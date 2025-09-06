Παλιομοδίτικες κομεντί εποχής, βιογραφίες που ραγίζουν καρδιές, λανθιμικές εξωγήινες δυνάμεις, τέρατα πολλαπλών αποχρώσεων που επανέρχονται, ζωές που κρέμονται από μια κλωστή, #MeToo και «γυναίκες – αράχνες», ροκ σταρ σε κρίση και μυστήρια σε φόντο γνώριμο. Η νέα σεζόν έχει ταινίες που κυριαρχούν ήδη στα βραβεία καθώς και πολυσυζητημένα πρόσωπα.

Μπρους Σπρίνγκστιν ή The Rock; «Avatar» ή «Tron»; Κάθριν Μπίγκελοου ή Γιώργος Λάνθιμος;

Ο Πύργος του Downton: Το μεγάλο φινάλε

Πρεμιέρα: 11 Σεπτεμβρίου

Τρίτη και τελευταία (;) ταινία στην κινηματογραφική σειρά του Ντάουντον που υπήρξε τεράστια τηλεοπτική επιτυχία και συνεχίζει πλέον χωρίς την εβληματική φιγούρα της Μάγκι Σμιθ. Οδεύοντας στη δεκαετία του ’30 η οικογένεια Κρόουλι και το προσωπικό του Πύργου έχουν να αντιμετωπίσουν την κοινωνική προκατάληψη της εποχής απέναντι στα διαζύγια κι έτσι η Λαίδη Μαίρη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου. Με την οικονομική στενότητα που υπάρχει, ολόκληρο το σπιτικό των Κρόουλι κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι κάπως θα τα βολέψουν για άλλη μία φορά.

The smashing machine

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου

Βασισμένο σε ένα ντοκιμαντέρ του HBO (2002), η βιογραφία του Μπένι Σάφντι αφηγείται την αληθινή ιστορία του Μαρκ Κερ, ενός μαχητή μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) που υπήρξε πρωτοπόρος αυτού του βίαου αυτού αθλήματος προτού οι πρωταθλητές του γίνουν πλούσιοι και διάσημοι. Ο Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον μοιάζει να έχει βάλει πλώρη για τα Οσκαρ, διαθέτοντας προσωπική εμπειρία ως πρώην παλαιστής που διέπρεψε στα εμπορικά μεγαθήρια του Χόλιγουντ.

Avatar: The Way of Water 3D and IMAX

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου

Η δεύτερη ταινία της εκθαμβωτικής – από άποψη τεχνικής αρτιότητας – σειράς του Τζέιμς Κάμερον, «Avatar: The Way of Water», επανακυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως σε 3D και IMAX.

Μαζί με την ταινία, κυκλοφορεί ένα νέο τρέιλερ και μια νέα αφίσα, που αναδεικνύουν τα εντυπωσιακά οπτικά εφέ της, για τα οποία κέρδισε Όσκαρ. Η οικολογικών ανησυχιών περιπέτεια, που κυκλοφόρησε το 2022, απέφερε περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο και έγινε η τρίτη υπερπαραγωγή με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Η επανακυκλοφορία της στρώνει ουσιαστικά το κόκκινο χαλί στην τρίτη ταινία της σειράς, Avatar: Fire and Ash, που βγαίνει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Tron: Ares

Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου

Ναι, γυρίζονται ακόμα ταινίες Tron, κι ας έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια από την πρώτη ταινία και καμιά 15ετία από το σίκουελ Tron: Legacy. Ο Τζάρεντ Λίτο πρωταγωνιστεί στην παραγωγή της Disney όπου επιστρέφει και ο πρωταγωνιστής της πρώτης sci-fi περιπέτειας, Τζεφ Μπρίτζες στο ρόλο του Κέβιν Φλιν. Ο Λίτο υποδύεται τον Άρη, ένα από τα προγράμματα του ψηφιακού σύμπαντος που έχει αναλάβει την αποστολή να εισέλθει στον πραγματικό κόσμο.

A Ηouse of Dynamite

Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου

Όταν ένας πύραυλος εκτοξεύεται κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκινά ένας φρενήρης αγώνας για να προσδιοριστεί ποιος είναι υπεύθυνος και ποια πρέπει να είναι η αντίδραση. Κανένας καταλληλότερος από τη βραβευμένη με Όσκαρ Κάθριν Μπίγκελοου, την πρώτη σκηνοθέτιδα που πήρε στα χέρια της το εν λόγω χρυσό βραβείο με τη στρατιωτική περιπέτεια The Hurt Locker, για να ενορχηστρώσει τη δράση στο ανδροκρατούμενο είδος της περιπέτειας.

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;

Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου

Η τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε στο Mega το 2000 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, έρχεται 25 χρόνια μετά, στη μεγάλη οθόνη, για να ολοκληρωθεί με τη μορφή δύο ταινιών.

Ο Αλέξανδρος Ρήγας, εκτός από την σκηνοθεσία, υπογράφει και το σενάριο, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά του ίδιου και του Δημήτρη Αποστόλου.

Η ταινία παρακολουθεί τις ζωές τεσσάρων γυναικών, εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους, οι οποίες συναντιούνται αρχικά κατά την πρώτη δεκαετία της ζωής τους σε ένα ορφανοτροφείο όπου κακοποιούνται σεξουαλικώς και κατ’ εξακολούθηση από έναν κοινωνικό λειτουργό, τον Γεράσιμο Μαντά, και ορκίζονται κάποτε να πάρουν εκδίκηση. Τώρα ξανασυναντιούνται με σκοπό να κάνουν πράξη την υπόσχεσή τους. Παίζουν: η Βασιλική Ανδρίτσου ως Αλέκα Καλουδάκη, η Παναγιώτα Βλαντή ως Ντομινίκ Σεζάρ, η Μαρία Λεκάκη ως Φωτεινή Τσιντικίδου και η Ελένη Ουζουνίδου ως Πόπη Καμένου.

After the hunt

Πρεμιέρα: 16 Οκτωβρίου

Ο Γκουαντανίνο γράφει και καταθέτει τη δική του οπτική στο #MeToo καθώς η προβληματική της ταινίας εκτυλίσσεται στο Πανεπιστήμιο του Yale και η δράση προλογίζεται από έναν υπότιτλο που ανακοινώνει «Συνέβη στο Yale…», ίσως υπονοώντας κάποια αληθινή ιστορία.

Η Τζούλια Ρόμπερτς υποδύεται την Άλμα Ίμχοφ, μια λαμπρή και χαρισματική καθηγήτρια φιλοσοφίας, υπέρμαχο των φεμινιστικών θεμάτων, που λατρεύεται από την αριστούχα φοιτήτριά της Μάγκι Πράις (Έγιο Εντέμπιρι), της οποίας οι γονείς είναι αρκετά πλούσιοι ώστε να κάνουν πολλές δωρεές. Οι Άντριου Γκάρφιλντ και Μάικλ Στούλμπαργκ εμφανίζονται σε β΄ ρόλους.

Kiss of the Spider Woman

Πρεμιέρα: 16 Οκτωβρίου

Ο Μπιλ Κόντον, που διασκεύασε το «Σικάγο» των Κάντερ και Εμπ, προσεγγίζει εκ νέου το γνωστό μιούζικαλ του διδύμου του 1992 – αρχικά βιβλίο και κατόπιν ταινία-έκπληξη στα μέσα της δεκαετίας του ΄80 – με τον Ντιέγκο Λούνα και τον ανερχόμενο Τονάτιουχ να υποδύονται δύο συγκρατούμενους σε φυλακή της Αργεντινής το ’80 με διαφορετικές απόψεις. Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι ξανθιά ως σταρ της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, Ίνγκριντ Λούνα.

Frankenstein

Πρεμιέρα: 16 Οκτωβρίου

Άνισο μελό για κάποιους, τέλειο για άλλους, το έργο ζωής του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έρχεται άμεσα στη μεγάλη οθόνη και μετά κατευθείαν στη μικρή. Ο οσκαρούχος Μεξικανός δημιουργός διασκευάζει το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλεϊ για τον λαμπρό αλλά εγωιστή επιστήμονα, Βίκτορ Φρανκενστάιν, που δίνει ζωή σε ένα πλάσμα μέσα από ένα τερατώδες πείραμα, το οποίο τελικά οδηγεί στην καταστροφή τόσο του δημιουργού όσο και του τραγικού του δημιουργήματος.

Springsteen: Deliver me from nowhere

Πρεμιέρα: 23 Οκτωβρίου

«Αντί να ανακεφαλαιώσει την πολυετή καριέρα του Μπρους, ο Σκοτ Κούπερ επικεντρώνεται στην περίοδο αναζήτησης του εαυτού του αμέσως μετά το The River, όταν ο ροκ σταρ στράφηκε στον εαυτό του και βρήκε το Nebraska.», γράφει το Variety για τη βιογραφία του Σπρίνγκστιν που δεν αργεί να βγει στις αίθουσες με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ του τηλεοπτικού The Bear.

Ο Κούπερ έχει δοκιμαστεί ξανά σε μουσικά μονοπάτια με το εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία Crazy heart (2009) όπου ο Τζεφ Μπρίτζες υποδύεται έναν τραγουδιστή της κάντρι που συνέρχεται από τον αλκοολισμό.

Ανεμώνη (Anemone)

Πρεμιέρα: 23 Οκτωβρίου

Η Ανεμώνη διαδραματίζεται στο Γιορκσίαρ στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και αφορά την τύχη δύο Βρετανών αδελφών που υπηρέτησαν προ 20ετίας ως παραστρατιωτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία. είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του γιου του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Ρόναν, 27 ετών, ο οποίος ασχολείται με τη ζωγραφική και έχει μέχρι σήμερα γυρίσει δύο ταινίες μικρού μήκους, το 2016 και το 2017.

Πατέρας και γιος έγραψαν μαζί την ιστορία που επαναφέρει τον πατέρα Ντέι-Λιούις στον κινηματογράφο 8 χρόνια μετά την «Αόρατη κλωστή» (2017).

Βουγονία (Bugonia)

Πρεμιέρα: 6 Νοεμβρίου

Δύο νεαροί συνομωσιολόγοι απάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεποισμένη πως είναι μια εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη γη. Πρόκειται για την ένατη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου που κλείνει σαρδόνια το μάτι στο σήμερα – το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέσι και έχει ως πηγή έμπνευσης την ταινία «Save the Green Planet!» τουΤζανγκ Τζουν-χουάν.

Ακόμη, είναι η πέμπτη κινηματογραφική συνεργασία του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν, μετά τις ταινίες «Η ευνοούμενη», «Βληχή», «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης».

Predator: Badlands

Πρεμιέρα: 6 Νοεμβρίου

Οι σειρές Alien και Predator συμπορεύονται από το 1990, όταν ένα κρανίο Xenomorph εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως τρόπαιο του Predator στο Predator 2, πυροδοτώντας χιλιάδες θεωρίες θαυμαστών και διάφορα σίκουελ.

Το Badlands φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σειρά Alien Vs Predator και τοποθετεί την Ελ Φάνινγκ στο σύμπαν των «Συνθετικών» (ανδροειδών), μετά το περσινό Alien: Romulus (2024) και κάπως ταυτόχρονα με την τηλεοπτική σειρά Alien: Earth του FX που προβάλλεται στο Disney+ (η Ντίσνεϊ κατέχει τα δικαιώματα του φραντσάιζ πλέον) και διψά για νέο αίμα στην αυγή της ενηλικίωσης.

Die my love

Πρεμιέρα: 13 Νοεμβρίου

Η Τζένιφερ Λόρενς είναι η Γκρέις, επίδοξη συγγραφέας που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στην επαρχία με τον σύντροφό της Τζάκσον, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάττινσον. Η νέα ζωή του ζευγαριού έχει τις προδιαγραφές για να είναι ειδυλλιακή. Οι δυο τους είναι βαθιά ερωτευμένοι και το ευρύχωρο σπίτι τους με ξύλινη επένδυση περιβάλλεται από δάση και λιβάδια. Όμως, όταν το ζευγάρι αποκτά μωρό, η Γκρέις βυθίζεται στην τρέλα…Η Λιν Ράμσεϊ μας στέλνει ξανά στον κόσμο της ανεπιθύμητης μητρότητας όπως είχε κάνει με το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν» (2011).

Σπασμένη φλέβα

Πρεμιέρα: 27 Νοεμβρίου

Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» τον καιρό της πανδημίας, ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την έκτη του ταινία «Σπασμένη Φλέβα» πάνω σε ένα σενάριο που συνυπογράφει με τον Βαγγέλη Μουρίκη. Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας (Βασίλης Μπισμπίκης), τα ‘χει κάνει όλαμαντάρα! Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί… Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του.

Wake up dead man: A knives out mystery

Πρεμιέρα: 27 Νοεμβρίου

Ίσως η πιο επικίνδυνη υπόθεση του Μπενουά Μπλανκ μέχρι τώρα. Το Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery είναι η τρίτη ταινία με πρωταγωνιστή τον ντετέκτιβ από τον αμερικανικό Νότο, με την υπογραφή στο σενάριο και τη σκηνοθεσία του Ρίαν Τζόνσον μετά το γυρισμένο στις Σπέτσες «Glass Onion» και το πρώτο (και κορυφαίο) «Στα μαχαίρια».

Η ταινία με τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του ντετέκτιβ θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες τον Νοέμβριο και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 12 Δεκεμβρίου. Στο καστ ο Τζος Ο’ Κόνορ,Γκλεν Κλόουζ και Κέρι Ουάσινγκτον.