Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή συνάντηση στο Παρίσι μεταξύ των ηγετών των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας, καθώς στη γαλλική πρωτεύουσα έχει μεταβεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εκεί βρίσκεται και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένεται να έχει επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Έτοιμοι να εγκρίνουν τις εγγυήσεις ασφαλείας οι Πρόθυμοι

Με βάση όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας σχετικά με την αυριανή υβριδική συνάντηση (κάποιοι εκ των ηγετών θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης), σε αυτήν αναμένεται να εγκριθούν τόσο οι εγγυήσεις ασφαλείας που έχουν αποφασιστεί όσο και το πλαίσιο στο οποίο αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή. Όπως ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν: «Είμαστε έτοιμοι ως Ευρωπαίοι να προσφέρουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό, την ημέρα που θα υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Η προπαρασκευαστική εργασία έχει ολοκληρωθεί».

Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο και φιλοξένησε στο παλάτι των Ηλυσίων. Νωρίτερα ο ίδιος ο Ζελένσκι είχε απευθύνει έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην Μόσχα ούτως ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ερωτηματικά για την στάση των ΗΠΑ- Μήνυμα Τραμπ

Παρά την ξεκάθαρη στάση των Ευρωπαίων πάντως, το ενδιαφέρον για άλλη μια φορά θα τραβήξει η στάση των ΗΠΑ αύριο. Παρότι η παρουσία του Γουίτκοφ στο Παρίσι έχει επιβεβαιωθεί, δεν είναι γνωστό αν αυτός θα συμμετέχει στις συζητήσεις. Αντίθετα το Ελιζέ έχει επιβεβαιώσει πως θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο τον Τραμπ σχετικά με τις επόμενες κινήσεις και βήματα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα υποστήριξε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Θα μιλήσω μαζί του τις επόμενες ημέρες και θα γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει», ανέφερε ο Τραμπ.

Οι παραπάνω εξελίξεις είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια να ξεκολλήσει η όλη συζήτηση σχετικά με την διεθεύτηση του πολέμου στην Ουκρανία, που υποτίθεται ότι είχε ξεκινήσει εκ νέου μετά την ιστορική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Για το θέμα αυτό, αλλά και για το εκ νέου πάγωμα των όποιων διαπραγματεύσεων εξαιτίας της απομάκρυνσης -κυρίως από την Μόσχα- από τα όσα συζητήθηκαν στην Αλάσκα, ο Τραμπ δήλωσε πως δεν είχε κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπληρώνοντας πως περιμένει την απόφασή του ρώσου προέδρου.

Όπως ανέφερε απαντώντας σε ερώητηση δημοσιογράφου: «Δεν έχω κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο Πούτιν. Γνωρίζει τη θέση μου και θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όποια κι αν είναι η απόφασή του, θα είμαστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι (από αυτήν). Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν».

Το Κίεβο απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Ντόναλντ Τραμπ όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις είχε λάβει γνώση της πρότασης που διατύπωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι στην Μόσχα για να συζητήσουν υπό όρους φυσικά για μια διευθέτηση του πολέμου.

Αντίθετα τις δηλώσεις Πούτιν έλαβε υπόψιν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Aντρίι Σιμπίχα, ο οποίος έσπευσε να απαντήσει στον Ρώσο πρόεδρο πως υπάρχουν τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετίας και τριών χωρών του Κόλπου, που είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

Όπως συμπλήρωσε: «Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».