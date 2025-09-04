Η Εθνική ομάδα κατάφερε να στρώσει τον δρόμο της στο EuroBasket 2025 και ταξιδεύει από τη Λεμεσό στη Ρίγα με παρακαταθήκη την πρωτιά του Γ’ ομίλου. Πλέον θ’ αντιμετωπίσει το Ισραήλ την προσεχή Κυριακή (7/9) κι αν προκριθεί τη νικήτρια του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία.

Η Ισπανία ήθελε πάρα πολύ, αλλά δεν άντεξε. Αν και σκιά του ένδοξου παρελθόντος της, πάλεψε γενναία, μέχρι να παραδοθεί (90-86) ύστερα από 40λεπτη μάχη. Μάλιστα αποκαθηλώθηκε από τον θρόνο της, καθώς θα παραδώσει τα σκήπτρα που κρατούσε επί μία τριετία, μένοντας εκτός συνέχειας.

Η σούπερ αρχή της Εθνικής

Ο τρόπος που ο Σέρτζιο Σκαριόλο επέλεξε να αμυνθεί αρχικά την «απογύμνωσε» την Ισπανία. Οι βοήθειες στον Γιάννη Αντετοκούνμπο άφησαν ακάλυπτη την περιφέρεια και οι Έλληνες σουτέρ το τιμώρησαν μαρτυρικά. Με 4/4 τρίποντα γι’ αρχή και 8/10 ακολούθως, διαμόρφωσαν από νωρίς μια ευνοϊκή συνθήκη (24-14, 36-23) για την Εθνική.

Η «ρόχα» μάζεψε τα 2/3 της απόστασης, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος πάλευε μάταια. Η επάνοδος του Ντόρσεϊ στο παρκέ και οι σωστές αποστάσεις για χάρη του «Greek Freak» αποκατέστησαν γρήγορα την τάξη.

Οι Ισπανοί επέστρεψαν

Αναμφίβολα η διαχείριση του +15 (50-35) από το 20′ θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο σοφή από την Ελλάδα, διότι οι Ισπανοί βρήκαν και ρυθμό και αυτοπεποίθηση, αποκτώντας ξανά επαφή με το σκορ. Επειδή πάντως ο Γ. Αντετοκούνμπο κατάφερε να φτιάξει φάσεις για τον εαυτό του, η Εθνική ανταπεξήλθε στην πίεση.

Όχι απόλυτα, αλλά σε βαθμό που διατηρήθηκε σε θέση οδηγού για κάμποσο. Μέχρι δηλαδή η Ισπανία να φτάσει και να προσπεράσει (73-72, 77-75). Το επανέλαβε δε και στο 84-82 του 37’30”.

Ο Αντετοκούνμπο καθάρισε

Τουλάχιστον με τον ηγέτη της να κάνει τα πάντα στο παρκέ, πραγματικά τα πάντα (25 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ), κατάφερε να πράξει στο τέλος τα αυτονόητα: δηλαδή να κάμψει την αντίσταση ενός υποδεέστερου ποιοτικά συνόλου και να καπαρώσει την πρωτιά μπροστά από την Ιταλία. Θα ‘ταν αυτοκτονικό να χαθεί μια τέτοια ευκαιρία για έναν δρόμο χωρίς υψηλά εμπόδια στις επόμενες δύο φάσεις της διοργάνωσης. Τώρα βέβαια θ’ αποδειχθεί η ανθεκτικότητά της.

The GREEK FREAK delivers! 🇬🇷 Giannis leads Greece to a win over Spain with a MONSTER performance. 📊 25 PTS | 14 REB | 9 AST#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/w2HheMpmqG — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

Ισπανία: Πουέρτο 2, Ντε Λαρέα 6 (0/3τρ, 6ασ), Πραντίγια 14 (3/4δ, 2/3τρ, 2ασ), Σεντ-Σουπέρι 13 (3/7δ, 1/2τρ), Λόπεθ-Αροστέγι 12 (3/4τρ, 6ρ), Αλντάμα 12 (1/7τρ, 8ρ, 2ασ), Μπριθουέλα, Μπ. Ερνανγκόμεθ 6 (3ρ), Γιούστα 9 (1/3τρ), Χ. Ερνανγκόμεθ 5 (1/3τρ), Πάρα 7 (0/2τρ, 3ρ 3ασ), Σίμα

Ελλάδα: Ντόρσεϊ 22 (6/9τρ, 5ρ, 4ασ), Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος 4 (1/3τρ), Σλούκας 12 (3/4δ, 1/2τρ, 3ρ, 6ασ, 3λ), Καλαϊτζάκης 4 (0/2τρ), Παπανικολάου 11 (3/8τρ, 5ρ), Κατσίβελης 3 (1/1τρ), Γ. Αντετοκούνμπο 25 (9/15δ, 7/12β, 14ρ, 9ασ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (2ρ), Θ. Αντετοκούνμπο 1, Μήτογλου 2 (2ρ)

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα του Γ’ ομίλου

Βοσνία – Γεωργία 84-76

Ιταλία – Κύπρος 89-54

Η τελική βαθμολογία του Γ’ ομίλου