό πρώην αξιωματικό, σε ένα συγκινητικό ταξίδι με τον νεαρό συνοδό του (Προκόπης Αγαθοκλέους). Συμμετέχουν η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Ξένια Καλογεροπούλου και η Μαριάννα Πουρέγκα. Στο Θέατρο Βρετάνια από τις 3 Οκτωβρίου.

Τζόνι Μπλε – «Εκδίκηση σε οικογενειακή συσκευασία»

Ο Γιωργής Τσουρής επιστρέφει με μια σκοτεινή κωμωδία μυστηρίου, εμπνευσμένη από το έργο «Small Engine Repair» του Τζον Πόλονο.

Σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, μια αντροπαρέα βυθίζεται σε αλκοόλ, καβγάδες και παλιά μυστικά, ώσπου η βραδιά μετατρέπεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μάνος Καζαμίας, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Στρατής Χατζησταματίου και ο ίδιος ο Τσουρής. Ένα έργο για τη φιλία, την πατρότητα και τα όρια της δικαιοσύνης. Στο Θέατρο Άνεσις από τις 8 Οκτωβρίου.

«Έξι μαθήματα χορού σε έξι εβδομάδες», μια επιστροφή της Ρένης Πιττακή

Η δραματική κομεντί του Ρίτσαρντ Αλφιέρι χαρτογραφεί τη σχέση δύο αγνώστων μέσα από έξι μαθήματα και ισάριθμες εξομολογήσεις. Η Λίλυ, αστή και αυστηρή, ανοίγει σιγά-σιγά ρωγμές στον εαυτό της· ο Μάικλ, νεότερος και ευάλωτος πίσω από το χιούμορ του, βρίσκει ρυθμό σε μια ζωή που δεν συγχωρεί εύκολα τα λάθη. Κάθε μάθημα έχει δικό του μικρό «δράμα», μικρές συγκρούσεις, μια σταθερή επαναφορά στο χορό ως γλώσσα οικειότητας.

Σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια η Ρένη Πιττακή ξανασυναντά τον ρόλο της με ωριμότητα και λεπτή ειρωνεία, ενώ ο Κώστας Βασαρδάνης δίνει στο πορτρέτο του Μάικλ ανάσα και χτυποκάρδι. Στο Πτι Παλαί, από 31 Οκτωβρίου.

«Baby Reindeer» (Μικρό Ταρανδάκι), για γερά νεύρα

Έκανε διεθνή επιτυχία όταν προβλήθηκε στο Netflix και αποτέλεσε αφορμή για να ανοίξει η συζήτηση για πολλά και σκοτεινά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο λόγος για το κείμενο του Ρίτσαρντ Γκαντ Baby Reindeer, το οποίο ξεκινά ως εξομολόγηση και γίνεται εφιάλτης στη μορφή μιας εμμονική γυναίκας που καταλαμβάνει σταδιακά τον χώρο και τον χρόνο ενός νεαρού κωμικού. Το θέμα της καταδίωξης συναντά το ερώτημα της συναίνεσης και της δημόσιας έκθεσης.

Ο Μάκης Παπαδημητρίου υπογράφει και εδώ τη σκηνοθεσία -όπως και στο Τέλος του Παιχνιδιού-, καθώς και τη μετάφραση. Ο Διονύσης Πιφέας αναλαμβάνει ένα απαιτητικό σόλο με ρυθμική ακρίβεια και συναισθηματική διαφάνεια. Στο θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης, από 20 Οκτωβρίου.

Ο Γιάννης Τσορτέκης ως «Ταρτούφος»

Ο «άγιος» επισκέπτης που ταράζει μια αστική οικογένεια γίνεται αφορμή να φανεί η ρωγμή ανάμεσα στη βιτρίνα και στην πράξη. Η νέα ανάγνωση εστιάζει στο πώς η γλώσσα της αρετής μετατρέπεται σε εργαλείο εξουσίας. Ο Ταρτούφος του Μολιέρου στήνει ένα δίκτυο χειραγώγησης που διαβρώνει συμμαχίες, έρωτες, φιλίες.

Η σκηνοθεσία είναι της Έλενας Μαυρίδου με τον Γιάννη Τσορτέκη στον ομώνυμο ρόλο να πλάθει έναν ήρωα γήινο και απειλητικά ευγενικό. Μαζί του ένα πολυμελές καστ ταλαντούχων ηθοποιών-Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, κ.ά. Στο θέατρο Αλκυονίς, από 7 Νοεμβρίου.

Οι Βλαβερές Συνέπειες του Γάμου (Γελώντας με τον Τσέχωφ)

Τρία μονόπρακτα («Βλαβερές συνέπειες του καπνού», «Η Αρκούδα», «Η Πρόταση γάμου») στήνουν παζλ νευρώσεων, παρεξηγήσεων και τρυφερής γελοιότητας. Ο Τσέχωφ κοιτά την καθημερινότητα με γέλιο που πονά, κι εδώ η σύνθεση κρατά την ισορροπία ανάμεσα στο slapstick και την ανθρωπιά.

Ο Γιάννης Μπέζος υπογράφει μετάφραση και σκηνοθεσία, ενώ δίπλα του έχει μια δεμένη ομάδα ηθοποιών (Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Ηρακλής Κρομμύδας). Στο θέατρο Άνεσις, από τος 12 Δεκεμβρίου.

«Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού»

Ένα έργο-σταθμός για τη γλώσσα, τη διαφορετικότητα και την αγάπη. Η σχέση ενός δασκάλου με μια πρώην μαθήτρια σε σχολείο κωφών γίνεται δοκιμασία για όρια και ταυτότητα: ποιος ορίζει τι σημαίνει «επικοινωνώ»; ποιος μεταφράζει ποιον; Η παράσταση αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη χειραφέτηση της ηρωίδας και τη δυσκολία του άλλου να «ακούσει» χωρίς να επιβάλει.

Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος υπογράφει σκηνοθεσία και διασκευή με σεβασμό στην ιστορία του έργου και καθαρή σκηνική οικονομία. Οι Ευσταθία Τσαπαρέλη και Πάρης Θωμόπουλος οδηγούν το κέντρο της αφήγησης, πλαισιωμένοι από έξι ηθοποιούς. Στο θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου από τις 14 Οκτωβρίου.

Dracula του Μπραμ Στόουκερ

Ο «Δράκουλας» του Μπραμ Στόουκερ επιστρέφει στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Θάνου Παπακωνσταντίνου. Μια παράσταση που αναμετριέται με το πάθος, τον εθισμό και την εξάντληση – σωματική, ψυχική και κοινωνική – της εποχής μας.

Ο Κόμης εμφανίζεται άλλοτε σαν εραστής, άλλοτε σαν δαίμονας ή οδηγός, για να παρασύρει τους ανθρώπους σε έναν χορό που δεν τελειώνει ποτέ. Στη σκηνή συναντιούνται οι Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Θοδωρής Βράχας, Δημήτρης Δρόσος, Βασίλης Μπούτσικος, Άντζελα Μπρούσκου, Αντώνης Μυριαγκός, Αργύρης Πανταζάρας, Σίσσυ Τουμάση και Δημήτρης Ψύλλος. Στο θέατρο Πόρτα από 22 Οκτωβρίου.

Η Έλενα Τοπαλίδου ως «Έντα»

Με αφετηρία την «Έντα Γκάμπλερ» του Ίψεν, οι Γιώργος Τσιοτσιόπουλος και Γιώργος Παλούμπης γράφουν μια σύγχρονη ιστορία για μια γυναίκα μέσα σε ασφυκτικά πολιτικό και οικογενειακό πλαίσιο.

Κόρη επιφανούς πολιτικού, σύζυγος ανερχόμενου αρχηγού κόμματος, πρόσωπο που οφείλει να υπηρετήσει ρόλους που δεν διάλεξε. Στον θίασο οι Έλενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Κώστας Φυτίλης. Στο θέατρο Τζένη Καρέζη, από 24 Οκτωβρίου.

«Η Εκδίκηση του Φώτη»

Σόλο performance του Βασίλη Βηλαρά ο οποίος υποδύεται ένα νέο που κλείστηκε στο παιδικό του δωμάτιο και μεγαλώνει με την τηλεόραση των 90s και 00s. Αποστηθίζει εικόνες, ατάκες και πρότυπα που τον διαμορφώνουν όσο τον πληγώνουν με χιούμορ και ευαισθησία. Κάθε βραδιά φιλοξενεί και guest σε ρόλο-έκπληξη. Η γραφή, η σκηνοθεσία και η ερμηνεία ανήκουν στον ίδιο, με δημιουργική ομάδα που χτίζει ένα «δωμάτιο-μνήμη». Το έργο μιλά για μια γενιά που ενηλικιώθηκε μέσα από οθόνες και για την ανάγκη να ξαναστηθεί μια προσωπική αφήγηση από τα θραύσματα. Στο bijoux de kant – HOOD art space από τον Νοέμβριο.

«Η συναρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα»

Ο ηθοποιός Βασίλης Μαγουλιώτης (Merde, Παίχτες, Talk Show, Λεωφορείον ο Πόθος) -και το συγγραφικό alter-ego του-, σκηνοθετεί ένα πρωτότυπο έργο για την αμηχανία της τέχνης να διαχειριστεί τις συνέπειές της. Η δράση λαμβάνει χώρα στη εξαθλιωμένη από την οικονομική κρίση Αργεντινή του 2010, όπου ένας δημιουργός παλεύει με επιθυμίες, φιλοδοξίες και ενοχές, ενώ χορηγοί, ιδρύματα και επιμελητές διαμορφώνουν πλαίσιο, γλώσσα και στόχους. Το κείμενο κινείται με χιούμορ και αιχμηρό ρεαλισμό, φωτίζει αδιέξοδα συλλογικών αγώνων και δείχνει πώς το επαναστατικό μήνυμα παίρνει συσκευασία lifestyle.

Η παράσταση αξιοποιεί μικροφώνια, βίντεο και γρήγορες εναλλαγές σκηνών, με ηθοποιούς που μεταπηδούν από χαρακτήρα σε περσόνα και από εξομολόγηση σε σάτιρα. Τα σκηνικά μιμούνται αίθουσες συσκέψεων, φεστιβαλικά περίπτερα, λαϊκές πλατείες. Στο τέλος, μένουν τα αμείλικτα ερωτήματα: «Μπορεί η Τέχνη ν’ αλλάξει τα πράγματα; Κι αν ναι, με ποιανού τα λεφτά;», «Ποιος πληρώνει την εξέγερση;» Στο θέατρο Προσκήνιο από 10 Νοεμβρίου.

Βρυκόλακες, του Χένρικ Ίψεν

Η Λένα Κιτσοπούλου, της οποίας κάθε σκηνοθετική δουλειά αποτελεί πεδίο διαφωνιών, ανταλλαγής απόψεων, ενίοτε και υψηλών αντιπαραθέσεων, αποφάσισε αυτή τη φορά να ρισκάρει με την γλώσσα της παράστασης της. Στα σκανδιναβικά, με αγγλικούς υπέρτιτλους θα ανέβουν στην Αθήνα οι Βρυκόλακες του Ίψεν, με τους ηθοποιούς να έχουν, για τις ανάγκες του έργου, ήδη ολοκληρώσει ταχεία εκπαίδευση στη γλώσσα σε residency στο Όσλο, με δαπάνη του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως μας ενημερώνει η ίδια η σκηνοθέτιδα.

Ο δραματουργικός κορμός παραμένει «Ίψεν» (Άλβινγκ, Ρεγκίνε, πάστορας Μάντερς, Όσβαλντ, Έγκστραντ), ενώ η σκηνική γραφή ανοίγει σε περφόρμανς με εμβόλιμες σάτιρες, εικαστικές παρεμβάσεις, δράσεις με συμμετοχή κοινού. Η θεματική εστιάζει σε κληρονομικές ενοχές, κοινωνική υποκρισία και σωματική φθορά, με ύφος που μετακινείται από το ωμό χιούμορ στη δραματική αιχμή. Ερμηνεύουν Λένα Κιτσοπούλου, Πάνος Παπαδόπουλος, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Στο θέατρο Ψυρρή από 23 Οκτωβρίου.

Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Η ζωή του θρύλου του κρητικού τραγουδιού, του Νίκου Ξυλούρη, από τα παιδικά χρόνια στα Ανώγεια στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού, αναβιώνει επί σκηνής με ζωντανή μουσική, αρχειακό υλικό και αφήγηση. Το κείμενο της Ζαχαρένιας Πετράκη βασίζεται σε μαρτυρίες και έρευνα και παρουσιάζει το παιδί της ορεινής Κρήτης, τον λυράρη των μπουάτ, τη φωνή που συνδέθηκε με την αξιοπρέπεια και την αντίσταση.

Αδημοσίευτες φωτογραφίες και ηχητικά τεκμήρια πλαισιώνουν τα τραγούδια σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη -συμμετοχές ερμηνευτών θα ανακοινωθούν. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη. Στο θέατρο ΗΒΗ από 5 Νοεμβρίου.

Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου

Επιστροφή μετά από 12 χρόνια στη σκηνή ενός έργου–τομή για τον κοινωνικό αποκλεισμό και την πρόωρη καταδίκη. Ο λόγος για τον «Άγριο Σπόρο» του Γιάννη Τσίρου, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη. Σε μια μικρή παράνομη καντίνα ερημικής παραλίας, η εξαφάνιση ενός Γερμανού τουρίστα παραθεριστή πυροδοτεί έναν αδυσώπητο μηχανισμό καχυποψίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ηθικής καταδίκης, πριν καν διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία.

Ο κεντρικός ήρωας, ένας σύγχρονος αποδιοπομπαίος τράγος, η ύπαρξη του οποίου είναι αναγκαία για να συντηρείται το σύστημα. Ερμηνεύουν οι Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαββάκη. Στο θέατρο Μικρό Χορν από 15 Οκτωβρίου.

«CANCEL», ένα έργο για την ισχύ των κοινωνικών μέσων

Τρεις ισχυρές προσωπικότητες συναντιούνται σε άδειο σκηνικό χώρο για ένα νέο πρότζεκτ. Στην αρχή ευγένειες και επαγγελματική γλώσσα, στη συνέχεια διαδοχικές εκρήξεις. Μαύρη κωμωδία του Ντέιβιντ Άιρλαντ για την ισχύ των social media, την προοδευτική ρητορική και τα όριά της.

Ένας σταρ του Χόλιγουντ, ένας φιλόδοξος σκηνοθέτης, μία συγγραφέας από τη Βόρεια Ιρλανδία σε μια πρόβα συνεργασίας που μετατρέπεται σε αγώνα επικράτησης με ανατροπές και φαρμακερά επιχειρήματα. Μετάφραση–σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, πρωταγωνιστούν Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Θανάσης Κουρλαμπάς. Στο θέατρο Αθηνών από 2 Οκτωβρίου 2025.

Αμερικάνικος Βούβαλος

Ο Γιάννης Μπέζος, πάλι σε ρόλο σκηνοθέτη, με ένα κομβικό έργο της αμερικανικής δραματουργίας. Σε ένα παλιατζίδικο των ’70s, τρεις άνδρες στήνουν σχέδιο «εύκολου κέρδους» για ένα σπάνιο νόμισμα. Το σχέδιο δεν προχωρά, ενώ παράλληλα απογυμνώνονται οι σχέσεις εξάρτησης, η καχυποψία, η ανάγκη για αναγνώριση, η αγωνία της ανδρικής ταυτότητας σε κοινωνία που μετρά τα πάντα σε αξία αγοράς. Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας Ντέιβιντ Μάμετ αφήνει να φανεί μια μικρή σπίθα τρυφερότητας μέσα στην τραχύτητα.

Ο Γιώργος Νινιός οδηγεί την τριάδα ως Ντον. Δίπλα του ο Αντώνης Κρόμπας και ο Σταύρος Τσουμάνης δημιουργούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο φόβου, ζήλιας και αμφίβολης «φιλίας». Μια παράσταση για το σήμερα, πενήντα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου. Στο θέατρο Σκηνή “Simeio” από τον Οκτώβριο.

Οι Ερωτευμένοι

Η Έλενα Πέγκα σκηνοθετεί το έργο του Σαμ Σέπαρντ που διαδραματίζεται σε ένα κλειστοφοβικό μοτέλ στην έρημο της Καλιφόρνια. Η Μέι και ο Έντι επανασυνδέονται σε μια νύχτα που ξεγυμνώνει πάθος, ζήλια, πόθο, οργή. Η αγάπη μετατρέπεται σε εμμονή, η έλξη σε σύγκρουση, και ένα παλιό μυστικό σπάει τη σιωπηλή άμυνα των δύο ηρώων.

Στους ρόλους η Μελία Κράιλινγκ (Μέι), ο Παναγιώτης Γαβρέλας (Έντι), ο Δημήτρης Καραβιώτης (Ηλικιωμένος), ο Νίκος Βατικιώτης (Μάρτιν). Στο θέατρο BIOS από 16 Οκτωβρίου.

Χαμένη Άνοιξη

Το εμβληματικό μυθιστόρημα περνά στη σκηνή σε διασκευή Άρη Λάσκου και σκηνοθεσία Βαλάντη Φράγκου. Καλοκαίρι 1965: ο Ανδρέας επιστρέφει στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια εκτός Ελλάδος. Σε είκοσι ημέρες θα βρεθεί στο κέντρο πολιτικής αναταραχής, ανάμεσα σε δύο γυναίκες και σε μια πόλη που βράζει.

Η παράσταση ακολουθεί την κινηματογραφική ροή του βιβλίου: δημόσιοι χώροι, δρόμοι, καφενεία, σπίτια, γεγονότα και πρόσωπα που όλοι αναγνωρίζουμε. Η Ιστορία πρωταγωνιστεί, με τους έξι ηθοποιούς να εναλλάσσουν τους ρόλους. Στο θέατρο: Πορεία από 1 Οκτωβρίου.

NOMSFERATU, με έμπνευση από τον βωβό κιν/φο

Η M Productions επανέρχεται με μια νέα σκηνική εκδοχή του κλασικού μύθου, εμπνευσμένη από την ταινία «Nosferatu» του Μουρνάου. Ο Johnny O υπογράφει σενάριο και σκηνοθεσία και εμφανίζεται στη σκηνή μαζί με μια ομάδα ηθοποιών, σε παράσταση που αντλεί γλώσσα από τον βωβό κινηματογράφο.

Ο Κόμης Όρλοκ παρουσιάζεται ως σκιά που απλώνεται στην πόλη, ως δύναμη γοητείας και τρόμου. Η ιστορία της Μίνα και του κόσμου που απειλείται γίνεται μαύρη κωμωδία με νεύρο, γρήγορες εναλλαγές και εικόνες που μένουν. Στο θέατρο 104 από 1η Οκτωβρίου.

Nina Simone – 4 οκτάβες Ελευθερίας

Παράσταση μουσικού θεάτρου για τη ζωή, τη μουσική και τους αγώνες της Νίνα Σιμόν. Σε σύλληψη, κείμενο και σκηνοθεσία του Σωτήρη Καραμεσίνη, η δραματουργία στηρίζεται σε συνεντεύξεις, βιβλία, ταινίες και την αυτοβιογραφία της ερμηνεύτριας. Στο επίκεντρο η καλλιτέχνιδα που διαμόρφωσε υβριδικό πιανιστικό ύφος και έγινε σύμβολο διεκδίκησης δικαιωμάτων.

Δύο ερμηνεύτριες, η Ίντρα Κέιν και η Σάσα Παπαλάμπρου, αφηγούνται και τραγουδούν κομβικές στιγμές, από τα παιδικά χρόνια και το όνειρο για κλασικές σπουδές, στη σκηνή των τζαζ κλαμπ, στη δράση για ισότητα και αξιοπρέπεια. Το μουσικό μέρος τιμά την έκταση και την εκφραστικότητα της φωνής, με ενορχηστρωτικές επιλογές που αναδεικνύουν μπλουζ, φολκ, τζαζ και κλασική επιρροή. Στο θέατρο Μικρός Κεραμεικός από 10 Οκτωβρίου.