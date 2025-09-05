Στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης μετέφεραν την κινητοποίηση τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, που νωρίτερα είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ, στο ύψος μεταξύ της Παντάνασσας και του Παλιόκαστρου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων του ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αεροδρομίου, ζητώντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων και ανακοινώσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, αύριο στη ΔΕΘ.

Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», οι διαδηλωτές συνάντησαν επί της Λεωφόρου Σενετάκη ισχυρή δύναμη της αστυνομίας, που τους απέτρεψε να προχωρήσουν. Σύμφωνα με απόφασή τους, θα μείνουν εκεί μέχρι τις επτά το απόγευμα, προειδοποιώντας ότι θα επανέλθουν δριμύτεροι, εάν κι εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τους απαντήσει! Όπως λένε, δεν είχαν άλλη επιλογή για να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση με φόντο τα αιτήματά τους που παραμένουν στο συρτάρι.

Νωρίτερα, εκπρόσωποι της συντονιστικής επιτροπής τους κατέθεσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Περιφερειάρχη Κρήτης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι λόγω της κινητοποίησης, καταγράφονται σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, όπως και πέριξ του αεροδρομίου. Μάλιστα, πλήθος τουριστών που ταξιδεύουν, προκειμένου να φτάσουν στο Αεροδρόμιο , αναγκάζονται να περπατήσουν εκατοντάδες μέτρα για να φτάσουν εγκαίρως. Πολλοί άλλοι οδηγοί, προκειμένου να προσεγγίσουν το «Νίκος Καζαντζάκης», αναγκάστηκαν να επιλέξουν διαδρομές εντός της πόλης, όπως η λεωφόρος Ικάρου, αλλά και από τη ΒΙΠΕ, με τον κόμβο Καλλιθέας, με μποτιλιάρισμα και εκεί.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, κλειστή είναι αυτή την ώρα και η εναλλακτική διαδρομή από τον Καρτερό για όσους κατευθύνονται προς ή από την ανατολική Κρήτη.

Τι ζητούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι από τον πρωθυπουργό

Στο αναλυτικό υπόμνημα που απέστειλε η Συντονιστική Επιτροπή Κινητοποιήσεων στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητείται μεταξύ άλλων:

Εκκαθάριση και πληρωμή των Βιολογικών (μέτρο 11) 2022–2025.

Καταβολή του προγράμματος «Αμάλθεια» που εκκρεμεί τρία χρόνια.

Καταβολή του de minimis στην Κρήτη.

Έγκαιρη πληρωμή της προκαταβολής δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2025.

Ολοκλήρωση ελέγχων και πληρωμή νέων εντάξεων στη Βιολογική Κτηνοτροφία.

Διασφάλιση ενισχύσεων παρά την κατάργηση της Τεχνικής Λύσης.

Συμμετοχή των κτηνοτρόφων στη συζήτηση για τη Νέα ΚΑΠ και τα Σχέδια Βόσκησης.

Τερματισμός της στοχοποίησης της κρητικής κτηνοτροφίας.

«Ο κλάδος μας βρίσκεται σε απόγνωση. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν μας αφήνουν να καλύψουμε ούτε τα βασικά έξοδα. Μη έχοντας άλλη επιλογή, αποφασίσαμε κινητοποιήσεις διαρκείς και κλιμακούμενες», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.