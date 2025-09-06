Να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Απαιτείται οργάνωση και προγραμματισμός για να μπορέσει (και) φέτος ο τηλεθεατής να παρακολουθήσει τις σειρές που τον ενδιαφέρουν. Η ελληνική μυθοπλασία ανθίζει και καλύπτει κάθε γούστο. Κωμωδίες, σειρές εποχής, δράματα, αστυνομικά.

Πάρα πολλές νέες προσθήκες, αλλά και σειρές που είτε συνεχίζονται από τις προηγούμενες σεζόν, είτε επιστρέφουν χρόνια μετά.

Ετοιμάσαμε έναν αναλυτικό οδηγό με τις 34 σειρές που θα δούμε φέτος στην ελληνική τηλεόραση για να κάνουμε το έργο σας λίγο πιο εύκολο.

MEGA

Οι αθώοι

Στα τέλη του 19ου αιώνα, μια φτωχή Αρβανίτισσα βιάζεται από έναν Τούρκο συμμορίτη και εγκαταλείπει την Ήπειρο υπό την πίεση της ντροπής της εγκυμοσύνης της. Ο δρόμος τη βγάζει στην Κέρκυρα κι εκεί αποφασίζει να κάνει μια νέα αρχή. Γεννά τον γιο της, τον Τουρκόγιαννο, και για αυτό τον λόγο αντιμετωπίζει την περιφρόνηση των κατοίκων.

Ο Τουρκόγιαννος έρχεται κοντά με τον Πέτρο. Οι δύο φίλοι σύντομα θα γίνουν ανταγωνιστές αφού τρέφουν αισθήματα για το ίδιο κορίτσι, τη Μαργαρίτα. Αν και ανταποκρίνεται αρχικά, παντρεύεται τον Αράθυμο, έναν εργατικό και φιλήσυχο άντρα.

Μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο Τουρκόγιαννος ξενιτεύεται και βρίσκει γαλήνη, πλάι σε έναν κοσμοκαλόγερο. Η επιστροφή του στην Κέρκυρα σημαδεύεται από τον κίνδυνο που διατρέχει η Μαργαρίτα. Ενδίδει στην πίεση του Πέτρου και απατά τον σύζυγό της.

Ο Τουρκόγιαννος, που εργάζεται πλέον για αυτούς, υποπτεύεται το ειδύλλιο. Ο Πέτρος δολοφονεί τον Αράθυμο από ζήλια και ενοχοποιεί τον Τουρκόγιαννο, ο οποίος σιωπά για να μην ατιμάσει τη Μαργαρίτα και φυλακίζεται ισόβια. Ο Πέτρος παντρεύεται τη Μαργαρίτα, και αργότερα της ομολογεί την αλήθεια για τον φόνο.

Η σχέση τους μετατρέπεται σε φυλακή, ενώ ο Τουρκόγιαννος προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την αδικία που αντιμετώπισε. Ανάμεσα σε κατάφυτα τοπία και γάργαρα νερά, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα και σκηνοθεσία του Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη, εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Κατάδικος».

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι», υπόσχεται να γίνει η σειρά – ορόσημο της νέας σεζόν στην ελληνική τηλεόραση. Μέσα από το κινηματογραφικό τρέιλερ της σειράς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε την πρώτη αισθαντική βουτιά στον κόσμο των Αθώων, υπό τους ήχους του «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπώ» σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα.

Με γυρίσματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Μαραθώνας – Γραμματικό – Κερατέα – Παλαιά Φώκαια – Πεντέλη – Λαύριο & Σούνιο) αλλά και την Ήπειρο (Ζαγοροχώρια – Κόνιτσα – Ιωάννινα), η μεγάλη παραγωγή του MEGA κατάφερε να δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο, ένα χωριό στις αρχές του περασμένου αιώνα. Από το set πέρασαν 90 ηθοποιοί (βασικοί και δευτερεύοντες) και 300 βοηθητικοί ηθοποιοί.

Η Μυρτώ Καρέκου δημιούργησε περίπου 285 κοστούμια για τους βασικούς ρόλους, 65 κοστούμια για τους δευτερεύοντες ρόλους και 600 για τους βοηθητικούς ηθοποιούς. Το βασικό κάστ αποτελείται από τους: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστα Νικούλι, Γιάννη Νιάρρο, Κίμωνα Κουρή, Αμαλία Καβάλη, Γιώργο Στάμο, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου. Στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος.

HOTEΛ ΕΛVIRA

Από τη σειρά εποχής περνάμε σε μια all inclusive κωμωδία βγαλμένη από την ψυχή του ελληνικού καλοκαιριού, με το MEGA να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία (και) σε αυτό το είδος. Το «HOTEΛ ΕΛVIRA» ανοίγει τις πόρτες του τη επόμενη σεζόν και οι τηλεθεατές είναι έτοιμοι για check in.

Οι σεναριογράφοι Πένυ Φυλακτάκη και Βαγγέλης Νάσης και ο σκηνοθέτης Μιχάλης Χαραλαμπίδης εμπνεύστηκαν ένα ξενοδοχείο made in Greece.

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Η Ελβίρα Μαρκέλλου (Ελίζα Σκολίδη) επιστρέφει στο νησί της με μια φιλόδοξη αποστολή: να μετατρέψει το χρεοκοπημένο ξενοδοχείο του πατέρα της σε ένα κορυφαίο new concept tourist resort. Ο στόχος της είναι να αντιμετωπίσει τον «Άρχοντα του Νησιού», Παντελή Δρόσο (Γιώργο Σουξέ), έναν ξενοδόχο παλαιάς κοπής που εκμεταλλεύεται τους επισκέπτες με ξεπερασμένες πρακτικές.

Η Ελβίρα θέλει να δικαιώσει το όνειρο του πατέρα της και να αποδείξει σε όλους τους επικριτές ότι το όραμά τους μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Για να το πετύχει, συγκεντρώνει μια ετερόκλητη ομάδα: αρχικά τους παιδικούς της φίλους, τη δυναμική Ντίνα (Ελπίδα Νικολάου) στο μάρκετινγκ και τον οργανωτικό Φίλιππο (Γιωργής Τσούρης) – που είναι αιώνια ερωτευμένος μαζί της.

Επιπλέον στο team προστίθεται ο πολυμήχανος τεχνικός Θεμιστοκλής (Δημήτρης Τσέλιος), ο οποίος ονειρεύεται να αποδείξει ότι είναι ο «Super Mario σε τρισδιάστατη έκδοση» και να κερδίσει την καρδιά της Νούλης (Άννα Κουρή) της μητέρας της Ελβίρας.

Ο Παντελής Δρόσος, ως μονοπώλιο, δεν δέχεται ανταγωνισμό και επιστρατεύει όλες του τις επαφές –από δικηγόρους μέχρι μαφιόζους– για να σαμποτάρει τις ιδέες της Ελβίρας.

Ο Γιάννης (Γκαλ Ρομπίσα), ο απατεωνίσκος αδελφός της Ελβίρας, εμφανίζεται για να διεκδικήσει το μερίδιό του από την κληρονομιά, σπέρνοντας την καταστροφή.

Τρίτο εμπόδιο είναι ο Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης), ένας ξένος επενδυτής με κρυφή ατζέντα, ο οποίος, αφού αρχικά παριστάνει τον «σωτήρα» του ξενοδοχείου, προσπαθεί στη συνέχεια να κερδίσει την καρδιά της Ελβίρας, ενώ συνεχίζει να παίζει σε διπλό ταμπλό με τον Παντελή.

Mια ανατρεπτική καλοκαιρινή ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκρούσεις και ανατροπές, με φόντο ένα νησί των Κυκλάδων.

Μια Νύχτα Μόνο

Η σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» είναι βασισμένη στο τουρκικό concept «Χίλιες και μια νύχτες» με πρωταγωνιστικό δίδυμο τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Στο τουρκικό σίριαλ πρωταγωνιστούσαν οι ηθοποιοί Halit Ergenç και Bergüzar Korel, οι οποίοι είναι επίσης πραγματικό ζευγάρι και στη ζωή. Ο έρωτάς τους, μάλιστα, γεννήθηκε στα γυρίσματα της σειράς.

View this post on Instagram A post shared by Lalos Dimitris (@lalos.dimitris.official_)

Στις «Χίλιες και μια νύχτες» η Σεχραζάτ βιώνει μια διπλή προσωπική τραγωδία. Χάνει τον σύζυγό της σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ ο γιος της δίνει μάχη για τη ζωή του. Στον αγώνα της, οι μεγαλύτεροι αντίπαλοί της, εκτός από την ασθένεια, θα είναι η οικογένεια του εκλιπόντος συζύγου της, μια οικογένεια ισχυρή οικονομικά και με μεγάλη επιρροή.

Σύμμαχος και μοναδικό της στήριγμα είναι ο Ονούρ, ο διευθυντής της στη δουλειά. Η έλξη ανάμεσα στους δύο είναι ισχυρή, όμως σκοντάφτει στα εμπόδια που βάζει στον δρόμο τους το παρελθόν τους.

Η παραγωγή ανήκει στην JK Productions, ενώ τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ώστε η σειρά να είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της στην έναρξη της σεζόν. Ένα δυνατό ερωτικό δράμα που θα αγαπηθεί σίγουρα από τους τηλεθεατές. Την κάνουμε την πρόβλεψη.

Το Κάμπινγκ

«Το Κάμπινγκ» είναι μια ακόμα κωμική σειρά που ετοιμάζει το MEGA και το πιθανότερο είναι να προβληθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η ιστορία ακολουθεί τον Ιορδάνη, ο οποίος, μαζί με τα παιδιά του και μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα, μετακομίζει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» για να ξεφύγει από το παρελθόν του.

Εκεί, συναντά μια ιδιαίτερη κοινότητα με εκκεντρικούς κατοίκους, που ζουν με τους δικούς τους κανόνες, υπό την ηγεσία του Σοφοκλή. Η σειρά εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και την ανάγκη για φιλία, αποδοχή και ανήκειν, καθώς όλοι προσπαθούν να συνυπάρξουν κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο τον Γιώργο Χρυσοστόμου και τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο. Το καστ συμπληρώνουν (μέχρι στιγμής) η Βίκυ Σταυροπούλου και η Νάντια Κοντογεώργη. Η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο σίριαλ, σε σενάριο Φώτη Γεωργίδη, που προβλήθηκε πριν από λίγα χρόνια στην Κύπρο.

Στο Παρά Πέντε, 20 χρόνια μετά

20 χρόνια μετά την πρεμιέρα, η αγαπημένη πεντάδα – και όχι μόνο αυτή – επιστρέφει για ένα μοναδικό, νοσταλγικό reunion.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της θρυλικής σειράς ετοιμάζουν ένα special τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο θα μας θυμίσει τις πιο όμορφες στιγμές μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ θα ρίξει μια κλεφτή ματιά στις ζωές των ηρώων (ρόλων) της σειράς όπως εξελίχθηκαν αυτά τα 20 χρόνια. Δεν χρειάζονται συστάσεις, αλλά ας κάνουμε μια επανάληψη.

Ήταν Σεπτέμβριος του 2005 όταν πέντε φαινομενικά αταίριαστοι άνθρωποι βρέθηκαν – κυριολεκτικά – στο λάθος μέρος τη σωστή στιγμή. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος έγιναν άγγελοι του καλού και αποφάσισαν να αποδώσουν δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που παρέμενε για χρόνια ατιμώρητο.

Έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια του «Στο Παρά Πέντε», μιας σειράς που σημάδεψε ανεξίτηλα την ελληνική κωμωδία.

Τις δύο σεζόν που προβλήθηκε στο MEGA, 2005-06 και 2006-07, η σειρά κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση, με μέσο όρο που ξεπερνούσε το 50%. Είναι ενδεικτικό πως το τελευταίο επεισόδιο το καλοκαίρι του 2007 έσπασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας το εντυπωσιακό 66%.

ΕΡΤ

Η Μεγάλη Χίμαιρα

Η τηλεοπτική μεταφορά της «Μεγάλης Χίμαιρας» του Μ. Καραγάτση αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της ελληνικής τηλεόρασης. Με ένα εντυπωσιακό καστ, προϋπολογισμό ύψους 6 εκατομμυρίων και διεθνείς συνεργασίες, η σειρά φιλοδοξεί να αναβιώσει τη συγκλονιστική ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’30 σε ένα έντονο, σκοτεινό και βαθιά ανθρώπινο δράμα, που θα προβληθεί σύντομα σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX.

Το δημοφιλές μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, ορόσημο της νεοελληνικής λογοτεχνίας, μεταφέρεται πρώτη φορά στη μικρή οθόνη μέσα από μια σειρά έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε Σύρο, Αθήνα, Τεργέστη, Μύκονο, Δήλο και Ρήνεια. Η σειρά «ζωντανεύει» με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους οι Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδας Χρυσομάλλης, Ελισσαίος Βλάχος.

Το παιδί

Η αφήγηση αρχίζει όταν μια πρώην πρωταθλήτρια τάε κβον ντο, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου), σώζει από δολοφονική επίθεση τον έφηβο Ντιμίτρι (Βασίλη Μπούτσικο), ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση όσο και της αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η Άρτεμις, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια, αποφασίζει να φύγει από την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταλήγουν στο εγκαταλελειμμένο για χρόνια πατρικό της σπίτι, σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Στο ίδιο χωριό καταφθάνουν, λίγο αργότερα, η συγκάτοικός της με τον φίλο της, καθώς και η μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία η ηρωίδα έχει απομακρυνθεί μετά από τον θάνατο του πατέρα της.

Το χωριό κουβαλάει τα δικά του σκοτεινά μυστικά και οι αλληλεπιδράσεις με τους κατοίκους του έρχονται να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τη νέα συνθήκη των ηρώων, την ώρα που η αδίστακτη Ιρίνα (Αλεξία Καλτσίκη), ορκισμένη εχθρός της οικογένειας του Ντιμίτρι, πλησιάζει ολοένα και περισσότερο.

Ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης υπογράφει την ιστορία και ο Στέφανος Μπλάτσος βρίσκεται στη σκηνοθεσία.

Το Απαραίτητο φως

Η νέα σειρά «Απαραίτητο φως», μετά το ERTFLIX στο οποίο έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο, μπαίνει στις πρεμιέρες της ΕΡΤ από τη νέα σεζόν, για ένα ταξίδι στον χρόνο με φόντο την Αθήνα της γερμανικής κατοχής και ταυτόχρονα στο σήμερα.

Η σειρά μυστηρίου της Δημόσιας Τηλεόρασης είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση: Η Λουίζα Λασκαράτου, την οποία υποδύεται σε διπλό ρόλο η Μαριάννα Πουρέγκα, είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται.

Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της. Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944.

Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Οι θάλασσες μας χώρισαν

Η αφήγηση αρχίζει το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη, όταν ο θάνατος του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά τους αναγκάζει να ξεριζωθούν και να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί, οι δύο αδελφές, η Παρασκευούλα και η Ελπίδα, δοκιμάζονται από τον έρωτα, τη ζήλια και μια απαγορευμένη σχέση που θα αλλάξει τη μοίρα τους. Η ιστορία εκτείνεται μέχρι την Αλεξάνδρεια και διατρέχει μεγάλες ιστορικές αναταραχές -από την άνοδο του Νάσερ έως τα Σεπτεμβριανά– και φωτίζει μια βαθιά προσωπική διαδρομή γεμάτη πόνο, προδοσία και πάθη.

Μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σε σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Παίζουν: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Σοφία Σειρλή, Χριστίνα Αλεξανιάν, Δήμητρα Ματσούκα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Αθηνά Λιμπάντζη.

Αύριο

Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του βραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό. Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών.

Ηθοποιοί: Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Θέμης Πάνου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Άννα Καλαϊτζίδου, Νίκος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θάνος Τοκάκης, Κίμωνας Κουρής, Λευτέρης Πολυχρόνης Ντένης Μακρής, Δημήτρης Αριανούτσος, Σοφία Σεϊρλή (η σειρά «Αύριο» είναι η τελευταία δουλειά της ηθοποιού η οποία πνίγηκε στην Ικαρία τον Αύγουστο).

Από Ήλιο σε Ήλιο

Η σειρά βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο» που αποτελείται από τα μέρη του «Αποσπερίτης» και «Ανέσπερος». Σε τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος. Η σειρά αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916 – ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος.

Με μυθοπλαστική προσέγγιση και ιστορική τεκμηρίωση, ζωντανεύει μια εποχή έντασης, αγώνων και προσωπικών ιστοριών. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Μαρθήλια Σβάρνα κ.ά.

Καλά θα πάει κι αυτό

Στη νέα κωμική σειρά του Δημήτρη Αποστόλου, «Καλά Θα Πάει κι Αυτό», τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Καραντινάκης, θα δούμε τους: Ντόρα Μακρυγιάννη, Ίαν Στρατή, Γιάννη Ζουγανέλη, Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρο Σκαρμέα, Πάρι Θωμόπουλο, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ευθύμη Γεωργόπουλο, Ελένη Φιλίνη, Έρρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου. Στον ρόλο της Μιχαέλας, η Κωνσταντίνα Κλαψινού και στον ρόλο του Πάρη, ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί σε μία παραθαλάσσια πόλη, δεμένοι με μία σχέση που έμοιαζε δύσκολο να προσδιοριστεί με ταμπέλες: ούτε ακριβώς φιλία, ούτε ακριβώς έρωτας, ούτε ακριβώς οικογένεια, αλλά κάτι ενδιάμεσο και ανομολόγητο.

Μέχρι που μία λάθος κουβέντα τους απομάκρυνε οριστικά. Πέντε χρόνια αργότερα, ο Πάρις έχει μεταμορφωθεί. Έχει φτιάξει τη NEEDS, μία πρωτοποριακή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να κατανοεί βαθιά τις ανθρώπινες ανάγκες. Η Μιχαέλα μπαίνει ξανά στη ζωή του κι όλα ξεκινούν από την αρχή.

Το τελευταίο νησί

Μια σειρά σε σενάριο του Γιώργου Τελτζίδη και σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Τσίτου.

Λίγα λόγια για την υπόθεση: O Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά, ύστερα από την εμπλοκή του σ’ ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο η Λίζα, συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο, θα χάσει τη ζωή της.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του, θα χτίσει μια καινούργια ζωή, ως γιατρός πια, σ’ ένα μικρό ακριτικό νησί, όπου το παρελθόν μπορεί να τον βρει ακόμη κι εκεί.

Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη

Από τις επαναστάσεις στην Κρήτη, μέχρι τις διπλωματικές αίθουσες της Ευρώπης και τις κοσμογονικές αλλαγές του περασμένου αιώνα, το ιστορικό δράμα των 10 επεισοδίων, σκιαγραφεί το πορτρέτο του Ελευθέριου Βενιζέλου ενός πολιτικού οραματιστή που ταυτόχρονα υπήρξε τρωτός, παθιασμένος και βαθιά ανθρώπινος.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Ντούρος, Γιάννης Κουτσομύτης. Σενάριο: Δημήτρης Βαρβαρήγος, Λευκοθέα Μαρία.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν θα βρίσκεται ο Θάνος Τοκάκης, όπως είχε ακουστεί, με πιο πιθανό η μπίλια να καταλήγει στον Νικόλα Παπαγιάννη.

Η Μαρία Διακοπαναγιώτου θα υποδυθεί την Πηνελόπη Δέλτα, ο Γιάννης Κουκουράκης τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α΄, ο Γιώργος Γεροντιδάκης τον πρίγκιπα Γεώργιο και ο Γρηγόρης Βαλτινός τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Η σειρά «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη» θα προβληθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν.

ALPHA

Να με λες μαμά

Το «Να με λες μαμά» (Mother), η νέα δραματική σειρά σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου και σενάριο Νίκου Μήτσα, με τη Μαρία Κίτσου στον κεντρικό ρόλο που ήταν να δούμε πέρυσι, θα μεταδοθεί τελικά φέτος.

Η Ξένια Στασινού αποφασίζει να μετακομίσει σε ένα μικρό χωριό και να εργαστεί ως ορνιθολόγος. Εκεί θα γίνει μάρτυρας της κακοποίησης ενός μικρού κοριτσιού από τον σύντροφο της μητέρας της και θα αποφασίζει να το απαγάγει.

Θα του δώσει την αγάπη που στερήθηκε δίχως να υπολογίζει το κόστος της πράξης της. Τη μικρή Ιωάννα υποδύεται η Ναυσικά Κοκοτά, τη μητέρα της Χρύσα η Δήμητρα Βλαγκοπούλου και στον ρόλο του σκληρού συντρόφου της Τόλη συναντάμε τον Ιβάν Σβιτάιλο.

Πόρτο Λεόνε: Στον δρόμο με τα κόκκινα φανάρια

Η νέα σειρά του Alpha μάς ταξιδεύει στον Πειραιά των 60s. Στο επίκεντρο η Τρούμπα, η πιο θρυλική –και αμφιλεγόμενη– γειτονιά της πόλης. Στον αντίποδα, η αστική τάξη της εποχής που γνωρίζει περίοδο ακμής με σημαία της τους κανόνες ηθικής, τον συντηρητισμό, την καταπίεση, τον εξαναγκασμό.

Δύο οικογένειες, του Ντίνου Βούλγαρη (Αντώνης Καρυστινός, Κλέλια Ρένεση) και του Ηλία Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης, Μαρίνα Ασλάνογλου,) ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους.

Ο Ντ.Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλη Μηλιώνη), από το να κάνει παρέες με τον Στράτο (Άρης Αντωνόπουλος), γιο του Ηλ.Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, του «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των 2 οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης), ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για προσωπικούς του λόγους.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος. Σενάριο: Γιώργος Κρητικός.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λένας Μαντά, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Τρομεροί Γονείς

Η οικογενειακή κωμική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο με την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τον Γιώργο Κριθάρα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Την οικογένεια συμπληρώνουν τα τρία τηλεοπτικά παιδιά τους: ο Δημήτρης Μακρόπουλος (Άλεξ 10 ετών), ο Ορέστης Μπαμπαλής (Ερμής 12 ετών) και ο Κωνσταντίνος Πεσλής (Θωμάς 16 ετών). Οι «Τρομεροί Γονείς» μιλούν με χιούμορ για την οικογενειακή καθημερινότητα όπως είναι.

Να μ’ αγαπάς

Δύο δίδυμα αδέρφια, που εγκαταλείφθηκαν πριν από 27 χρόνια μαθαίνουν πως η βιολογική τους μητέρα ζει και είναι αποφασισμένα να πάρουν πίσω ό,τι τους ανήκει.

Εκείνη είναι παντρεμένη με έναν πλούσιο άντρα και με νέα οικογένεια και θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αλήθεια που θα ανατρέψει τα πάντα. Η νέα καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» έρχεται από το φθινόπωρο στον Alpha.

Με φόντο το πανέμορφο Ναύπλιο, παρακολουθούμε τους πρωταγωνιστές να διεκδικούν την αγάπη σε όλες τις «αποχρώσεις» της. Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση. Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σόι σου

Mετά και τις τελικές υπογραφές της εταιρείας παραγωγής και του Alpha, προχωρούν οι διαδικασίες για την έναρξη του 6ου κύκλου των γυρισμάτων της σειράς μέσα στο φθινόπωρο, ώστε να δούμε το συντομότερο δυνατόν τα νέα επεισόδια των οικογενειών Τριανταφύλλου και Χαμπέα.

«Το σόι σου» επιστρέφει, έπειτα από εκατοντάδες επαναλήψεις και συζητήσεις επί συζητήσεων. Το καστ παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο, αυτή ήταν άλλωστε και μία από τις βασικές προϋποθέσεις που έθεσαν οι πρωταγωνιστές για την επιστροφή.

Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρένια Λουιζίδου, Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Βίβιαν Κοντομάρη, Γιάννης Δρακόπουλος, Σοφία Πανάγου, Σόλων Τσούνης και Γωγώ Καρτσάνα ετοιμάζονται για νέες οικογενειακές περιπέτειες.

ANT1

Γιατί ρε πατέρα;

Η ιστορία στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα;» ξεκινά με τον θάνατο του Λευτέρη Τσατσάνη. Tρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι, ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος και μία σερβιτόρα, συναντιούνται στην κηδεία του.

Εκεί συνειδητοποιούν πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, μιας και είναι αδέρφια. Είναι και οι τρεις τους παιδιά του εκλιπόντα. Τα τρία αδέρφια μαθαίνουν πως κληρονομούν ένα κομμωτήριο και μαζί μ’ αυτό ένα μεγάλο μυστικό.

Τότε είναι που εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνεργάτης του Τσατσάνη, για να τους αποκαλύψει ότι ο πατέρας τους κι εκείνος, κρύβονται πίσω από μία μεγάλη ληστεία με λεία τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Κι ενώ ο Τσατσάνης τού είχε υποσχεθεί να μοιραστούν τα χρήματα, τελικά τα έδωσε σ’ ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος ζητάει απειλητικά το μερίδιό του. Τα αδέρφια ορκίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Κάποιος όμως λέει ψέματα.

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης. Σενάριο: Αντώνης Ανδρής. Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος.

Σούπερ Ήρωες

Η σειρά είναι βασισμένη σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα και διαδραματίζεται σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ.

Ιδιοκτήτης του καταστήματος θα είναι ο Γιάννης Μπέζος και η σειρά σηματοδοτεί την επιστροφή του στον ΑΝΤ1, 5 χρόνια μετά την κωμωδία «Παρουσιάστε».

Οι «Σούπερ Ήρωες» καταγράφουν την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

Το σενάριο υπογράφει ο Θέμης Γκυρτής, ενώ στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Μιχάλης Βογιατζάκης.

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

STAR

Τα Φαντάσματα

Η επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες, έρχεται και στην Ελλάδα με πρωταγωνιστές τον Ορφέα Αυγουστίδη και την Έλλη Τρίγγου.

Σε κάθε τους βήμα θα τους ακολουθούν εννέα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια. Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο Λευτέρης Παπαπέτρου και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Οι σειρές που συνεχίζονται

Η εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή του MEGA «Η γη της ελιάς», σε σκηνοθεσία του Αντρέα Γεωργίου και σενάριο της Βάνας Δημητρίου, επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του MEGA με τον καταιγιστικό Ε’ κύκλο, τον μεγάλο επίλογο της καθημερινής σειράς που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Στο καθηλωτικό trailer της Ε’ και τελευταίας σεζόν η ένταση χτυπά κόκκινο, καθώς οι σκιές του παρελθόντος επιστρέφουν με ορμή και τα μυστικά που θάφτηκαν βαθιά αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια.

Οι τηλεθεατές ετοιμάζονται για την κορύφωση μιας ιστορίας που αγάπησαν όσο λίγες. Οι ζωές των γνώριμων ηρώων της Μάνης διασταυρώνονται με εκείνες των νέων προσώπων που μπαίνουν στη «Γη της ελιάς» κι ένα ντόμινο εξελίξεων ξεκινά. Στα νέα επεισόδια θα δούμε τους Πέμυ Ζούνη, Μάριο Αθανασίου, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Μάριο Μαριόλο κα.

Πρεμιέρα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Παραμένουμε στο MEGA και στην ξεκαρδιστική κωμωδία «Έχω παιδιά». Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά για να χαρίσει γέλιο, να «γκρεμίσει» τον μύθο του τέλειου γονέα και να φωτίσει την αληθινή ζωή με παιδιά υπό το πρίσμα του χιούμορ.

Ύστερα από δύο επιτυχημένες σεζόν, η «Ηλέκτρα», το ερωτικό δράμα εποχής, συνεχίζει με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων, ο οποίος αναμένεται στα μέσα του Σεπτεμβρίου στην ΕΡΤ1.

Η αστυνομική-κοινωνική σειρά «Το δίχτυ» επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον δεύτερο κύκλο της. Τα σενάρια, για τα οποία είχε εργαστεί ο Μανούσος Μανουσάκης, υπογράφουν οι Βαγγέλης Γιαννίσης, Κάτια Παπαϊωάννου και Γιάννα Κανελλοπούλου. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Καραντινάκης.

Ο Alpha, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε πολύ νωρίς το πράσινο φως για τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Άγιος Έρωτας». Οι πρωταγωνιστές βρέθηκαν το καλοκαίρι στο Γαλαξίδι για γυρίσματα.

«Η δεύτερη σεζόν θα είναι ανατρεπτική και πολύ διαφορετική από την πρώτη. Έχουμε νέες αφίξεις ηθοποιών που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά, όπως ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά», ανέφερε ο σκηνοθέτης της σειράς, Πιέρρος Ανδρακάκος.

«Ο Γιατρός» με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη συνεχίζεται στον Alpha, με νέους χαρακτήρες. Το παρελθόν έρχεται στο προσκήνιο και ανατρέπει τα πάντα για τον “Doc”.

“Grand Hotel”, «Παιχνίδια Εκδίκησης», «Σέρρες» και «VIΠ – Καλά Γεράματα» έρχονται και τη νέα σεζόν στις οθόνες μας. Τέσσερις σειρές που αγαπήθηκαν από τους τηλεθεατές, συνεχίζονται στον ΑΝΤ1.

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, στον τρίτο κύκλο της σειράς «IQ 160», του Star.