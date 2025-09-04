Η Βοσνία δεν χαράμισε τη νίκη της επί της Ελλάδας και θα ταξιδέψει μαζί τις άλλες 15 ομάδες στη Ρίγα για τα νοκ άουτ του Eurobasket 2025. Έχοντας κερδίσει επάξια το δικαίωμά της να διεκδικήσει την πρόκριση χωρίς να περιμένει άλλα αποτελέσματα, λύγισε τη Γεωργία χάρη στο 84-76 και πέτυχε ό,τι δεν είχε καταφέρει ποτέ μετά το 1993: να βρεθεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Εύλογοι οι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο των Βαλκάνιων που πήγαν στη Λεμεσό δίχως τον τραυματία Μούσα, αλλά πέτυχαν την υπέρβαση παρά το άσχημο ξεκίνημα. Μπροστάρης σε άλλο ένα ματς ο Νούρκιτς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ), αλλά κομβικές μονάδες οι Ρόμπερσον (15 πόντοι, 5 ασίστ), Άτιτς (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και Λάζιτς (13 πόντοι).

Όπως μάλιστα διαμορφώθηκε η κατάσταση στον Γ’ όμιλο η Ισπανία απειλείται σοβαρά με αποκλεισμό, δεδομένου πως αν ηττηθεί από την Ελλάδα θα μείνει εκτός συνέχειας. Είναι και το μοναδικό σενάριο που πλέον στέλνει τη Γεωργία στην επόμενη φάση του Eurobasket, καθώς στην ισοβαθμία με τη «ρόχα» (2-3) θα υπερτερεί ευνοημένη από τη νίκη της πρεμιέρας. Μόνο έτσι δεν θα πάει χαμένη η εμφάνιση του Μαμουκελασβίλι (20 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και του Μπιτάτζε (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ) που δεν πήραν όσα χρειάζονταν από τον Σενγκέλια σ’ ένα ματς που μετά το 71-71 στο 32’28” η πλάστιγγα έγειρε οριστικά στην πλευρά των Βόσνιων.

Έβαλε τα καλά της η Γαλλία

Την ίδια ώρα στο Κατοβίτσε, δίχως κάποιος εκ των παικτών της να παίξει περισσότερα από 22 λεπτά, η Γαλλία ολοκλήρωσε νικηφόρα την πρώτη φάση του τουρνουά. Βέβαια το 114-74 επί της αποκλεισμένης Ισλανδίας δεν της εξασφαλίζει απαραίτητα την πρωτιά στον Δ’ όμιλο, καθώς θα χρειαστεί να ηττηθεί και το Ισραήλ από τη Σλοβενία.

Απλώς οι «μπλε» έδειξαν εξόχως φρέσκοι κι έστειλαν το μήνυμα πως ανεξαρτήτως του ποιες ομάδες θα συναντήσουν στον δρόμο τους διαθέτουν το βάθος να τις εξολοθρεύσουν. Αρκεί, φυσικά, να βρουν ρυθμό στην επίθεση. Με οκτώ διεθνείς να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, άλλον έναν στο όριο και την αναλογία ασίστ/λαθών στο 24-7, ο Φρεντρίκ Φοτού δεν χρειάστηκε να παρέμβει από τον πάγκο του παρά μόνο για τις αλλαγές και τη διαχείριση του χρόνου.

Γ’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

Βοσνία – Γεωργία 84-76

18:15 Ιταλία – Κύπρος (Novasports Start)

21:30 Ισπανία – Ελλάδα (ΕΡΤ1, Novasports Start)

Η βαθμολογία

Βοσνία 3-2 (0)

Ελλάδα 3-1 (+74)

Ιταλία 3-1 (+28)

Γεωργία 2-3 (-19)

Ισπανία 2-2 (+47)

Κύπρος 0-4 (-130)

Δ’ όμιλος

Τα αποτελέσματα

Γαλλία – Ισλανδία 114-74

18:00 Ισραήλ – Σλοβενία (Novasports 4HD)

21:30 Πολωνία – Βέλγιο (Novasports 4HD)

Η βαθμολογία

Γαλλία 4-1 (+70)

Πολωνία 3-1 (+14)

Ισραήλ 3-1 (+26)

Σλοβενία 2-2 (+7)

Βέλγιο 1-3 (-41)

Ισλανδία 0-5 (-76)

Τα ζευγάρια της φάσης των 16