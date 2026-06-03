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Λίγες ώρες πριν τον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκαν οι ξένοι που θα έχουν στη διάθεσή τους οι προπονητές των δύο ομάδων για το παιχνίδι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με δεδομένη την απουσία του Ντόρσεϊ επέλεξε να έχει τον Τζόσεφ και να αφαιρέσει έναν ψηλό. Έτσι, εκτός έμειναν ο Νιλικίνα και ο Χολ. Στην αντίπερα όχθη ο Έργκιν Αταμαν επέλεξε να έχει έναν ακόμα γκαρντ (λόγω της απουσίας του Σλούκα) και να αφήσει εκτός τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Οι εξάδες των ξένων