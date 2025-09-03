Οι χώρες που συμμετέχουν στην προγραμματισμένη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσκαλέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντηση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω τίποτα, αλλά υπάρχουν συζητήσεις για να προσκληθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στη Γαλλία και οι ηγέτες των κρατών που στηρίζουν την Ουκρανία θα επικοινωνήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η αυριανή συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στην άρνηση της Ρωσίας να συνάψει ειρήνη, προστίθεται στην ανακοίνωση του Ελιζέ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας – χωρίς διευκρινίσεις – ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν» είπε.