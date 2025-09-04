Giorgio Armani: Οι 10 κορυφαίες στιγμές της καριέρας του που άλλαξαν τη μόδα

Ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής Giorgio Armani, που έφυγε από τη ζωή στα 91 του, δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής μόδας. Ήταν ο άνθρωπος που όρισε την έννοια της διαχρονικής κομψότητας, που απογείωσε το ανδρικό κοστούμι και που έντυσε σταρ, πολιτικούς και καλλιτέχνες, αφήνοντας ένα ανυπέρβλητο legacy. Με μια καριέρα που εκτείνεται για πάνω από μισό αιώνα, ο Armani κατόρθωσε να συνδυάσει τη μόδα με τον κινηματογράφο, τον αθλητισμό, το lifestyle και τον πολιτισμό.
Το ντεμπούτο του 1975
Η πρώτη του συλλογή στο Palazzo Della Permanente στο Μιλάνο δεν ήταν απλώς ένα ντεμπούτο – ήταν μια επανάσταση. Ο Armani απελευθέρωσε τα αντρικά κοστούμια από τη σκληρότητα και τα επιβλητικά βάρη των βάτων, δίνοντάς τους μια πιο ρευστή, αισθησιακή και «ανθρώπινη» μορφή. Αυτή η νέα φιλοσοφία ντυσίματος άλλαξε ριζικά το πώς αντιλαμβανόμαστε την κομψότητα και καθιέρωσε το όνομά του σχεδόν αμέσως.