Λίγες ώρες πριν τον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκαν οι ξένοι που θα έχουν στη διάθεσή τους οι προπονητές των δύο ομάδων για το παιχνίδι.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με δεδομένη την απουσία του Ντόρσεϊ επέλεξε να έχει τον Τζόσεφ και να αφαιρέσει έναν ψηλό. Έτσι, εκτός έμειναν ο Νιλικίνα και ο Χολ. Στην αντίπερα όχθη ο Έργκιν Αταμαν επέλεξε να έχει έναν ακόμα γκαρντ (λόγω της απουσίας του Σλούκα) και να αφήσει εκτός τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Οι εξάδες των ξένων
- Ολυμπιακός: Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς
- Παναθηναϊκός: Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Τι Τζέι Σορτς.